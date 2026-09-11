Así se presentó la Expoactiva Nacional en la Rural del Prado: "Pioneros de un agro inteligente"

La 30ª Expoactiva Nacional tiene fecha, del miércoles 17 al sábado 20 de marzo del año que viene , y también tiene una nueva frase que le da identidad: "Pioneros de un agro inteligente" , aludiendo a un concepto que distingue a esta exposición desde 1992, cuando fue creada para celebrar los 100 años de la Asociación Rural de Soriano (ARS) .

Los detalles de la edición de 2027 de la tradicional "exposición dinámica de tecnología innovadora para el sector de los agronegocios" fueron presentados en el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la Rural del Prado, en el día de estreno de actividades de la Expo Rural del Prado 2026 , organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

En la conferencia, a sala llena, expusieron Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la gremial organizadora, la ARS (que conmemora ya 135 años de gestión); Guillermo Besozzi, intendente de Soriano; y Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Expoactiva: de productores para productores

Tras agradecer especialmente los respaldos a la exposición que siempre han dispensado tanto Fratti como Besozzi, Rodríguez mencionó que leyendo los carteles de cada Expoactiva se visualiza la evolución de las tecnologías agrícolas durante 35 años, dado que se llegará a 30 ediciones porque hubo años en los que no se hizo, consecuencia siempre de pandemias, aclaró: "Una la pandemia de plata en el 2000 y otra la pandemia sanitaria".

El nombre para esta edición, explicó, "Pioneros de un agro inteligente", pone el foco en aquellos visionarios que, cuando la Rural de Soriano cumplía 100 años, intentaron hacer algo distinto, una actividad que respondiera a los socios sobre todo de la gremial por las inquietudes de tecnología que había.

Aquel grupo de productores, añadió, tuvo "la sabiduría" de crear un evento que, "con el interés de los expositores y de las autoridades del momento, porque hubo mucho trabajo con la institucionalidad pública, cosa que siempre hemos mantenido como espíritu en la Rural de Soriano", tiene el desarrollo que tiene y seguirá creciendo, "no dudo de ello", enfatizó.

Sobre aspectos valiosos expuestos en la historia de la Expoactiva, citó inicialmente la condición de productores de quienes se ocupan de la organización: "Desarrollamos la actividad agropecuaria, conocemos aquellas cosas que necesitamos, que queremos ver y tenemos el vehículo para poderlas mostrar, no solo desde el punto de vista institucional, que siempre la Rural de Soriano responde a su gremial madre, la Federación Rural, sino en lo tecnológico", valorando la presencia constante de los institutos de investigación, "de todos aquellos que de alguna manera quisieran innovar en algo del agro".

Hace ya un montón de años Expoactiva es zona franca temporaria, una cosa que pocos saben, durante el evento se puede traer cualquier tecnología del mundo, pagando los costos, mostrarla y devolverla si no hay interés, aunque han sido pocos los casos Hace ya un montón de años Expoactiva es zona franca temporaria, una cosa que pocos saben, durante el evento se puede traer cualquier tecnología del mundo, pagando los costos, mostrarla y devolverla si no hay interés, aunque han sido pocos los casos

Luego detalló innovaciones que hoy no sorprenden y tuvieron en la Expoactiva su plataforma de presentación, mencionando el silobolsa, el destete precoz, la siembra directa y el georeferenciamiento. "Todos sabemos el problema de competitividad que tenemos y los productores lo resolvemos con más rendimiento, con más tecnología, como forma de poder seguir haciendo las tareas para las que tenemos vocación", dijo. Agregó enseguida la incorporación de la ganadería en las actividades y que "como gremial realizamos el primer concurso de novillos para la Cuota 481".

Estamos en un momento del agro, como decía el ministro, de película por el lado de los precios, pero esos precios se consiguen con productos de altísima calidad, de altísimo valor agregado, Uruguay tiene la posibilidad de hacerlo, pero es un desafío continuo, de calidad, de inocuidad, de forma de hacer las cosas Estamos en un momento del agro, como decía el ministro, de película por el lado de los precios, pero esos precios se consiguen con productos de altísima calidad, de altísimo valor agregado, Uruguay tiene la posibilidad de hacerlo, pero es un desafío continuo, de calidad, de inocuidad, de forma de hacer las cosas

Admitió, sin embargo que "hay cosas a las que Uruguay llegó primero", pero que existen una suerte de cerros chatos, "llegamos al cerro y después nos quedamos".

