Accidente fatal en Canelones: un motociclista murió tras un choque múltiple de cuatro vehículos

Un hombre de 33 años que conducía una moto murió este domingo tras un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 118 de la Ruta 11 , en el departamento de Canelones. Además, tres personas sufrieron lesiones de diversa entidad y la Policía investiga las circunstancias que originaron el siniestro.

Según informó la Policía Caminera, el siniestro ocurrió a la hora 06:10 en el kilómetro 118 de la Ruta 11. Se trató de una colisión múltiple en la que, en primera instancia, habrían impactado entre sí por alcance tres automóviles que circulaban por la zona. Metros más adelante quedó caído una motocicleta, junto a su ocupante.

A partir de información ampliada se supo que los vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando, al llegar al lugar del accidente, disminuyeron la velocidad debido a que una moto se encontraba caída algunos metros más adelante sobre la calzada. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas de su caída.

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De acuerdo con las primeras declaraciones de los involucrados, otros vehículos también habrían participado en la colisión en cadena, aunque se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía.

El conductor de la moto falleció en el lugar.

En el primer automóvil viajaban seis personas. El conductor, de 25 años, resultó ileso y la espirometría arrojó resultado cero. La acompañante que viajaba en el asiento delantero sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital de Canelones, mientras que dos pasajeros que viajaban en la parte trasera presentaron traumatismos de tórax y contusiones, aunque recibieron el alta en el lugar.

Por otra parte, el segundo vehículo era conducido por una mujer de 34 años, quien también tuvo resultado cero en la prueba de espirometría. Tanto ella como su acompañante resultaron ilesas.

El tercer automóvil era manejado por un hombre de 45 años, quien no sufrió lesiones, pero la espirometría practicada arrojó un resultado positivo de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas. La investigación continúa para determinar cómo se produjo la caída de la motocicleta y establecer la secuencia completa del siniestro, así como la eventual participación de otros vehículos que, según los testimonios, abandonaron el lugar antes de que llegara la Policía.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la Seccional 13a de Canelones.