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Las Cimarronas disputaron la primera Nations Cup 1 de su historia con gran liderazgo de Manuela Vilar del Valle

La selección uruguaya de hockey sobre césped disputó el torneo en Nueva Zelanda con un equipo joven y con mucho recambio, no logró triunfos pero sumó una rica experiencia internacional

21 de junio de 2026 16:33 hs
Manuela Vilar del Valle

Manuela Vilar del Valle

Foto: FIH

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, disputaron la Nations Cup 1 por primera vez en su historia. El torneo se llevó a cabo en Nueva Zelanda y Uruguay lo afrontó con un equipo joven y con mucho recambio.

La celeste no logró triunfos en el torneo pero logró ser competitiva en la mayor parte de los partidos, sufriendo solo un resultado abultado ante Estados Unidos.

Manuela Vilar del Valle, goleadora histórica de la selección, volvió a asumir su liderazgo en el equipo siendo elegida dos veces como mejor jugadora de partido (MVP).

Partido Fase Goles
Japón 1-3 Grupo Lupe Curutchague
Estados Unidos 2-7 Grupo Lupe Curutchague, Manuela Vilar del Valle
India 2-3 Grupo Manuela Vilar del Valle, Chiara Appenino
Corea del Sur 1-2 Semis 5° puesto Manuela Vilar del Valle
Francia 0-3 7° puesto

Con sus tres goles, Vilar del Valle, que esta temporada cerró un largo ciclo en Europa para volver a Uruguay y jugar en Biguá, llegó a 54 tantos con Las Cimarronas, manteniéndose como máxima goleadora histórica por delante de Teresa Viana (50).

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En los partidos ante India y Corea fue elegida como la mejor jugadora del partido y presentada por la página de hockey de Nueva Zelanda, como una "leyenda" de este deporte.

Una semana antes del torneo, la Federación Internacional de Hockey Sobre Césped cambió el formato de los torneos y decretó que la Nations Cup 1 pase a jugarse anualmente entre 10 y ya no más entre 8 selecciones.

Uruguay jugó este torneo porque se bajó Escocia, dado que el año pasado jugó la Nations Cup 2, en Walcz, y perdió la final ante Francia que logró el ascenso deportivo a esta edición de la Nations Cup 1.

El año próximo, jugarán la Nations Cup 1 las mismas ocho selecciones que jugaron este año, incluido Uruguay, y los dos equipos mejor ranqueados. Escocia no será admitida y deberá jugar Nations Cup 2.

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