¿Nuevo guiño? Darwin Núñez cumple años y Liverpool de Inglaterra lo saludó en medio de los rumores sobre un posible regreso a Anfield

Darwin Núñez celebra su cumpleaños número 27 este 24 de junio, en medio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde es uno de los delanteros de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

El atacante celeste juega su segunda Copa del Mundo, en la que fue titular en el debut ante Arabia Saudita y suplente frente a Cabo Verde, partido en el que ingresó desde el banco de suplentes.

Ahora, en medio de su celebración, espera el crucial partido ante España del próximo viernes a las 21:00 frente a España, en el que la selección uruguaya buscará el pase a la siguiente fase.

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En el día de su cumpleaños, Liverpool saludó a su exdelantero, en medio de los rumores de un posible regreso a los reds en el actual período de pases.

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El artiguenese fue transferido el año pasado a Al Hilal de Arabia Saudita y tras una temporada que no terminó de la mejor forma, quedando cortado en el plantel y sin jugar el segundo semestre por la competencia local, se espera que cambie de club.

En las últimas semanas surgieron rumores de un posible regreso de Darwin a Liverpool, club en el que se ganó el cariño de los hinchas y en el que se fue como campeón de la Premier League.

El club de Anfield ya había publicado un tuit días atrás para recordar cuando ficharon al uruguayo y este miércoles lo saludaron en el día de su cumpleaños.

Además, el pasado 8 de junio la web del club inglés, en una sección donde brindan noticias de medios informativos sobre el club, compartió la noticia sobre un supuesto regreso, si bien aclaró que no era la posición oficial de la institución.