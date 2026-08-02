Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO

Accidente fatal en Canelones: un motociclista murió tras un choque múltiple de cuatro vehículos

El conductor de una moto falleció en el lugar tras una colisión en cadena que dejó, además, tres heridos leves

2 de agosto de 2026 13:17 hs
Ruta

Ruta

Foto: Gaston BRitos - AFF / Agencia Foco

Un hombre de 33 años que conducía una moto murió este domingo tras un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 118 de la Ruta 11, en el departamento de Canelones. Además, tres personas sufrieron lesiones de diversa entidad y la Policía investiga las circunstancias que originaron el siniestro.

Según informó la Policía Caminera, el siniestro ocurrió a la hora 06:10 en el kilómetro 118 de la Ruta 11. Se trató de una colisión múltiple en la que, en primera instancia, habrían impactado entre sí por alcance tres automóviles que circulaban por la zona. Metros más adelante quedó caído una motocicleta, junto a su ocupante.

A partir de información ampliada se supo que los vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando, al llegar al lugar del accidente, disminuyeron la velocidad debido a que una moto se encontraba caída algunos metros más adelante sobre la calzada. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas de su caída.

Más noticias

Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

Un proyecto de ley propone que autos sin chofer tengan una caja negra y define quién es responsable ante un accidente de tránsito

De acuerdo con las primeras declaraciones de los involucrados, otros vehículos también habrían participado en la colisión en cadena, aunque se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía.

El conductor de la moto falleció en el lugar.

En el primer automóvil viajaban seis personas. El conductor, de 25 años, resultó ileso y la espirometría arrojó resultado cero. La acompañante que viajaba en el asiento delantero sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital de Canelones, mientras que dos pasajeros que viajaban en la parte trasera presentaron traumatismos de tórax y contusiones, aunque recibieron el alta en el lugar.

Por otra parte, el segundo vehículo era conducido por una mujer de 34 años, quien también tuvo resultado cero en la prueba de espirometría. Tanto ella como su acompañante resultaron ilesas.

El tercer automóvil era manejado por un hombre de 45 años, quien no sufrió lesiones, pero la espirometría practicada arrojó un resultado positivo de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas. La investigación continúa para determinar cómo se produjo la caída de la motocicleta y establecer la secuencia completa del siniestro, así como la eventual participación de otros vehículos que, según los testimonios, abandonaron el lugar antes de que llegara la Policía.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la Seccional 13a de Canelones.

Las más leídas

Mujer de 66 años mató a puñaladas a su hermana de 56 y luego se suicidó tomando medicamentos en el Chuy

La casa de Margarita Xirgu en Punta Ballena fue declarada Monumento Histórico Nacional: semblanza del lugar donde la actriz catalana encontró paz en el exilio

Transferencias monetarias: por qué el modelo uruguayo termina castigando a los más vulnerables

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Temas

accidente fatal ruta 11 Canelones

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos