Dándole descanso a las pantallas y arrimándose al Holando: así ven a la raza los productores del futuro

Dos trabajos que llegaron desde San José fueron los ganadores de una actividad ya emblemática cada año en la Expo Rural del Prado , la exposición agropecuaria organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU): el concurso de dibujos de la Sociedad Criadores de Holando del Uruguay (SCHU) .

La SCHU fue creada en 1945 como gremial de la ARU. Es una Institución sin fines de lucro que nuclea en la actualidad a unos 300 productores y criadores de la raza Holando del país. Su principal cometido es la promoción de la raza a través de los servicios que brinda y las actividades que organiza.

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La gremial del Holando realiza desde el año 2020 y de forma anual un concurso infantil de dibujos.

El licenciado Esteban Moreira Ferrari, gerente de la institución, explicó que es una actividad muy importante, ya que cumple objetivos clave, como acercar a la generación de los más pequeños a la institución y promocionar la raza en general.

A su vez, añadió, suele generar una instancia intrafamiliar de investigación, de diálogo y aprendizaje.

"Comentarios como 'volver a lo esencial', 'hablar sobre la raza con los niños', 'salir un poco de las pantallas y lo virtual', 'crear, imaginar y compartir', son reflexiones que las familias nos hacen llegar siempre", dijo.

Cada año se plantea una temática diferente, desde propuestas más lúdicas como “la raza holando en la vía láctea”, “la raza holando en Montevideo”, “la raza holando en los 19 departamentos” y “la raza Holando en las Américas”, a propuestas más serias en las cuales los niños tuvieron que pensar y transmitir un mensaje, como fueron “la raza holando en tiempos de pandemia” y “el tambo y el medio ambiente”, destacó Moreira Ferrari a El Observador.

La raza Holando como parte de nuestra cultura

En esta séptima edición el concurso se denominó "La Raza Holando como parte de nuestra cultura”, siendo la consigna que los niños dibujaran a la raza vinculada a algún aspecto cultural o a las tradiciones de nuestro país.

El gerente de la SCHU comentó que la cultura uruguaya es una rica conjunción entre la herencia europea y fuertes raíces afrodescendientes e indígenas. Agregó que destaca en la región y en el mundo por su pasión por el fútbol, el candombe y el carnaval, el tango junto con el folclore, el canto popular y la milonga, la literatura y la pintura, y un estilo de vida que valora la tranquilidad y el encuentro compartiendo el mate, los bizcochos, las tortas fritas y el asado.

Es sin dudas la raza Holando, dentro de nuestro sector agropecuario y ganadero, un estandarte en la cultura rural y productiva de nuestro país Es sin dudas la raza Holando, dentro de nuestro sector agropecuario y ganadero, un estandarte en la cultura rural y productiva de nuestro país

"En el trabajo cotidiano del tambo se reflejan la pasión, el esfuerzo, los conocimientos y la constante innovación genética y técnica, todo lo cual se ha transmitido de generación en generación y configura parte de nuestra identidad que tanto nos caracteriza y enorgullece como país en el mundo", expresó.

El concurso fue declarado de Interés por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

De acuerdo a las bases establecidas, en el concurso participaron niños de hasta 12 años, quienes representaron a firmas asociadas a la SCHU, pudiendo ser familiares o allegados de la firma titular o del personal que trabaja en el establecimiento.

Se dividió en dos categorías tomando en cuenta la edad de los participantes: categoría “Junior” (hasta 8 años) y categoría “Senior” (de 9 a 12 años).

Los dibujos fueron realizados en hojas de garbanzo blancas con técnica libre, como ser colores, marcadores, crayones, témperas, acuarelas, collage, con o sin relieve, detalló Moreira Ferrari.

El dibujo ganador en la categoría Junior.

El dibujo ganador en la categoría Senior.

Todos los dibujos son expuestos en la Expo Prado y se planifica exhibirlos también en una exposición virtual en el sitio web de la gremial y se compartirá en las redes sociales institucionales.

Por último, en el almanaque de 2027 los dibujos ganadores ilustrarán a los 12 meses del calendario.

Los dibujos estarán exhibidos, hasta el domingo 20 de setiembre, sobre una de las paredes laterales del Galpón 1 de la Rural del Prado, el más próximo a la Av. Buschental.

La dinámica del concurso de la SCHU

En la premiación se seleccionaron seis dibujos en cada categoría (1er. Premio, 2do. Premio, 3er. Premio y tres menciones de honor), completando 12 dibujos ganadores, nómina que se dio a conocer este domingo.

Para la votación y elección de los dibujos ganadores se formó una comisión de jurados, integrada por representantes de la SCHU, así como de empresas, medios de comunicación y otras instituciones que apoyan y premian el concurso.

Cada integrante de esta comisión votó por sus 12 dibujos preferidos, seis de cada categoría, sin conocer la autoría ni el establecimiento que representaban, premiando principalmente la originalidad y creatividad.

Los dibujos con mayor puntuación fueron los ganadores.

Se otorgan obsequios a todos los niños participantes, así como premios especiales para los 12 ganadores. También reciben obsequios los productores que los niños ganadores representan y además se sortea una bicicleta entre todos (una chance por dibujo presentado).

Desde la SCHU se agradece muy especialmente a todas las empresas e instituciones que colaboraron con estos obsequios: Muñoz & Arquero, Lely, Conaprole, El País, Batista Negocios Rurales, ARU, SPLF, Escritorio Di Santi, Itpsa y Agrobal.

112 dibujos de 81 niños

"En esta oportunidad participaron 81 niños con 112 dibujos (45 en la categoría Junior y 67 en la categoría Senior), cantidades que año a año van creciendo y nos impulsan a continuar en esta línea de trabajo, organizando esta actividad tan gratificante y ya pensando en la siguiente edición. El agradecimiento total va para cada familia y cada niño que participa y nos envía sus preciosos dibujos, jerarquizando y enalteciendo el concurso", concluyó el gerente de la SCHU.