Citó como anécdota que durante la semana pasada, en Alemania, se presentaron proyectos de sustentabilidad a nivel mundial y uno de los que se habló más fue un proyecto alemán, sobre rotaciones de cultivos y pasturas, "que nosotros hace 62 años lo tenemos en Uruguay".

Hablando de innovaciones, contó que se instaló la semana pasada la primera granja totalmente virtual en Uruguay, en INIA La Estanzuela, donde no hay alambrado, los animales pastan con un georeferenciador que los limita, "creo que tenemos la posibilidad de llegar a las tecnologías del mundo, para eso es Expoactiva".

"Una de las fortalezas que tiene Expoactiva son los expositores", remarcó, valorando especialmente la importancia de los esponsores. Rodríguez adelantó el contenido de un audiovisual que luego se emitió y en el que Marcos, un productor ficticio, recorre las ediciones de la Expoactiva dando cuenta del aporte de esas empresas, sus productos y servicios, con adelantos tecnológicos que generaron mejores condiciones para los desempeños en los sistemas productivos.

De alguna manera podemos decir que la tecnología que está en cualquier lugar del mundo la podemos tener en Uruguay De alguna manera podemos decir que la tecnología que está en cualquier lugar del mundo la podemos tener en Uruguay

Sobre el acceso a la tecnología innovadora disponible en el mundo y exhibida en la Expoactiva, dijo que "habrá temas de costos, tenemos que buscarle la vuelta, pero tenemos que aprovechar este escenario de precios que tenemos hoy agrícolas y ya desde hace un tiempo ganaderos".

Invitamos a todos a visitar la exposición, como nos gusta decir a nosotros, con ojos curiosos Invitamos a todos a visitar la exposición, como nos gusta decir a nosotros, con ojos curiosos

Adelantó que habrá un nuevo diseño en el predio, con más confort para expositores y visitantes, por ejemplo estará en un nuevo sitio la Sala de Conferencias, más integrada al interior de la muestra.

Para esas mejores, recordó, fue clave el trabajo de anteriores directivas que, por ejemplo, permitieron que la ARS haya adquirido, con el servicio financiero del Banco República, un campo para instalar allí a la Expoactiva en forma definitiva, lo que permite nuevas inversiones y mejoras en el predio ubicado en el km 253 de la ruta 2.

Cada vez hay más intenciones de las empresas de estar más tiempoa allí y de hacer más eventos por fuera de la fecha de la Expoactiva, complementó.

También informó sobre gestiones con UTE, relacionadas con sistemas de generación de energía distintos, teniendo en cuenta que durante los días de la exposición el consumo en el predio es similar al que hay en toda la ciudad de Palmitas.

"Estamos abiertos a cualquier tecnología que venga, hemos estado en contacto con algunas cosas nuevas que hay", adelantó y expuso también el interés en sostener el diferencial de la Expoactiva que consiste en que la gente vaya, recorra la muesta y vea las cosas funcionando, para lo cual la trascendencia de la activa está intacta.

Otra reflexión del presidente de la ARS hizo foco en que "como productores tenemos muchísimos desafíos en agregar valor a un producto primario, estamos en una región que todo el mundo la admira por la capacidad de producción que tiene, estamos muy lejos del techo, (pero) sin duda que vamos a ser cada vez más observados y medidos por el resto del mundo".

En ese sentido, siguió, "no pueden creer cosas que podemos hacer acá con la riqueza de la naturaleza, una vez tuvimos un planteo de desarrollo de paisajes multifuncionales, una cosa que está muy de moda en el mundo porque en las zonas agrícolas prácticamente no se ve el horizonte, se ve solo cultivo, y nosotros no solo en la Expoactiva, en cualquier lugar agrícola de nuestro país, los paisajes multifuncionales se ven naturalmente, uno ve los bajos con vacas, los árboles, ve pájaros, y aunque parezca mentira muchas de las consecuencias que recibimos en cuanto a las medidas de calidad y de control que tenemos como país a la hora de vender nuestros productos surgen de gente que terminó con todo eso, nosotros hemos estado en exposiciones que en el campo no hay pájaros".

