El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que hacen referencia a supuestas deudas por patente de rodados o multas de tránsito e instó a la población a no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal.
El MTOP alertó por mensajes falsos sobre multas de tránsito y deudas de patente: qué recomienda hacer
A través de un comunicado, la cartera informó que detectó comunicaciones enviadas por SMS que intentan engañar y estafar a los usuarios