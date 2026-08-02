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El MTOP alertó por mensajes falsos sobre multas de tránsito y deudas de patente: qué recomienda hacer

A través de un comunicado, la cartera informó que detectó comunicaciones enviadas por SMS que intentan engañar y estafar a los usuarios

2 de agosto de 2026 17:16 hs
Fachada MTOP, MTOP
Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que hacen referencia a supuestas deudas por patente de rodados o multas de tránsito e instó a la población a no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal.

A través de un comunicado, la cartera informó que detectó comunicaciones enviadas por SMS que intentan engañar a los usuarios haciéndoles creer que mantienen deudas vinculadas a infracciones de tránsito.

Ante esta situación, el ministerio recordó que las notificaciones oficiales por infracciones de tránsito nunca exigen el pago de multas en un plazo de 24 horas ni amenazan con acciones legales o costos adicionales por no pagar.

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Además, recomendó a la ciudadanía no ingresar a enlaces desconocidos que lleguen por mensaje de texto y evitar proporcionar datos bancarios o información personal.

El MTOP exhortó a quienes deseen verificar si tienen multas o infracciones pendientes a hacerlo únicamente a través de los canales oficiales.

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