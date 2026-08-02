Uruguay vicecampeón mundial master de hockey sobre césped en Róterdam: la categoría +45 años jugó un torneo memorable, la +40 tuvo a la goleadora del certamen y la +50 derrotó a Países Bajos

El hockey sobre césped uruguayo volvió a demostrar su nivel competitivo a escala mundial. Tres selecciones participaron de los mundiales Master que se llevaron a cabo en Róterdam y uno de los equipos obtuvo el vicecampeonato, en una gesta histórica para el deporte uruguayo.

Fue la selección +45 años la que tuvo la mejor posición y la que estuvo a punto de consagrarse campeona mundial.

El equipo debutó con Argentina perdiendo 2-0. Sin embargo, se recuperó rápidamente en el grupo derrotando 4-2 a Escocia y 3-0 a Alemania.

Los goles ante Escocia fueron de Pilar Taboada , en dos ocasiones, María Eugenia Chiara y Ana Hernández .

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Contra Alemania -uno de los equipos históricamente más fuertes en este deporte- anotaron Chiara, Mariana Pignatta y Florencia Amorelli.

En cuartos de final, empataron 1-1 con Irlanda y ganaron 3-2 en shoot-out, metiéndose entre los cuatro mejores.

El gol lo hizo Maritza Pérez y en la definición de penales australianos marcaron María Noel Pérez del Castillo y Mariné Arigón, en dos oportunidades. Andrea Fazzio fue enorme figura en el arco con tres ejecuciones atajadas.

En semifinales, el equipo uruguayo dio uno de los grandes golpes en la historia de este deporte al derrotar 1-0 a Argentina, con un solitario gol de Maritza Pérez.

En la final, el sábado, empataron 1-1 con Australia con gol de Florencia Castagnola. En el shoot-out, donde arrancaron 2-1 arriba, hicieron los goles Chiara y Lorena Margni, pero a la postre Australia lo dio vuelta y ganó 3-2.

El plantel vicecampeón mundial de Uruguay en +45

2- María Eugenia Chiara 3- María Álvarez 4- Alessandra Raso 5- Lorena Margni 7- Marian Pignatta 8- María Inés Arigón 9- Ana Hernández 10- Florencia Castagnola 11- María Noel Pérez del Castillo 13- Maritza Pérez 17- Agustina Arcos Pérez 18- Eleonora Rebollo 19- Soledad Lienau 22- Cecilia Dupuy 26- Florencia Amorelli 30- Andrea Fazzio 39- Pilar Taboada 44- Bárbara Schroder

Los entrenadores de las tres categorías fueron Sofía Mora, Lucía Laborde y Agustín Rivero, y el preparador físico Gonzalo Bracco.

"Fue algo espectacular. No dábamos crédito lo que estábamos viviendo. Hicimos una serie en donde fuimos de menos a más. Luego la emoción de ganarle a Irlanda en cuartos por shoot-out. Después ganarle a Argentina en cancha en semis y enfrentarnos a una potencia como Australia en la final fue impresionante. Cantar el himno, había muchos familiares nuestros acompañando, las otras dos categorías también alentando. Una experiencia inolvidable. Además irle ganando a Australia, que luego nos empata y vamos a tanda de penales. Una pena cómo se nos escapó. Nos quedamos con el gustito amargo de no haberlo logrado pero quién nos quita lo bailado. El campeón del mundo no nos ganó en la cancha", dijo a Referí María Noel Pérez del Castillo.

"Somos conscientes de cuánto vale esta medalla por todo lo que nos sacrificamos y trabajamos para llegar a dónde llegamos. Un grupo humano de otro planeta, donde hay cariño genuino entre todas. Nos pusimos de nombre las Minions porque andábamos todo el día juntitas, locas y felices. Un cuerpo técnico que estudió todo para que el equipo enfrentara cada partido de la mejor manera. Una experiencia única que nos quedará para siempre en el corazón", concluyó.

Verónica Dupont goleadora del Mundial +40

Karina Bisignano y Verónica Dupont

Medallista de bronce de los Juegos Odesur de Buenos Aires 2006, Verónica Dupont es una de las jugadoras que fue al Mundial Master pero que todavía sigue jugando a nivel local en Primera. La delantera juega en Yacht donde es una de las grandes referentes para las nuevas generaciones.

En la categoría +40, sus goles fueron claves para que Uruguay llegara a semifinales donde finalmente terminó en el cuarto puesto.

Esa posición marca un avance con respecto al quinto puesto logrado en Sudáfrica en octubre de 2024.

Este equipo fue el único de Uruguay en ganar todos sus partidos en fase de grupos: 9-0 a Canadá (dos de Dupont, dos de Carolina Mutilva, dos de Romina Barrero y uno de Mariana Ruiz, Teresa Algorta y María Aguilar), 4-1 a Inglaterra (Dupont dos, Federica Ibarra y Ruiz), 8-0 a Kenia (Aguilar dos, Dupont, Ruiz, Marrero, Karina Bisignano, Camila Algañaraz y Francisca Calvo) y 4-0 a España con anotaciones de Dupont, María Noel Tilve, Ruiza y Calvo).

