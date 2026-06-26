Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

El posteo de Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, previo al partido de Uruguay vs España por el Mundial 2026

La pareja del futbolista celeste siempre se muestra muy activa en sus redes sociales; El posteo de Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, previo al partido de Uruguay vs España por el Mundial 2026

26 de junio de 2026 18:03 hs
Federico Valverde y su hijo menor, Bautista, junto a Mina Bonino

Federico Valverde y su hijo menor, Bautista, junto a Mina Bonino

El saludo de Fede Valverde con su pareja Mina Bonino y sus hijos Benicio y Bautista
El saludo de Fede Valverde con su pareja Mina Bonino y sus hijos Benicio y Bautista

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes a la hora 21 en el Estadio de Guadalajara en México, enfrentando nada menos que a España, uno de los candidatos al título. En tanto, previo al partido y en esta misma jornada, la pareja del capitán celeste, Mina Bonino, realizó un posteo ya que su hijo menor cumple tres años.

Uruguay debe ganarle a España para no depender de otros resultados y clasificar de forma directa a dieciseisavos de final.

El saludo de Mina Bonino

Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde, realizó un posteo previo al partido entre Uruguay vs España.

Uruguay vs España EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo de Marcelo Bielsa, a todo o nada por la clasificación

FIFA le prohibió a Francia llevar brazalete negro ante Noruega en el Mundial 2026 por la muerte de la madre de su técnico, Didier Deschamps

Saludó con un mensaje a Bautista, su segundo hijo, quien cumplió tres años.

"Enano hoy cumplís 3 años y no hay mejor manera de representarte que con estos vídeos que demuestran lo que es convivir con vos 24 horas. Siguen pasando los años y todavía no entendemos cómo cabe en un cuerpo tan chiquito tanta pasión por el fútbol. No hay nada que te haga mas feliz que una pelota, que jugar un partido con tu papá o ponerte una camiseta de fútbol, y nosotros nos morimos de amor", comenzó escribiendo.

Federico Valverde disfruta de su hijo menor, Bautista, en una piscina en las cercanías de Miami previo a la Copa América 2024

Federico Valverde disfruta de su hijo menor, Bautista, en una piscina en las cercanías de Miami previo a la Copa América 2024

Y continuó: "Esa sonrisa nos mata de ternura y a su vez nos mantiene alerta, porque sabemos que viene acompañada de alguna maldad o ocurrencia. Deseo que seas feliz. Que nunca te falte salud y amor, que seas un niño bueno y sigas viviendo todo con tanta pasión, aunque tengas las prioridades cambiadas, nos llena de orgullo verte haciendo algo desde tan chiquito con tanta dedicación. Te amamos con toda nuestra alma Bautiti siempre vas a ser mi bebé más chiquito".

Aquí se puede ver su saludo:

Las más leídas

Mundial 2026: la charla entre los jugadores de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa que mostró una molestia del plantel de cara al partido clave contra España

Uruguay vs España EN VIVO: el estadio de Guadalajara va tomando color... rojo; así se vive minuto a minuto la previa del día decisivo de la celeste en el Mundial 2026

¿Qué necesita Uruguay para clasificar? Qué alentar en cada partido y la calculadora celeste para hacer los números

A qué hora juegan hoy Uruguay vs España por el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo

Temas

Mundial 2026 selección uruguaya Federico Valverde Uruguay España Mina Bonino

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos