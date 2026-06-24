¿Uruguay clasifica o queda afuera del Mundial? La calculadora de El Observador para saberlo en vivo

Uruguay se juega la chance de clasificar a segunda fase del Mundial 2026 este viernes , cuando enfrente a España a la hora 21. Y como en los viejos tiempos, la calculadora es uno de los objetos más preciados, además de la bandera.

Teniendo en cuenta que enfrenta a España, y que la victoria es difícil, la opción de empatar y clasificar como uno de los ocho mejores terceros (de 12) está arriba de la mesa.

Para saber si la celeste clasifica hay que ir viendo todos los otros resultados y hacer cálculos con la tabla de terceros. Por eso, para simplificar la vida de los hinchas, El Observador ofrece una calculadora de resultados para que, mientras se disputan los partidos, tengas rápido la respuesta a la pregunta clave: ¿ Uruguay clasifica o queda afuera ?

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Primera aclaración: si Uruguay le gana a España está clasificado a segunda fase, por lo que ese resultado queda fuera del análisis. Si ganamos, somos libres de cálculos.

En la app vas a encontrar dos secciones.

Sección 1: simular resultados

Si lo que buscás es calcular resultados de los partidos y saber cómo influye eso en la clasificación celeste, tenés la sección "Simulá tu propio escenario". Ahí podés llenar cada resultado y ver cómo va cambiando la tabla de terceros (Uruguay puede entrar o no en esa tabla, según el resultado).

Recordá que casi todos los resultados pueden influir en la tabla de terceros. Cuánto más llenes, más veraz será.

Sección 2: la foto del momento (datos en vivo)

Esa sección te sirve para saber cómo influyen los resultados de cada partido. La calculadora arma una tabla de terceros en tiempo real e informa si, al momento de darse esos resultados, Uruguay está clasificado o no, sea con un empate o con una derrota.

Una aclaración necesaria: Uruguay hoy está segundo, pero la tabla simula que es tercero, más allá de los resultados en Cabo Verde-Arabia, a modo de simplificar el análisis. Para que Uruguay no sea tercero tendría que: