Banco Mundial aprobó financiamiento a Uruguay de US$ 300 millones para promover la inversión privada y el empleo

El Banco Mundial otorgará un financiamiento de US$ 300 millones para respaldar las reformas de competitividad que promueve el gobierno. La intención es promover la inversión privada, la generación de empleo y apuntalar el crecimiento de la economía.

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El directorio ejecutivo del organismo internacional resolvió en las últimas horas aprobar un préstamo al gobierno, reembolsable en seis años y medio y un período de gracia de 30 meses.

Un comunicado señala que las medidas buscan mejorar la competitividad y las condiciones para el crecimiento de la economía. Entre ellas resaltan la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la simplificación de trámites aduaneros, la ampliación de acceso al financiamiento para las empresas y la reorientación de los incentivos a la inversión hacia proyectos de mayor innovación. También se busca mejorar la contratación formal de jóvenes, mujeres y personas en situación vulnerable.

Perspectivas económicas 2024: desafíos y optimismo para Argentina según el Banco Mundial “Uruguay construyó una base de estabilidad y solidez institucional que pocos países de la región han logrado. El desafío ahora es aprovechar esa fortaleza para convertir Uruguay en un país más competitivo con una economía más productiva que genera más empleos de calidad. Esta operación respalda al país en ese próximo salto”, dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.