La Expoactiva no solo ha exhibido esa sustentabilidad productiva, también, dijo, la sostenibilidad desde el punto de vista económico, "porque si los productores no hacemos plata la sustentabilidad ambiental es imposible", concluyó Rodríguez.

"El peso del campo es impresionante"

Besozzi, por su parte y entre otras consideraciones, elogió el eslogan "Pioneros de un agro inteligente", impuesto en tiempos de inteligencia artificial, con foco en una Expoactiva que ha mostrado cómo irse adaptando a los nuevos tiempos, "eso es lo que ha hecho el Agro, lo que ha hecho el campo, la inteligencia del hombre puesta de manifiesto cada vez que innova, cada vez que hay tecnologías nuevas, adaptándose y buscando los equilibrios, porque también hay que hacerlo".

Contó, a modo de anécdota, que cuando recorre el país andando a caballo, en su licencia, tiene la posiblidad de comprobar que "es impresionante el país que tenemos, vos lo recorres y te encontrás con esa inteligencia puesta de manifiesto", dijo, mencionado que se puede ver a alambradores utilizando nuevas tecnologías, o un mixer, o un riego para un verdeo, señalando varias zonas del país donde eso es posible.

Creo que la capacidad del productor rural, en general en el mundo entero, pero en Uruguay es fantástica Creo que la capacidad del productor rural, en general en el mundo entero, pero en Uruguay es fantástico

"En Uruguay el peso que tiene la producción agropecuaria, el peso del campo, en todo sentido en nuestro querido país, es impresionante", remarcó el intendente.

Por las 30 ediciones a las que llegará la Expoactiva el año que viene, dijo, "la verdad es que vuelvo a felicitar a la Asociación Rural de Soriano, al ministerio que siempre está acompañando también, atodos aquellos esponsores, expositores que están ahí, los productores que son los protagonistas de todo esto".

Además, expuso a modo de mensaje, "hay que seguir cuidando, con mucha inteligencia, hay que seguir cuidando el mundo entero... en algunos lugares no hay pájaros, acá hay que seguir cuidando, usando la inteligencia al máximo, para que justamente podamos cuidar la fauna, la flora nuestra, para poder seguir reforzando un país como de afuera nos ven, que es muy natural. Y les aseguro que cuando uno lo recorre, con calma, realmente tenemos un país que es formidable".

Besozzi instó, sobre esa realidad, a cuidar los recursos, "como se ha hecho".

El intendente sorianense dijo que, así como en la Expo Rural del Prado se pone de manifiesto al máximo potencial de la genética, "en Soriano nos vestimos de gala con la Expoactiva para mostrar la tecnología y demostrar que es posible mejorar todos los días".

Ya sobre el cierre, recordó la reciente reunión de los intendentes en Anchorena con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con miras a prevenir eventuales perjuicios por el fenómeno El Niño en Uruguay: "Una reunión entre el Ejecutivo y el Congreso de Intendentes que habla a las claras que hay un trabajo conjunto tratando de mirar y poder contener de alguna manera las problemas que se puedan dar", algo que "habla bien del gobierno todo", expresó mirando al ministro Fratti.

Destacó, por último, la importancia que durante muchos días significa la Expoactiva como dinamizador de mucha cosa y no solo en localidades de Soriano, por el trabajo y empleo que genera: "Es una movida muy fuerte, que hace también a la economía de nuestra región, aparte de lo que puede hacer, por supuesto, la economía de lo que significa el campo", reflexionó.

Y, valorando lo que suele hacer la directiva de la ARS y el equipo organizador, adelantó que seguramente se estaba lanzando la edición 30 pero ya con la mente puesta en la edición 31.

Autoridades nacionales, departamentales y de la ARS en el lanzamiento de la Expoactiva de 2027.

"Te ayuda a pensar"

Fratti comenzó su mensaje poniendo en claro que para el MGAP era "un gusto y de un honor" ser la sede del lanzamiento de la Expoactiva, como había sucedido ya el año pasado.

Sobre el eslongan, "Pioneros del agro inteligente", expresó: "Para mí le pegaron", elogiando la decisión.

Recordó, luego, cuando estaba en el sector privado como productor y veterinario y fue de los primeros en llegar a la Expoactiva con animales, hace muchos años, a inicios de la década de 1990, cuando eso era una rareza dado que el peso de la agricultura en los contenidos era casi excluyente.

También recordó ver allí, en la Expoactiva, por primera vez, un cañón de riego, algo extraño en sus pagos, en Cerro Largo.

Hacer esa exposición, en aquellos años, era una actitud de coraje, definió el ministro, elogiando a aquellos pioneros hoy recordados en la frase distintiva de la Expoactiva de 2027.

Lo que se ha ido logrando en el medio del campo fue, reflexionó, algo que incluso debe haber superado hasta las expactativas de la propia gremial organizadora, fue algo que, definió, se transformó en "un hito", con una exposición que desafía a los gobernantes de turnos, "porque te ayuda a pensar".

Tras aludir a cosas que se hacen bien en otros lados y que no está mal copiarlas, "creo que en Uruguay hay una cantidad de cosas en las que hemos tenido avances importantes, que a veces en el día a día no nos damos cuenta... el manejo del suelo que tenemos en Uruguay... cuando vas a visitar otros países de la región no saben qué van a hacer todavía y nosotros ya lo tenemos resuelto, inventamos la trazabilidad y todavía no hay ningún país en el mundo que tenga una trazabilidad obligatoria, hay trazabilidad, pero voluntaria (...), y esa es una marca distintiva de Uruguay, que nos hace un país distinto".

Sobre el buen momento del sector, señalado antes en el lanzamiento, Fratti resaltó que no es porque se hayan alineado los astros, es porque "hubo una acumulación positiva de décadas, se vienen haciendo las cosas bien, en todo lo que son alimentos estamos en la cabeza del mundo, esa es la verdad, nosotros con nuestra condición y nuestra cultura tenemos una humildad exacerbada que a veces no nos deja posicionarnos como lo que somos".

"Lo que tiene acá Uruguay es top en el mundo, pero no porque nosotros lo digamos, ¿saben por qué? Porque en el concierto internacional nadie te da un peso más porque sí, pagan lo que pagan por la carne uruguaya porque tiene la marca en el orillo que es de Uruguay", afirmó.

Tenemos que preservar los valores que hemos conseguido en el Uruguay, que son construcciones colectivas Tenemos que preservar los valores que hemos conseguido en el Uruguay, que son construcciones colectivas

En tiempos de inteligencia artificial, en los que hay que caminar mucho más rápido por los cambios, la existencia de la Expoactiva es relevante, destacó Fratti en otro momento de su exposición.

"Cada uno sabrá qué es lo que pueda adoptar de eso, pero es importante impulsar estas cosas que son de innovación", tras lo cual recalcó nuevamente la alusión al agro inteligente.

Dijo, a propósito de la constante alusión a tener que agregar más valor, que no siempre eso vale, dado que en el caso de la carne pareciera que no hay valor agregado, solo porque no se ve lo que está debajo del cuero, graficó, aludiendo a una evolución en la ganadería como la hubo en la agricultura.

Fratti cerró su oratoria recordando que otra innovación que descubrió yendo a una Expoactiva fue el sistema de goteo en los mosquitos (aplicadores autopropulsados) para evitar derivas en las aplicaciones de agroquímicos, reiterando finalmente que ir es bueno también para la gente de la ciudad y que estaba encantado, el MGAP, por ser la sede del lanzamiento de la Expoactiva Nacional.

Y, por último, informó al presidente de la ARS que estaba trabajando en algo que se le solicitó en la última Expoactiva, relacionado con el tema de las coberturas de seguros, sobre lo cual espera tener novedades en la próxima edición.