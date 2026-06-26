El posteo de Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, previo al partido de Uruguay vs España por el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes a la hora 21 en el Estadio de Guadalajara en México, enfrentando nada menos que a España, uno de los candidatos al título. En tanto, previo al partido y en esta misma jornada, la pareja del capitán celeste, Mina Bonino, realizó un posteo ya que su hijo menor cumple tres años.
Uruguay debe ganarle a España para no depender de otros resultados y clasificar de forma directa a dieciseisavos de final.
El saludo de Mina Bonino
Mina Bonino, la pareja de Federico Valverde, realizó un posteo previo al partido entre Uruguay vs España.
Saludó con un mensaje a Bautista, su segundo hijo, quien cumplió tres años.
"Enano hoy cumplís 3 años y no hay mejor manera de representarte que con estos vídeos que demuestran lo que es convivir con vos 24 horas. Siguen pasando los años y todavía no entendemos cómo cabe en un cuerpo tan chiquito tanta pasión por el fútbol. No hay nada que te haga mas feliz que una pelota, que jugar un partido con tu papá o ponerte una camiseta de fútbol, y nosotros nos morimos de amor", comenzó escribiendo.
Federico Valverde disfruta de su hijo menor, Bautista, en una piscina en las cercanías de Miami previo a la Copa América 2024
Y continuó: "Esa sonrisa nos mata de ternura y a su vez nos mantiene alerta, porque sabemos que viene acompañada de alguna maldad o ocurrencia. Deseo que seas feliz. Que nunca te falte salud y amor, que seas un niño bueno y sigas viviendo todo con tanta pasión, aunque tengas las prioridades cambiadas, nos llena de orgullo verte haciendo algo desde tan chiquito con tanta dedicación. Te amamos con toda nuestra alma Bautiti siempre vas a ser mi bebé más chiquito".
Aquí se puede ver su saludo: