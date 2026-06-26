El banderazo uruguayo en Guadalajara antes de enfrentar a España por el Mundial 2026: la "Banda Celeste" hizo sonar un hit y tendrá su lugar en el estadio

Los hinchas de Uruguay realizaron un banderazo en el centro de Guadalajara un día antes del partido entre la selección uruguaya y España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 , en el que la celeste se jugará su chance de pasar a la siguiente fase del torneo.

La iniciativa fue de la "Banda Celeste Estados Unidos" , que también encabezó varios eventos de uruguayos realizados en Miami en la previa de los encuentros ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

Los hinchas fueron citados a las 19:00 de Guadalajara (22:00 de Uruguay) en la Plaza de Armas del centro de la ciudad, ubicada al costado del FIFA Fan Festival (el "Fan Fest"). Varios hinchas se confundieron y fueron hacia allí, y en un momento se podía ver a varios uruguayos caminando para distintos lados en las inmediaciones del lugar.

La Plaza de Armas es gigante , y el punto elegido por los uruguayos daba a una fuente ubicada en frente a la Catedral de Guadalajara , que en la noche tenía una proyección artística en su frente con distintas luces y colores.

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Seguro los uruguayos sorprendieron a más de un transeúnte cuando se juntaron en masa. No había menos de 200 uruguayos al poco rato de comenzado el evento, con una parte central copada por la Barra Celeste con bombos, redoblantes, banderas de varias partes como Minas y Nueva Helvecia, todos cantando varias canciones a grito pelado.

Más allá de los temas tradicionales, el "Uruguay, Uruguay" o el "soy celeste", hubo reversiones de canciones cantadas por las hinchadas de Peñarol y Nacional como "que todos sepan que volvió Uruguay, el capo del continente".

Sin embargo, un tema se convirtió en hit durante el banderazo y se repitió incontables veces: "Jugadores jugadores, no se los decimos más, que mañana a los gallegos le tenemos que ganar".

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Cuando ya pasaba una hora y media de las 19:00 parecía que el evento empezaba a caerse, pero algunas personas más aparecieron en la plaza y la banda redobló los esfuerzos. Con la noche ya a pleno, volvieron a cantar varios temas saltando sin parar, con unas 100 personas a su alrededor grabando el momento y cantando. Uno de los integrantes de la barra estaba en muletas, pero poco le importó a la hora de meterse en el medio del barullo.

Todo terminó cerca de las 21:30 con un aplauso que comenzó la propia banda, y que fue seguido por todo el público presente. Gonzalo, uno de sus integrantes, explicó que viajaron unos 40 integrantes del grupo desde Miami, a los que se sumaron hinchas de distintas partes del mundo.

Banderazo de hinchas uruguayos en Guadalajara Video: Joaquín Pisa

Él vive en España y sigue a la selección hace cuatro mundiales. Es uno de los encargados de la logística, por lo que fue uno de los que encaró todos los trámites para que la banda este viernes pueda ingresar un bombo, redoblantes y varias banderas de gran tamaño al partido.

Al igual que en el encuentro ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que la barra también gestionó el ingreso de percusión y hasta envió un comunicado pidiendo apoyo logístico a la AUF, la Banda Celeste Estados Unidos tendrá un sector especial en el Estadio Guadalajara.

"Va a ser sobre la Colombes, parecido al partido en Miami", explicó Gonzalo, utilizando la referencia del Estadio Centenario para ubicar la tribuna, universal para cualquier futbolero uruguayo.