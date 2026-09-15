"Anímicamente está destruido": denuncian que jugador de la Sub 20 recibió un disparo no letal en la cabeza tras el clásico y se pierde los Juegos Odesur

La entrada para ir al clásico era un regalo de cumpleaños , pero lo que debía ser una celebración terminó de una forma completamente distinta: el joven pasó su cumpleaños número 18 en una emergencia, sufrió convulsiones durante los días siguientes y quedó afuera de los Juegos Odesur con la selección uruguaya sub 20 .

El futbolista recibió el impacto de una munición no letal en el cráneo cuando se encontraba en las inmediaciones del estadio. Según denunció a El Observador su abogado, Rodrigo Rey , el disparo fue efectuado por un efectivo policial.

“ Cumplió 18 años en emergencia ”, resumió Rey, pero las consecuencias no quedaron restringidas a aquella noche. Según el defensor, el joven “estuvo con convulsiones durante toda la semana” , actualmente “no puede estar solo” y atraviesa además las consecuencias anímicas de lo sucedido. “ Anímicamente está destruido ”, afirmó.

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El episodio también golpeó de lleno su carrera deportiva, ya que el futbolista integraba el proceso de la selección uruguaya sub 20 y la lesión le impidió estar disponible para representar a Uruguay en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 .

La defensa asegura que estaba en un lugar donde no había incidentes

Para Rey hay un elemento que considera fundamental a la hora de reconstruir lo ocurrido: dónde se encontraba exactamente el futbolista cuando fue alcanzado. El abogado sostiene que el joven no estaba involucrado en los incidentes y que permanecía junto a un numeroso grupo de personas que esperaba para abandonar el estadio.

“Todos los videos y testigos que tenemos demuestran claramente que él estaba entre el enorme grupo de gente que con mucha cautela estaba esperando pacíficamente para salir del estadio”, aseguró.

Rey afirmó que la defensa cuenta con imágenes que, según su interpretación, permiten ubicar al futbolista en un sector donde las personas que lo rodeaban tampoco participaban de los disturbios. “Es importante destacar que la ubicación de él, donde estaba él exactamente, era con las personas que desde todas las imágenes posibles se visualiza claramente que no participan de ningún incidente. Es en la puerta donde justamente no se produjo ningún incidente, y el impacto de munición no letal lo alcanza igual”, señaló.

Siempre de acuerdo con la versión de la defensa, fue mientras permanecía allí, esperando para retirarse, que la munición no letal lo alcanzó en el cráneo y el joven cayó al piso.

Posteriormente fue internado, y luego tuvo "altas e internaciones sucesivas por episodios de convulsión. Todavía hay estudios pendientes que son cruciales, la familia estuvo muy angustiada porque es una zona muy sensible", agrega el doctor en Derecho.

“No se trata de deslegitimar a la Policía”

El abogado hizo especial énfasis en que su planteo no busca cuestionar de forma general la actuación policial ni el empleo de la fuerza frente a personas que protagonizaron hechos violentos.

“Acá no se trata de deslegitimar ni a la Policía, ni el uso racional y proporcionado de la fuerza, y mucho menos defender a personas que incurrieron en comportamientos violentos”, sostuvo Rey, quien aclaró que el reclamo apunta a determinar qué ocurrió en este caso concreto y por qué el futbolista resultó herido pese a que, de acuerdo con la evidencia que afirma tener la defensa, estaba fuera del lugar donde se desarrollaban los incidentes.

“Se trata de poner en evidencia que existió esta situación que es lamentable, porque le arruinaron la vida. Hoy por hoy está destrozado, no solo por lo que se dijo y, afortunadamente, tenemos los testigos y profesionales que intervinieron y que lo ubican fuera de todo núcleo de conflicto, sino por su carrera deportiva”, afirmó.

"Estamos haciendo estas aclaraciones para ratificar que él no participo en ningún evento violento, la gente pudo levantarlo y ubicar una ambulancia rápidamente", puntualizó.

El abogado describió al futbolista como “un gurí sano, deportista, que nunca tuvo un ingreso en una comisaría”. A las consecuencias físicas y emocionales que denuncia la defensa se sumó así un impacto deportivo inmediato: el joven se perdió la posibilidad de competir con Uruguay en los Juegos Odesur.

“La prioridad es su recuperación”

Pese a la gravedad de los hechos denunciados por Rey, hasta el momento no se había formalizado una denuncia. El abogado explicó días atrás que se encontraba evaluando las alternativas y eventuales acciones legales, pero señaló que la prioridad en este momento es la recuperación y la salud del futbolista.

“Aún no hemos formalizado la denuncia porque la prioridad es su recuperación y su salud, y hay un plazo legal”, explicó el pasado domingo. "La situación era de tanto desconcierto que no se priorizó lo legal, por eso recién estamos presentando la denuncia ahora", agregó.

La defensa argumentó que la cautela a la hora de avanzar se debe, además, a que "él quiere asistir personalmente a este proceso", motivo por el cual "aguardarán su recuperación" para seguir con el caso.