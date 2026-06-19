Sergio Manteca Martínez con Quedó Picando desde Miami: "Uruguay tiene que ganar sí o sí" contra Cabo Verde por el Mundial 2026 y el apoyo a Darwin Núñez

El exjugador de la selección uruguaya Sergio Manteca Martínez aseguró que "Uruguay tiene que ganar sí o sí" contra Cabo Verde el próximo domingo, en el segundo encuentro de la celeste por el Mundial 2026 , y apoyó a Darwin Núñez tras su encuentro ante Arabia Saudita, en una entrevista desde Miami con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador.

El campeón de América con la selección uruguaya en 1995 fue consultado sobre qué resultado prevé para el partido ante Cabo Verde, y contestó que "gana Uruguay". "El otro día también teníamos que ganar medio a cero . Uruguay tiene que ganar sí o sí . Hoy ellos (Cabo Verde) no tienen nada para perder , entonces vos sos el favorito . Ellos se van a meter atrás , vos tenés que salir a buscar el partido . Y bueno, vamos a ganar", afirmó el exfutbolista.

Martínez aseguró que a la celeste le "costó" el primer tiempo ante Arabia . Vio a los futbolistas "imprecisos" en los primeros 15 minutos y lamentó que con el doble nueve de Darwin Núñez y Federico Viñas el primer delantero "no la pudo tocar mucho y no lo pudieron habilitar". "No tuvimos muchas chances de gol y no centramos tampoco de los costados , que fue todo lo contrario que pasó después en el segundo tiempo , cuando ya abrimos la cancha con punteros por afuera y con un nueve más marcado en el área", continuó.

El exdelantero de Boca Juniors, Nacional y Peñarol explicó que cuando un nueve no tiene contacto con la pelota, como le sucedió a Darwin contra Arabia, "ya sale del área y la va a buscar afuera, porque vos querés participar", lo que lleva a tocar "la pelota más afuera" y en ese caso "no estás complicando al otro equipo, porque el equipo sigue armado".

Sorpresa en la práctica de la selección uruguaya antes de jugar con Cabo Verde por el Mundial 2026: Ugarte y Núñez entrenaron con los suplentes y De la Cruz en el once

"En el segundo tiempo cuando entró (Agustín) Canobbio y ya estaba (Maximiliano) Araújo, y con un nueve, ya ahí empezamos a centrar más de costado, que es lo que precisa el nueve, que los centros te vengan de costado y que no esté siempre jugando de espalda", agregó, y marcó que a Cabo Verde hay que atacarlo "por afuera".

Además, minutos después reconoció que le es difícil separar "el corazón de la razón" cuando ve a la selección uruguaya. "Yo lo que quiero es que siempre le vaya bien a Uruguay. Me enojo cuando hay gente que da palo, injustamente, como que no se espera a veces los procesos. Yo banco a la selección esté quien esté. Si arrancamos mal voy a bancar, si arrancamos bien voy a bancar. Somos uruguayos, ¿cómo no vamos a bancar a la selección?", enfatizó.

El apoyo de Sergio Manteca Martínez a Darwin Núñez

Con la información de que Darwin Núñez partirá como suplente en el partido ante Cabo Verde, a Manteca le preguntaron cómo gestionaría él la situación del delantero del Al Hilal. En primer lugar, expresó que en los minutos que Uruguay jugó con el doble nueve "no les fue bien" a ninguno de los dos delanteros, porque "no les llegaba el juego y jugaron mucho de espalda".

En su opinión, Darwin "si juega solo puede rendir más": "Si vos jugás con punteros abiertos, el nueve llega de otra manera al área, llega perfilado, puede hacer doble ritmo, puede ir al primer palo, puede ir al segundo, puede salir. Te llega gente de atrás. Todo eso para cualquier nueve es más fácil. Ya cuando hay espacio reducido con dos nueve que juegan de espalda con mucha gente que te ponen en el medio, la pelota se ensucia demasiado. Entonces, para mí puede jugar perfectamente Darwin".

Para el Manteca la selección necesita "que Darwin haga un gol para que agarre confianza" y que "los compañeros vuelvan a tener la confianza con él de tirárselas todas".

"Necesitamos que DARWIN haga un gol" @JoacoPisa1029 junto al "MANTECA" MARTÍNEZ en Miami sobre el rendimiento del número 9.



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La opinión sobre la situación de Edinson Cavani en Boca Juniors

Manteca Martínez es una palabra autorizada en Boca Juniors, como uno de los referentes más grandes del club en la década del 90. Consultado sobre la situación de Edinson Cavani en el Xeneize, que se rumorea rescindirá contrato luego de varios meses sin jugar por su lesión en la espalda, expresó que el delantero "debe haber estado sufriendo".

"Lo digo porque a mí me pasó, yo tuve una lesión de rodilla que después a la larga se hizo crónica y bueno, por algo dejé de jugar a los 32 años. Un jugador cuando tiene un problema de eso, la cabecita te trabaja. Por más que uno labure, diga 'quiero estar, hago todo lo que me digan', le metes y le metes, a veces pasan cosas que te van sacando", explicó el uruguayo, que calificó a Cavani como "un fenómeno".