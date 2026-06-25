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Turquía vs Estados Unidos EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión se mide al cuadro europeo ya eliminado

Seguí EN VIVO el encuentro entre Turquía y Estados Unidos, en el marco de la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026

25 de junio 2026 - 22:23hs
Folarin Balogun fue la estrella del equipo de Estados Unidos, al marcar dos goles.
Folarin Balogun fue la estrella del equipo de Estados Unidos, al marcar dos goles. Getty Images

EN VIVO

Turquía y Estados Unidos cierran su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 y se miden en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en donde el anfitrión ya se aseguró la clasificación en la primera posición mientras que el elenco europeo ya quedó eliminado del certamen. El partido empezará a las 23:00 horas.

Seguí las estadísticas en vivo:

Turquía vs Estados Unidos en vivo

Las posiciones del grupo D del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Turquía y Estados Unidos por el Mundial 2026.

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