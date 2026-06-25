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Lucas Torreira habló sobre su ausencia en la selección uruguaya y el Mundial 2026: "Ni yo entiendo por qué no estoy"

El futbolista uruguayo Lucas Torreira dio una entrevista donde habló, entre otras cosas, sobre su no convocatoria por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

25 de junio de 2026 23:16 hs
Infobae

El futbolista uruguayo Lucas Torreira concedió una entrevista en donde se refirió, entre otras cuestiones, a su no convocatoria por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay para jugar el Mundial 2026 y expresó su sorpresa por no haber integrado la lista definitiva para disputar el torneo.

En diálogo con el programa argentino Infobae Mundial, conducido por Marcelo Tinelli, Torreira reconoció que tampoco encuentra una explicación clara para no haber sido convocado y aseguró que sigue el torneo como un simpatizante más: "Sinceramente, ni yo lo entiendo, pero bueno, son decisiones del entrenador que obviamente hay que respetar. Acá estamos alentando como un hincha más desde afuera".

La opinión de Lucas Torreira sobre el presente de Uruguay

En base al rendimiento del equipo de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, el futbolista del Galatasaray dijo que "lo que todos esperábamos los uruguayos era llegar a definir el grupo con España y ver quién terminaba primero o segundo. Pero la realidad fue otra. Se cometieron dos errores gravísimos que terminaron casi empatando el partido. Y ahora te toca enfrentar al rival más difícil con la obligación de ganar. Va a ser durísimo".

Lucas Torreira

Lucas Torreira

Por otro lado, también habló sobre cómo se emparejaron las diferencias entre las selecciones en el fútbol actual y remarcó que ya no existen partidos sencillos en un Mundial: "Hoy el fútbol evolucionó muchísimo. Se han visto resultados que antes parecían imposibles. Cada vez es más difícil competir y cualquier selección te puede complicar".

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Con respecto a un potencial enfrentamiento con Argentina en los 16avos de final, Torreira afirmó que "podemos ser un rival durísimo para Argentina. Nos conocemos de las Eliminatorias, sabemos dónde podemos hacer daño y ellos también nos conocen a nosotros".

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