Turquía y Estados Unidos cierran su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 y se miden en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en donde el anfitrión ya se aseguró la clasificación en la primera posición mientras que el elenco europeo ya quedó eliminado del certamen. El partido empezará a las 23:00 horas.
Turquía vs Estados Unidos EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión se mide al cuadro europeo ya eliminado
Seguí EN VIVO el encuentro entre Turquía y Estados Unidos, en el marco de la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026