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De gorra y sin sonrisas, el festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

El delantero de la selección uruguaya cumple años en la previa del crucial partido ante España

24 de junio de 2026 12:58 hs
El festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

El festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

Darwin Núñez cumple sus 27 años este 24 de junio y tuvo un festejo familiar en medio de la concentración con la selección uruguaya en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo dejó ver su pareja, la española Lorena Mañas, quien subió fotos a sus redes.

En las imágenes se ve al delantero celeste de gorra junto a su compañera y los niños de la familia, los dos más pequeños frutos de su vínculo y la hija mayor de la anterior relación de Mañas, junto a la torta de cumpleaños con el 27 y de color celeste.

El festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

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“Feliz vida mi amor!! Te amo hasta que el sol se apague”, le escribió en su posteo, en el que subió otras fotos de momentos que compartieron ambos.

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Cumpleaños en medio del Mundial

El atacante celeste está disputando su segunda Copa del Mundo, en la que comenzó como titular en el debut ante Arabia Saudita y fue reemplazado en el entretiempo.

Luego, en el segundo partido, fue suplente frente a Cabo Verde e ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo, con algunas buenas acciones.

El festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

El festejo familiar de Darwin Núñez por su cumpleaños en medio de la concentración de la selección uruguaya

Ahora, en medio de su celebración, la que fue recordada por Liverpool, espera el crucial partido ante España del próximo viernes a las 21:00 frente a España, en el que la selección uruguaya buscará el pase a la siguiente fase.

Darwin, que en las fotos lució sin sonrisas, sin mirar a la cámara, y de gorra, lo que podría dar entender que no está con el mejor de los ánimos por su Mundial, podría ser titular en un partido acorde a su juego.

Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

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