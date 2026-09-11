Investigan a tres internos del Inisa por las amenazas de muerte a Carlos Negro y Mónica Ferrero

Hay tres internos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) que están siendo investigados por las amenazas de muerte contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el ministro del Interior, Carlos Negro .

La información fue divulgada en primera instancia por la periodista Patricia Madrid en Puesta a punto de Canal 12 y confirmada por El Observador con fuentes judiciales.

Consultado al respecto (en el programa citado), el presidente del Inisa, Jaime Saavedra , dijo no tener "ninguna información" al respecto. "Nosotros no hemos tratado, como Directorio, al día de hoy, nada a propósito de este tema", agregó el jerarca, aunque evitó "descartar" la versión.

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Los dos jerarcas fueron amenazados en los últimos días y presentaron denuncias ante la Fiscalía, que les tomó declaración .

No trascendieron, sin embargo, detalles sobre el tenor de las amenazas ni la forma en la que llegaron a ambos funcionarios, que ya han recibido este tipo de mensajes en el último tiempo.

En el caso de Ferrero, ya fue víctima de un atentado casi un año atrás, cuando delincuentes llegaron al patio de su casa y detonaron una granada, además de disparar varias veces contra una ventana. Por esa investigación hay varios condenados e imputados, entre ellos los autores intelectuales del ataque.

Negro, en tanto, ha sido víctima de amenazas, la última de ellas por parte del exbarra brava de Peñarol, Erwin "Coco" Parentini, quien desde la cárcel amenazó al ministro y también a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.