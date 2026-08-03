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Cruzeiro no se detiene: tras fichar a Luciano Rodríguez, ahora va por un delantero de la selección uruguaya que jugó el Mundial 2026

El conjunto de Belo Horizonte ya había arreglado la situación con el campeón mundial sub 20 este domingo, y ahora pretende a otro uruguayo más

3 de agosto de 2026 17:17 hs
Luciano Rodríguez festeja un nuevo gol para Bahia de Brasil

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Cruzeiro de Belo Horizonte se ha transformado en uno de los grandes animadores del mercado de pases sudamericano. Con el objetivo de armar un plantel altamente competitivo para encarar el Brasileirao y las fases decisivas de la Copa Libertadores, la directiva del club fijó sus ojos en futbolistas uruguayos para reforzar el ataque.

Luego de haber cerrado este domingo y como informó Referí, la incorporación del delantero Luciano Rodríguez -quien llega a préstamo por un año desde el Neom de Arabia Saudita con una opción de compra de US$ 15 millones-, la institución busca dar otro golpe de autoridad.

Según reporta ESPN Brasil, el club de Belo Horizonte tiene un firme interés e incluso ya ha señalizado la intención de presentar una oferta formal para contratar al extremo Brian Rodríguez de la selección uruguaya.

Quieren sí o sí a Brian Rodríguez

Brian Rodríguez, de 26 años, con pasado en Peñarol, Los Angeles FC y Almería, pertenece actualmente a América de México. Aunque cuenta con contrato vigente en el equipo dirigido por Guillermo Almada, su entorno busca una salida que le permita tener mayor protagonismo y continuidad competitiva.

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Brian Rodríguez

Brian Rodríguez

La posible llegada de Brian Rodríguez potenciaría un frente de ataque con sello oriental, donde la juventud y contundencia de Luciano Rodríguez -campeón del mundo sub-20 y de destacado paso reciente por Bahía, previo a su pase a Arabia Saudita- se complementaría con la velocidad y desequilibrio individual de Brian.

Hace algunos días, Cruzeiro ofreció US$ 8 millones por el jugador, y según ESPN Brasil, ahora subió la oferta a US$ 10 millones.

En caso de avanzar y concretar las negociaciones, Cruzeiro sumaría una variante de jerarquía internacional para afrontar el tramo más exigente de la temporada.

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