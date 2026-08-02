Familiares de Pepa Almendra convocan a una concentración este domingo en reclamo de respuestas

La familia de Pepa Almendra , la joven de 18 años que fue hallada sin vida el martes 28 de julio en Maldonado , resolvió designar una defensa legal para analizar la actuación de la Policía y la Fiscalía durante las horas posteriores a su desaparición.

El abogado Rafael Silva dijo a El Observador que el próximo lunes se presentará en la sede de la Fiscalía para acceder formalmente al legajo de la investigación.

Según explicó, una vez que pueda estudiar el expediente buscará determinar qué actuaciones llevaron adelante los organismos públicos mientras la joven permanecía desaparecida.

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"Queremos saber qué intervención tuvo la Fiscalía, qué medidas investigativas se dispusieron, si es que se dispusieron, qué intervención tuvo la seccional policial interviniente, qué comunicación hubo entre la seccional y la Fiscalía y qué elementos de evidencia tenía la Fiscalía para saber el paradero de Pepa", explicó en primera instancia al medio local FM Gente.

Silva también cuestionó las prioridades de la investigación policial al comparar este caso con otros hechos. "Vamos a hacer un trabajo con la mayor precisión posible porque nos cuesta entender que en verano haya desaparecido un Rolex y en dos horas lo hayan encontrado, y a esta chica no la hayan podido encontrar en tiempo y en forma", afirmó.

Pepa Almendra había sido denunciada como desaparecida sobre las 14:00 del lunes 27 de julio, luego de salir de su casa rumbo a una biblioteca ubicada en el centro de Maldonado, adonde nunca llegó.

Tras la denuncia, la Policía y la Prefectura iniciaron un operativo de búsqueda junto a la familia. En ese momento, la joven tenía a su padre y una tía en Uruguay, mientras que su madre residía en la provincia argentina de Córdoba y viajó al país tras conocer la noticia.

El martes 28 de julio, el cuerpo de la joven fue encontrado en el mar, a la altura de la parada 5 de playa Mansa. Fuentes policiales informaron entonces a El Observador que el caso era investigado como un suicidio.

La defensa de la familia pretende ahora establecer si durante las horas en que la joven permaneció desaparecida existieron demoras o eventuales omisiones por parte de los organismos que intervinieron en la búsqueda.

En diálogo con El Observador, Silva informó además que este domingo a las 17:00 familiares, amigos y allegados a la joven se reunirán en Puesto 5, en Maldonado.

Según explicó, el objetivo de la convocatoria es reclamar que la investigación no se cierre y que continúe la búsqueda de respuestas sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y la muerte de la joven.

"Quieren tener todas las respuestas a cada una de sus interrogantes", señaló.