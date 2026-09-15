Progreso vs Nacional: día, hora y por dónde ver el partido en el que el tricolor va por la clasificación en la Copa AUF Uruguay

Progreso y Nacional jugarán este miércoles 16 a la hora 15 en el Parque Federico Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.

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El partido entre el conjunto tricolor y el equipo de La Teja está fijado para este miércoles 16 de setiembre .

El encuentro comenzará a la hora 15 .

Cabe destacar que, para garantizar la equidad deportiva en la definición del grupo, este partido se disputará en simultáneo con el cruce entre Albion y River Plate, que jugarán a la misma hora en el Parque Palermo.

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¿Dónde ver en vivo Progreso vs Nacional?

El partido se verá por DSports Uruguay + en cable y por DGO en streaming.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

El contexto de ambos clubes de cara a este enfrentamiento presenta realidades opuestas dentro del certamen integrador: