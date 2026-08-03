Ministerio del Interior recibirá préstamo de US$ 25 millones del BID para fortalecer la seguridad pública

El Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron este lunes un préstamo por US$ 25 millones que será destinado a " fortalecer las capacidades de investigación de la Policía Nacional, potenciar la formación policial y mejorar el sistema penitenciario, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública ", según asegura el ministerio en un comunicado oficial.

En conferencia de prensa —difundida por Presidencia—, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Ilan Goldfajn , afirmó que "para casi todos los países de la región, independiente de su posición ideológica o su partido, la seguridad ha sido mencionada como la prioridad número uno".

"Nosotros pensamos que, para trabajar la seguridad y la violencia que viene con el crimen organizado, se tiene que organizar la región y tiene que ser una iniciativa regional; no puede ser país a país", agregó.

"Estamos trabajando para tener más cupos": Lustemberg respondió a críticas por agenda de vacunas contra meningococo

Sindicato de la industria química rechazó el cierre de Vibrantz y pidió intervención del Estado

Este acuerdo se firma en el marco de la visita de Goldfajn a Uruguay , quien mantuvo reuniones con el presidente Yamandú Orsi , el ministro del Interior, Carlos Negro , y el ministro de Economía, Gabriel Oddone , entre otras autoridades.

En la firma del acuerdo participaron el ministro del Interior, Carlos Negro; la subsecretaria Gabriela Valverde; autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el presidente del BID y representantes del organismo en Uruguay.

El Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un préstamo por USD 25 millones, destinado a fortalecer las capacidades de investigación de la Policía Nacional, potenciar la formación policial y mejorar el sistema penitenciario, en el marco de la… pic.twitter.com/WOoKUNyNbP — Ministerio del Interior (@Minterioruy) August 3, 2026

Además, Goldfajn adelantó que, en conversación con Orsi, coincidieron que "uno de los objetivos mayores de esta visita es lanzar, junto con el presidente y el ministro Oddone, la Estrategia País para Uruguay de 2026 a 2030". Además, el presidente del BID contó que firmarán también otro acuerdo que se centrará en la "internacionalización de la producción de Uruguay", afirmó en conferencia.

Tres pilares de la estrategia del BID en Uruguay

El presidente del BID contó que la estrategia contará de dos partes: una parte centrada en lo público, que involucra el trabajo con ministros, y otra parte de trabajo con empresas privadas y startups. En cuanto a la Estrategia País, Goldfajn explicó que se basa, principalmente, en tres pilares: innovación y competitividad; seguridad y bienestar; movilidad y servicios básicos.

"Creemos que Uruguay es el candidato ideal para dónde la innovación y la competitividad pueden generar un desarrollo mayor", afirmó el presidente del BID.

A su vez, aclaró que el segundo apartado busca "apoyar el Plan Nacional de Seguridad Pública", mientras que el tercero tendrá como foco "ampliar la vivienda, trabajar la seguridad hídrica y energética y el transporte público, (...) en Montevideo".

El apoyo a Venezuela

Ante la pregunta de cuándo volverá la asistencia del banco internacional a Venezuela, Goldfajn aclaró que "las conversaciones volvieron a pasar" y contó que recientemente hubo una visita de parte del banco al país.

"Nuestro próximo paso es que tenemos lo que llamamos una engagement note y eso es el principio dónde vamos a empezar a trabajar. Hay varias cosas que se tienen que trabajar antes de que se pueda nuevamente prestar; hay varias condiciones y eso lo vamos a saber en el futuro. Por ahora, asistencia técnica, humanitaria para el terremoto. Más conversaciones que otra cosa", afirmó en conferencia de prensa.