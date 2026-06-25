Polémicas en el Mundial 2026: fallos en Ecuador vs Alemania y la falta cobrada a Vinicius Jr. revierten una tendencia de no sancionar contactos mínimos

El Mundial 2026 llega al final de la fase de grupos dejando mucha tela para cortar en materia de arbitrajes. Las nuevas normas aprobadas por IFAB para este torneo generaron un importante impacto, pero nuevamente el criterio para impartir justicia sufrió modificaciones con respecto a torneos precedentes.

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Hay una tendencia general de los árbitros a dejar jugar. Se tolera el roce y no se recurre de inmediato a las tarjetas amarillas, sino cuando realmente se encuentran situaciones que se ajusten a lo que es una entrada temeraria.

Por el momento se han registrado ocho expulsiones, tres de ellas en el primer partido (México vs Sudáfrica) donde el brasileño Wilton Sampaio pareció entrar un cambio arriba con respecto a los demás árbitros.

La intervención del VAR se ha visto considerablemente reducida en este torneo.

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Los detección de los fueras de juego es rápida, clara y despeja todo tipo de dudas.

En materia de penales se vuelve a un criterio más coherente donde se valora las disputas de balón considerando que el fútbol es un deporte de contacto y que no todo contacto es suficiente como para cobrar un penal.

La falta desestimada de Sadio Mané (Senegal) sobre Kylian Mbappé (Francia) parece marcar un antes y un después en el deporte.

El juez Alireza Faghani, en lugar de buscar un contacto mínimo como para cobrar penal, analizó la globalidad de la jugada y la intensidad del contacto para entender que no hubo falta, aún luego del llamado del VAR para analizar la incidencia.

El VAR parece haber llegado a un estado de madurez en el que ha vuelto a la máxima que determinó su ingreso al mundo fútbol: buscar elefantes en lugar de hormigas.

Eso implica analizar la dinámica de las acciones sin juzgarlas desde las cámaras lentas ni el congelamiento de las imágenes.

Algo similar ocurre con las manos en las áreas para la sanción de penales. Por ahora se llevan cobrados siete.

Dentro de todo este panorama alentador, entre este miércoles, en Brasil vs Escocia, y este jueves, en Ecuador vs Alemania, se dieron dos situaciones polémicas.

En el primero de esos partidos, el mexicano César Arturo Ramos bajó del marcador un gol de Vinicius Jr por una falta previa sobre Jack Hendry.

La sanción se realizó tras llamado del VAR por posible infracción previa al gol y Ramos, tras revisarla, la cobró como tal.

Fue un fallo a contramano de los estándares que están rigiendo en este Mundial.

ERA DOBLETE DE VINI PERO EL VAR LO ANULÓ



Otro grosero error de Escocia y la astucia del extremo sentenciaban el 2-0 de Brasil, pero la terna arbitral lo invalidó por falta previa. ¿Estuvo bien la decisión final? pic.twitter.com/FE254cBfty — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

En cambio, en el Alemania vs Ecuador de este jueves, la muy buena jueza Mary Tori Penso, no sancionó falta la jopeada que Aleksandar Pavlovic sobre Pedro Vite.

Pavlovic llevó su pierna a la altura de la cabeza, lo eludió y luego, con el impulso natural de la acción, tocó el rostro del volante ecuatoriano.

Luego Leroy Sané anotó el 1-0 cuando iban apenas un minuto y 52 segundos de juego.

¡ALEMANIA NECESITÓ UN MINUTO PARA ABRIR EL PARTIDO!



Con una definición exquisita de Leroy Sané al palo derecho de Galíndez, los europeos ya le ganan a Ecuador desde el inicio. pic.twitter.com/yZeFakZjsG — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Ecuador reclamó la falta, pero la misma no fue sancionada porque la jueza entendió que el jugador alemán jugó la pelota y que ese contacto no era sancionable como falta. Tampoco entendió que existiera juego peligroso.

El partido fue bastante exigente para la jueza y el equipo VAR.

En el segundo tiempo, hubo un penal para Alemania pero el VAR llamó a Penso para analizar una posible falta previa.

En la misma, Pedro Vite eludió a Sané y ante el contacto pareció dejarse caer. La jugada siguió y terminó en un penal que luego fue desestimado.

En este fallo sí hubo un criterio más parecido al de la falta de Vini de anoche, aunque el margen interpretativo siempre queda a cargo del juez de turno para medir intención, jugabilidad de la pelota e intensidad.