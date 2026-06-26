Gonzalo de los Santos analizó el Uruguay vs España por el Mundial 2026 en Quedó Picando: "No hay que mirar más allá porque se termina un ciclo" y el once que armaría

El exjugador Gonzalo de los Santos pasó por Quedó Picando desde Guadalajara , donde la selección uruguaya se enfrentará a España este viernes en un partido clave para seguir de fase en el Mundial 2026 , y aseguró que a la celeste le queda "esta final" y no hay que "mirar más allá" porque se termina el ciclo de Marcelo Bielsa .

El "Gaucho", hoy trabajando como periodista en el Mundial para un medio argentino, afirmó que a Uruguay le preceden "dos partidos que no fueron buenos", con un segundo tiempo "brillante" ante Arabia Saudita como principal destaque y un flojo final ante Cabo Verde en el que la selección empezó a "jugar para atrás".

"Yo estoy seguro que Cabo Verde esperó el momento de que sigamos jugando para atrás porque no somos un país que estamos acostumbrados a tener la pelota en la última línea defensiva. Eso genera que los análisis, la estrategia del rival haya esperado un error . El error llegó y por ende nos convirtieron ese gol con un error en cadena ", expresó el exfutbolista, refiriéndose al segundo gol de Cabo Verde.

De los Santos estuvo presente en la conferencia de Luis de la Fuente , entrenador de España, y destacó que el DT es admirador de Marcelo Bielsa. En ese sentido, indicó que "Uruguay no es fácil tanto para los entrenadores como para los futbolistas extranjeros de trayectoria que vuelven a jugar al fútbol uruguayo", pero marcó que "ahora se necesita el apoyo de todo el mundo".

Mundial 2026: la charla entre los jugadores de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa que mostró una molestia del plantel de cara al partido clave contra España

"Nos queda esta final, no hay nada más que hacer, no hay que mirar más allá porque se termina un ciclo, con lo cual y en consecuencia mañana es el partido. No hay que mirar lo que pasó porque no sirve de nada, ni lo que vendrá. Si mañana no se gana o empata como como último recurso, ya está, ya nos vamos del mundial", agregó.

Para el "Gaucho" lo más importante en la interna del plantel de cara a este partido es "que reine el buen ambiente", ya que "el buen vestuario te lleva a trasladar el rendimiento al verde" y puede generar "confianza en los jugadores, buen trato con el cuerpo técnico, un método de convivencia que es muy importante".

Aunque aclaró que es posible que Uruguay salga a la cancha con el mismo equipo que ante Cabo Verde, como entrenó este jueves, De los Santos cree que "van a haber algunas sustituciones" por las características de España, que entiende llevan a que la celeste no deba "salir a darle el mata a mata" a la Furia Roja.

"Nos vamos a tener que adaptar a decir 'uh, no pasamos la mitad de la cancha'. Sí, ese puede ser el partido de mañana, pero tres o cuatro ocasiones claras de gol vamos a tener", agregó.

A De los Santos le consultaron qué equipo pondría para enfrentar a la selección europea, y contestó que "cambiaría el sistema" a un 3-4-1-2 con los ingresos de José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez.

"Josema Giménez en una línea de tres como líbero, acompañado de Mathías Oliveras y y Cáceres. ¿Por qué de líbero? Porque Josema está saliendo de una lesión de tobillo. Si jugás en línea de cuatro siendo Josema uno de los centrales va a tener mucha más fricción y mucho más choque en el cuerpo a cuerpo con delanteros rivales, eso puede llevar a que en una mala caída se pueda resentir del tobillo. Sin embargo tiene un timing muy importante y velocidad. Maxi Araújo por fuera de lateral volante y Guillermo Varela por el otro lado. En este caso prescindiría de Ugarte, que me gusta mucho pero tenemos que ganar o ir a ganar. Bentancur y Valverde doble cinco, Nico de la Cruz un poco más adelante y arriba Canobbio con Darwin Núñez, porque Canobbio te da ese trabajo de vuelta de transiciones defensivas", detalló el excentrocampista.

Por otra parte, el exjugador de la selección marcó que no se puso a pensar en qué rival le gustaría enfrentar en la próxima fase del Mundial, porque "lo más importante" en estos torneos "es pasar la primera fase, y de hecho estamos sufriendo". "Me toque el rival que me toque, yo ya voy a disfrutar por mi país".

En su opinión "España va a estar ansiosa también", porque "va a querer salir a tener la pelota" y "buscar mucho a Lamine Yamal". En ese sentido, marcó que es clave "tener dos futbolistas cerca de Pedri y Rodri", dos futbolistas que "si los dejás pueden tener la pelota 90 minutos". "España va a salir a ganar, pero va a salir a querer morder desde entrada y ahí van a aparecer las ventajas para nosotros", concluyó.