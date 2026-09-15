Progreso vs Nacional: día, hora y por dónde ver el partido en el que el tricolor va por la clasificación en la Copa AUF Uruguay

Progreso y Nacional jugarán este miércoles 16 a la hora 15 en el Parque Federico Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.
¿Cuándo juegan Progreso vs Nacional?
El partido entre el conjunto tricolor y el equipo de La Teja está fijado para este miércoles 16 de setiembre.
¿A qué hora juegan Progreso vs Nacional?
El encuentro comenzará a la hora 15.
Cabe destacar que, para garantizar la equidad deportiva en la definición del grupo, este partido se disputará en simultáneo con el cruce entre Albion y River Plate, que jugarán a la misma hora en el Parque Palermo.
¿Dónde ver en vivo Progreso vs Nacional?
El partido se verá por DSports Uruguay + en cable y por DGO en streaming.
Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones
El contexto de ambos clubes de cara a este enfrentamiento presenta realidades opuestas dentro del certamen integrador:
- Nacional: El equipo dirigido por Daniel Carreño llega invicto y lidera el Grupo 5 con cuatro puntos, producto de un empate 0-0 ante Albion y una victoria 3-2 frente a River Plate. Se prevé que el cuerpo técnico presente una alineación con jugadores alternativos, buscando dar descanso a los titulares de cara al próximo compromiso por el Torneo Clausura ante Defensor Sporting.
- Progreso: El gaucho del Pantanoso llega a esta última jornada sin unidades, tras no haber podido sumar en sus primeras dos presentaciones del grupo. Buscará una victoria para cerrar su participación de la mejor manera.
- El resto del grupo: Albion comparte la cima con Nacional (4 puntos), mientras que River Plate se ubica en la tercera posición con 3 unidades.