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Sorpresa en la selección uruguaya: Ronald Araujo irá al banco de suplentes en el partido clave contra España para seguir de fase en el Mundial 2026

Distintas fuentes indicaron que Araujo aceleró los tiempos de recuperación en los últimos días, y este jueves le comunicaron que será uno de los suplentes ante España

26 de junio de 2026 1:31 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Guadalajara
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Joaquín Pisa en Guadalajara  y Luis Eduardo Inzaurralde

Ronald Araujo antes de uno de los viajes de la selección a Miami

Ronald Araujo antes de uno de los viajes de la selección a Miami

Foto: AUF

El zaguero sufrió un micro desgarro en los primeros días de junio, cuando ya entrenaba en el Complejo Celeste con la selección pensando en el Mundial 2026. En la conferencia de prensa previa al encuentro contra Arabia Saudita, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad tanto de la lesión de Araujo como la de Giorgian de Arrascaeta, que se desgarró mientras se recuperaba de una fractura de clavícula en los entrenamientos de la celeste.

"Araujo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no es ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y el propio Araujo. Nos sentimos responsables, pero no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos", agregó sobre la situación del zaguero del Barcelona.

El 8 de junio realizó un viaje exprés a España para ser tratado por médicos de confianza que han acompañan los procesos de recuperación del zaguero, y volvió un día después, justo a tiempo para viajar junto a todo el plantel a Playa del Carmen.

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Uruguay llegó a México el 10 de junio, y desde entonces Araujo ha estado en recuperación, lo que lo llevó a perderse los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, tras el pasado encuentro ante el conjunto africano Bielsa dijo en conferencia que ni el defensor ni De Arrascaeta iban a estar para el encuentro ante España.

Sin embargo, distintas fuentes indicaron que Araujo aceleró los tiempos de recuperación en los últimos días, en los que ya trotó y tuvo contacto con pelota. Este jueves le comunicaron que formará parte del banco de relevos para jugar contra la selección española.

Además, marcaron que Araujo tiene altas chances de ingresar como relevo en la segunda mitad, y que está muy motivado para ayudar a la selección en el partido, que podría representar su debut en los Mundiales luego de llegar lesionado a este torneo e ir a Qatar 2022 y perderse los tres partidos por otra lesión.

El último partido del zaguero fue el 23 de mayo, en la derrota 3-1 del Barcelona contra el Valencia, partido en el que fue titular y disputó los primeros 45 minutos del partido.

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