Tres selecciones master de hockey sobre césped se preparan para disputar el Mundial de Róterdam y juntas fondos para costear los gastos

Tres selecciones femeninas master de hockey sobre césped se aprontan para disputar el Mundial de Róterdam y buscan recaudar fondos para costear los importantes gastos que deberán afrontar.

En 2024, la selección +40 logró meterse entre las ocho mejores del mundo en el Mundial de Sudáfrica, en una gran actuación .

En esta ocasión, Uruguay será representado por una selección +40, otra +45 y una +50 . El certamen se llevará a cabo del 22 de julio al 1º de agosto.

La cita tendrá lugar en el corazón de uno de los países más emblemáticos del hockey mundial ya que Países Bajos es considerada la cuna de este deporte y cuenta con instalaciones de primerísimo nivel.

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Competirán algunas de las mayores potencias internacionales, entre ellas Alemania, Bélgica, Sudáfrica y las dueñas de casa.

"Para nosotras, representar a Uruguay en este torneo es mucho más que participar en una competencia. Es la posibilidad de vivir un sueño que nos acompaña desde hace años y, en muchos casos, de volver a vestir la camiseta celeste después de haber integrado las selecciones nacionales en nuestra juventud", contó a Referí Agustina Arcos Pérez, integrante de la selección +45.

"El hockey máster ha experimentado un enorme crecimiento en todo el mundo y hoy moviliza a miles de jugadoras y jugadores que continúan vinculados al deporte que aman. En Uruguay, las selecciones máster se encuentran bajo el paraguas de la Federación Uruguaya de Hockey, que acompaña y respalda este proyecto deportivo", agregó.

El cuerpo técnico estará conformado por Sofía Mora, Lucía Laborde, Agustín Rivero y Gonzalo Bracco, mientras que Patricia Bueno viajará como jefa de equipo.

"Llegamos a este Mundial con ilusión, pero también con antecedentes que nos llenan de orgullo. En el Mundial de Sudáfrica 2024 logramos un destacado quinto puesto, resultado que nos motiva a seguir creciendo y a competir nuevamente al más alto nivel", dijo Arcos Pérez.

Las selecciones celestes compitieron el año pasado en el Panamericano Master en Paraguay logrando destacadas actuaciones, siendo la +50 campeona de su categoría.

"La preparación requiere un compromiso importante. Entrenamos dos veces por semana en la Cancha Celeste de la Federación, de 6.30 a 8.30, antes de comenzar nuestras actividades laborales y familiares. Además, realizamos una sesión semanal de gimnasio y, a eso, se suma la actividad en nuestros clubes, que en muchos casos implica dos entrenamientos adicionales y el partido de cada fin de semana", comentó la jugadora.

"Sin embargo, nada de eso se siente como una carga. La pasión por el hockey y el disfrute de compartir este camino hacen que cada esfuerzo valga la pena. Detrás de cada entrenamiento hay familias que acompañan, apoyan y hacen posible que podamos perseguir este objetivo. Sin ellos, este sueño sería mucho más difícil de alcanzar", agregó.

Como ocurre en la mayoría de las competencias internacionales de este tipo, todos los costos son asumidos por las propias jugadoras. Por eso, desde hace meses las protagonistas realizan distintas actividades para recaudar fondos. "Hicimos exitoso espectáculo de Florencia Infante en el Movie, organizamos una clínica de hockey para niñas, estamos preparando un torneo de mami hockey y además llevamos adelante venta de rifas", contó Arcos Pérez.

Los premios de las rifas se sortearán en los torneos de mami hockey que se llevarán a cabo este miércoles 10 y el viernes 12 de junio en Cancha Celeste, Woodlands y Old Sampa.

"Paralelamente, continuamos buscando sponsors que quieran acompañar este desafío estando presentes en nuestra indumentaria de juego, entrenamiento y paseo", agregó.

"Hoy nos encontramos en la recta final de la preparación. Cada entrenamiento, cada evento organizado y cada aporte recibido nos acerca un poco más a Róterdam. Allí llevaremos no solo nuestros palos y camisetas, sino también el orgullo de representar al hockey uruguayo, la experiencia acumulada durante años y la convicción de que nunca es tarde para seguir persiguiendo los sueños que nos apasionan", concluyó Arcos Pérez.

El plantel +40 tiene a jugadoras activas en Primera como Camila Algañaraz en Old Ivy, Verónica Dupont en Yacht y Carolina Mutilva en Old Girls.

También están Patricia Campos, capitana por años de Las Cimarronas, y Rossana Paselle, una golera de época en el hockey nacional.

Como Mutilva y la jefa de equipo Pato Bueno, Karina Bisignano integraron la selección que en Santo Domingo 2003 ganó la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos con Ariel Holan de entrenador.

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En el plantel +45 están Andrea Fazzio, una de las goleras del bronce 2003, Mariné Arigón, Euge Chiara y Anita Hernández.

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El plantel +50 de Uruguay fue campeón el año pasado en su categoría en Asunción.

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Esta experiencia, además, será muy especial para la familia master del hockey que semanas atrás perdió a una de sus componentes, María Noel Menéndez, quien falleció de una enfermedad terminal generando profunda emoción en sus compañeras por todos los momentos deportivos compartidos.