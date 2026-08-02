El video y las fotos que subió Manuel Ugarte de su recuperación y los mensajes de aliento de Luis Suárez con el "Vamos Chucky", Sebastián Coates y su compañero en Manchester United, Mason Mount

Manuel Ugarte comenzó la etapa de su rehabilitación de la grave lesión que sufrió en su rodilla izquierda cuando se rompió los ligamentos cruzados ante España defendiendo a la selección uruguaya en el partido que fue la despedida del Mundial 2026.

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El volante de Manchester United escribió "Revovery, Rebuilt, Rise", en inlgés en su cuenta de Instagram en las últimas horas, lo que significa "Recuperación. Reconstrucción. Renacimiento”.

Allí subió algunas fotos en las que se lo ve con muletas luego de lo que fue su intervención quirúrgica en su rodilla, y también un video.

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Además, ahora en su recuperación deberá estar entre seis y ocho meses fuera de las canchas para recuperar bien la zona lesionada.

En su posteo, recibió múltiples saludos, entre ellos, de Luis Suárez.

Manuel Ugarte en la práctica de Manchester United con muletas

"Vamos Chucky", le escribió El Pistolero desde Miami, previo a convertir en esa misma jornada, un golazo para Inter Miami por la MLS y llegar a siete tantos y una asistencia en sus últimos cuatro partidos.

Sebastián Coates, el capitán de Nacional se sumó con un emoji de apoyo, al igual que Brian Rodríguez -quien en esta semana sufrió un esguince de rodilla-, y también su compañero de Manchester United, Mason Mount, quien escribió traducido desde el inglés: "Contigo, hermano!".

Manuel Ugarte continuará ahora con el proceso de la recuperación del biceps de su pierna izquierda para comenzar a darle fuerza al apoyo de su rodilla, una vez que le quiten el yeso.