En cuartos de final golearon a otra potencia, Estados Unidos, por 4-1, con tres goles de Dupont y uno de Tilve.

En semifinales perdieron 2-1 contra Australia y el gol lo hizo Dupont. En el duelo por el tercer puesto no pudieron con Chile cayendo 3-1 con gol de Mutilva.

Vero Dupont cerró un torneo memorable con 10 goles en seis partidos, siendo la máxima goleadora de la categoría.

"Llegamos al Mundial con mucha ilusión, nos preparamos un montón y sabíamos que teníamos un buen equipo. A medida que fuimos pasando los partidos, nos ilusionabamos cada vez más. Creo que nos vamos con las ganas de llevarnos una medalla pero orgullosas del tremendo torneo que hicimos, somos cuartas del mundo, le ganamos a Inglaterra, España y Estados Unidos, y creo que en los últimos dos partidos nos ganó un poco el cansancio. Fue un tornero duro, jugamos siete partidos en nueve días. Pero nos vamos felices porque sin duda todo el esfuerzo que hicimos de trabajo, de nuestras familias y con los entrenamientos, valió la pena", dijo Dupont a Referí.

La otra capitana de este plantel, la Reina Karina Bisignano, valoró todo el esfuerzo que hicieron las jugadoras, con diversas actividades, para juntar fondos y poder viajar: "Fue algo que nos unió aún más como equipo. Enfrentarnos al hecho de afrontar un viaje muy costoso y que solo podíamos hacerlo si juntábamos plata. Armamos comisiones que se encargaban de diferentes tareas entre las tres categorías y fue una gran organización. Gracias a los sponsors y a toda la gente que colaboró de uno u otra manera fue que logramos este viaje espectacular".

"Siempre es un orgullo quedar seleccionada, representar al país y seguir haciendo este deporte que amamos, enfrentándonos a equipos de todo el mundo y viviendo la experiencia de viajar y compartir momentos juntas. A esta edad el deporte es importante pero también los vínculos que se forman, la pasión que se transmite y los que experiencias que compartís. Es impresionante el grupo humano que tenemos y eso es de las cosas más lindas en esta selección", agregó.

La categoría +45 tenía como compañera a María Noel Menéndez quien falleció en abril tras batallar durante un largo tiempo con una enfermedad.

Por eso en cada festejo, exhibieron su camiseta, la número 16, porque todas sintieron que sigue presente en cada una de las jugadoras.

"Lo vivimos con mucho emoción, recordándola siempre. Fue un golpe duro para todas que nos hizo dar cuenta de que la vida es corta y que hay que disfrutarla al máximo. En honor a Mey todas llevamos pegado un sticker en el palo con su nombre y su número de camiseta", dijo Bisignano, emocionada.

1- Rossana Paselle 3- María Ibarguren 6- Agustina Raffo 7- María Teresa Algorta 8- Romina Marrero 9- Karina Bisignano 11- Verónica Dupont 12- Federica Ibarra 13- Valeria Beyhaut 14- Camila Algañaraz 15- María Aguilar 17- Carolina Mutilva 20- Virginia Besio 21- Francisca Calvo 22- Dayana Givara 24- Cecilia Carriquiry 28- María Noel Tilve 51- Mariana Ruiz

La +50 hizo historia al ganarle a Países Bajos

La +50 le ganó a Países Bajos

La selección de +50 años, fue la primera en hacer temblar la hegemonía impuesta por la historia y la tradición del linaje del hockey sobre césped. En la segunda fecha del grupo derrotaron nada menos que a Países Bajos, la mega potencia de este deporte.

En el debut empataron 1-1 con Inglaterra, con gol de Lucía Ortiz.

En el segundo partido derrotaron 1-0 a las neerlandesas con gol de Magdalena Narbondo.

Luego perdieron 3-0 con Argentina y empataron 3-3 con Irlanda, en partido marcado por un par de polémicas arbitrales.

Los goles fueron obra de Ortiz, en dos oportunidades, y de Narbondo.

Para definir los puestos de abajo jugaron con Chile, empataron 2-2 y perdieron 2-1 en shoot-out. Los goles fueron de Narbondo y María D'Avanzo. En el shoot-out anotó Soledad Capurro.

Finalmente derrotaron a Bélgica 2-1 y se quedaron con el undécimo puesto en partido donde marcaron Valentina Azzini y la capitana Laura Pradines.

"Jugar el deporte que amás a los 50 años, representar a tu país, competir y compartir con amigas es algo inexplicable. Crecer partido a partido y saber que tenés un cuerpo técnico que cree en el equipo, también. Fue una experiencia única, con gente muy especial que valoramos y atesoramos. Estamos felices de pertenecer al movimiento Master y seguiremos hasta que el cuerpo aguante", dijo a Referí la otra capitana del plantel, Mavi Díaz Lago.