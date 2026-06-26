A qué hora juegan hoy Uruguay vs España por el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo

El partido entre Uruguay y España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se juega hoy, viernes 26 de junio, y se podrá ver en vivo por TV y plataformas.

El encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputa este viernes 26 de junio. El escenario elegido para este cruce decisivo es el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, México. Este partido definirá el futuro de ambas selecciones en el torneo internacional.

El partido comenzará exactamente a las 21:00 horas de Uruguay. Para quienes sigan la transmisión desde otras regiones, el cronograma oficial es el siguiente:

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19:00 horas: Colombia, Ecuador y Perú.

20:00 horas: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

21:00 horas: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

02:00 horas (sábado 27 de junio): España.

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs España?

La transmisión oficial del partido para el territorio uruguayo cuenta con varias opciones tanto en televisión como en plataformas digitales. Los canales con los derechos vigentes para emitir el encuentro internacional son:

Televisión por cable y satélite: DSports.

Televisión abierta: Canal 5 (Medios Públicos).

Streaming y dispositivos móviles: Antel TV y DGO.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones del Grupo H

La selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa llega a este compromiso con la obligación de sumar puntos para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. La Celeste acumula dos unidades en el Grupo H, producto de dos empates consecutivos ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2).

Por su parte, la selección de España, comandada por Luis de la Fuente, lidera el grupo con cuatro puntos tras empatar sin goles en su debut frente a Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita. Un empate le basta al conjunto europeo para asegurar su boleto a la siguiente fase, mientras que Uruguay necesita una victoria para no depender del resultado del otro partido del grupo, que disputan en simultáneo Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston.

Posibles alineaciones de Uruguay vs España:

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.