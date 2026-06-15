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El posteo de Liverpool sobre Darwin Núñez que disparó los rumores de un posible regreso del uruguayo al equipo inglés y el pedido de los hinchas para su vuelta

Los “reds” publicaron en X una foto del atacante celeste para recordar su llegada al club

15 de junio de 2026 10:35 hs
La foto de Darwin Núñez que subió Liverpool para recordar los cuatro años de su llegada al club

La foto de Darwin Núñez que subió Liverpool para recordar los cuatro años de su llegada al club

Liverpool de Inglaterra hizo este domingo un posteo sobre Darwin Núñez que disparó los rumores sobre un posible regreso del uruguayo al equipo de Anfield, donde jugó desde 2023 hasta 2025, cuando pasó a Al Hilal de Arabia Saudita.

Los “reds” publicaron en X una foto del atacante celeste para recordar su llegada al club.

“Darwin Núñez se unió a los Reds hace cuatro años hoy”, señalaron, con una foto de aquel momento.

La foto de Darwin Núñez que subió Liverpool para recordar los cuatro años de su llegada al club
La foto de Darwin Núñez que subió Liverpool para recordar los cuatro años de su llegada al club

La foto de Darwin Núñez que subió Liverpool para recordar los cuatro años de su llegada al club

Rumores y pedido de los hinchas

El posteo incrementó los rumores sobre un posible regreso de Darwin Núñez a Liverpool en el actual mercado de pases.

Sorpresa: medios de Inglaterra manejan la posibilidad del regreso de Darwin Núñez a Liverpool tras ofrecimiento de Al-Hilal de Arabia Saudita

Federico Viñas dijo que la selección uruguaya busca "igualar lo de 2010" en el Mundial 2026, y habló de su dupla ofensiva con Darwin Núñez

El uruguayo no seguirá en Al Hilal de Arabia Saudita, club que a mitad de temporada lo sacó del plantel para jugar por el campeonato saudí, lo que hizo que el atacante jugara su último partido en el mes de febrero por la Champions asiática.

Ante esa situación, el delantero artiguense busca equipo y ha sonado para varios clubes de primer nivel en Europa.

Y también se reavivó la posibilidad de que regrese a los reds, donde por su entrega se ganó el cariño de los hinchas.

Al ver el posteo en redes, muchos hinchas de Liverpool pidieron por el regreso de Darwin a Anfield, donde fue campeón de la Premier League en su último año antes de dejar el club.

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