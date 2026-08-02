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Uno de los grandes de Brasil quiere contratar a Luciano Rodríguez y ya tuvo intercambios con Neom de Arabia Saudita, el club que lo compró en US$ 23.000.000

El delantero campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20, anotando el gol decisivo en la final ante Italia, puede retornar al fútbol brasileño, en el que descolló en Bahia

2 de agosto de 2026 17:03 hs
Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez

En busca de soluciones inmediatas para fortalecer su frente de ataque, la directiva de Cruzeiro inició gestiones formales para contratar a Luciano Rodríguez. El delantero uruguayo de 23 años, actualmente en el Neom de Arabia Saudita y con un destacado paso reciente por Bahia de Brasil, es el gran objetivo de la Raposa en este mercado de pases.

El atacante fue titular y jugó los 90 minutos este sábado en el triunfo por 1-0 sobre Universidad de Las Palmas de España, equipo de la Segunda división de ese país en el que juega Jeremía Recoba, el hijo del Chino Recoba. Dicho compromiso fue amistoso por la pretemporada de ambos conjuntos.

Cruzeiro busca un delantero de forma urgente

La urgencia del conjunto de Belo Horizonte por sumar variantes en las bandas responde a un duro imprevisto en su plantel: las severas lesiones sufridas por Gabriel Pec y Luis Sinisterra, quienes debieron pasar por el quirófano y afrontarán largos períodos de recuperación.

Más allá de que en las últimas horas llegó a un acuerdo con el extremo izquierdo Wesley, quien se encontraba en Al-Nassr de Arabia Saudita, quiere también a Luciano Rodríguez, según informan medios brasileños.

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Frente a este panorama y con el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el horizonte, la dirigencia celeste aceleró las charlas para lograr un préstamo con opción de compra fijada con el club árabe Neom.

Luciano Rodríguez dejó un grato recuerdo en el fútbol brasileño tras disputar 69 partidos y anotar 20 goles con la camiseta de Bahia, rendimiento que derivó en su millonaria venta a Neom en setiembre de 2025 por 20 millones de euros (US$ 23 millones).

Campeón del Mundial sub 20 de 2023 con la celeste anotando el gol decisivo en la final para vencer 1-0 a Italia, y con citaciones a la selección mayor de Uruguay, el delantero se define en estas horas por sí o no.

Cruzeiro trabaja a contrarreloj para abrochar las negociaciones y poder inscribir al futbolista antes de la fecha límite exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar la fase decisiva del certamen continental.

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