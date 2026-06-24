La selección uruguaya pasó de la "meditación" a la motivación para enfrentar a España por el Mundial 2026: visitas familiares y el entrenamiento con todo el plantel

La selección uruguaya entrenará a puertas cerradas este miércoles por la tarde en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , a dos días de enfrentarse en Guadalajara a España en un partido clave para la continuidad de la celeste en el Mundial 2026 . Aunque el plantel acusó el golpe del empate ante Cabo Verde , distintas fuentes indicaron que el plantel está con confianza para sacar un buen resultado ante España.

Carlos Manta , dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) afirmó a Referí que este lunes y martes, los días posteriores al partido ante Cabo Verde, el plantel tuvo una especie de "meditación" del resultado, pero los ve "motivados" para sacar adelante el tercer partido de la fase de grupos.

Este martes, tras el entrenamiento de la mañana, los jugadores tuvieron la tarde libre , y algunos pudieron estar con las familias que llegaron a Playa del Carmen.

Manta indicó que hasta el lunes no había casi ningún allegado a los jugadores , luego de que la semana pasada la AUF abriera la posibilidad a las familias de hospedarse en otro hotel del complejo Mayakoba , pero tras los dos partidos en Miami y con el cruce en Guadalajara en dos días algunos familiares se hospedaron en Playa para compartir algunos momentos con los futbolistas.

La sorprendente ubicación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en una estadística que confirma el ADN de esta celeste en el Mundial 2026

Una de las familias que está allí es la de Darwin Núñez, que este miércoles celebró su cumpleaños número 27 con su esposa Lorena Mañas y sus tres hijos. "¡Feliz vida mi amor! Te amo hasta que el sol se apague", escribió Manas en una publicación de Instagram en la que se ve a la familia completa con una torta para el futbolista.

View this post on Instagram

Este miércoles el entrenamiento cerrado será con todo el plantel unido, algo que Manta aclaró que ya ocurrió en distintas ocasiones. "Lo que hacemos son tres turnos, primero con los sparrings, después con un equipo alternativo y después con el equipo principal, para que mantengan el ritmo competitivo", explicó el dirigente.

Por otra parte, el directivo desmintió que Guillermo Varela tenga algún tipo de lesión, como ya informó Referí este martes. Manta explicó que le dieron más descanso que al resto en estos dos entrenamientos, luego de completar los 90 minutos de los dos partidos mundialistas.

"Se dicen muchas mentiras", criticó el dirigente, que cree que si Uruguay no pasa de ronda en el Mundial "algunos se van a poner contentos".

Reconoció que los directivos de la AUF están "ansiosos, como los jugadores", pero también con la confianza de que la celeste puede sacar un buen resultado. "No sabemos ser banca, es increíble, pateamos al arco más veces que todos los mundiales juntos y no ganamos. Pero como dice la canción, 'nunca favoritos, siempre desde atrás'", sentenció.