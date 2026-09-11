Se frena la suba de precios en los granos con marcada volatilidad geopolítica y financiera

La semana cerró con leves bajas en el mercado de granos , tras una fuerte caída de los valores el viernes . Soja, maíz y trigo mantienen cotizaciones muy altas, aunque empiezan a encontrar cierta resistencia estacional ante el comienzo de la cosecha estadounidense de cultivos de verano. Y hay nuevas referencias locales.

La soja, que el jueves había alcanzado un precio récord para los últimos tres años de US$ 496 por tonelada en la posición junio 2027, ajustó US$ 13 por tonelada por distintos factores.

Uno de ellos fue la influencia bajista del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que subió su previsión de producción para la cosecha estadounidense e incrementó menos de lo esperado su previsión de exportaciones.

Los precios de los granos resisten con niveles récord en un escenario volátil

Pero la mayor presión provino de la liquidación de posiciones de los fondos, que ante el aumento de la inflación estadounidense ven cada vez más probable una suba de tasas, lo que se traduce en una corrida de los commodities hacia los activos financieros.

En Uruguay, la soja de la próxima cosecha llegó hasta los US$ 450 por tonelada, un precio entre 20% y 25% superior a las referencias de la zafra pasada.

Un mercado alcista pero desordenado

Los granos mantienen aún potencial alcista por varios factores: los pronósticos que se afirman en un 90% de probabilidades de un Niño muy fuerte, el agravamiento de los conflictos en el Mar Negro y en Medio Oriente —con una nueva disparada del precio del petróleo— y la confirmación de las malas cosechas europeas de maíz y trigo.

El panorama es alcista, pero se avanza hacia un mercado desordenado.

Con las guerras para largo, todo indica que el precio de los alimentos seguirá muy fuerte: el índice de la FAO se ubica en su máximo desde 2022.

El barril de petróleo Brent cerró el viernes en US$ 104,65, con un ajuste respecto a las cotizaciones del jueves que habían testeado los US$ 110, aunque igualmente quedó casi 10% por encima del valor de una semana atrás.

Los precios del gasoil están en niveles récord en muchos países en virtud de un mayor costo de refinado, lo que a su vez impulsa un interés cada vez mayor por los biocombustibles producidos con cultivos de zonas no conflictivas.

En el Mar Negro continúan los ataques a puertos y los bombardeos a barcos. Rusia bombardeó la principal planta de aceite de girasol en Dnipro, Ucrania.

La guerra en Medio Oriente también se agravó, con los rebeldes hutíes de Yemen avanzando sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, un acceso clave al Mar Rojo que suma incertidumbre a la ya existente por la interrupción en el Estrecho de Ormuz, del otro lado de la península arábiga.

Trigo: segunda semana a la baja

El trigo bajó por segunda semana consecutiva, hasta US$ 266 en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago, un ajuste de 1,2% semanal tras la caída de US$ 6 el viernes, por toma de ganancias de los fondos y datos de exportaciones estadounidenses por debajo de lo esperado.

El informe del USDA redujo menos de lo previsto por los operadores los volúmenes esperados de exportación de trigo de Rusia y Ucrania, e incrementó las expectativas de embarques de Canadá, Australia y Argentina.

La referencia de los contratos de trigo en Uruguay se ubicó en US$ 225 la tonelada, todavía lejos de las referencias de Chicago, si bien la cebada cervecera transitó la semana sobre los US$ 270 por tonelada.

Maíz: datos del USDA con sesgo bajista

Los nuevos datos del USDA también fueron bajistas para el maíz, que ajustó 1,2% en la semana, hasta US$ 208 en la posición diciembre de 2026.

El recorte mensual en la previsión de cosecha estadounidense —de 406,7 a 401,3 millones de toneladas— fue menor al esperado por el mercado, y se mantuvo muy por encima del cálculo de 389,75 millones de toneladas de la gira ProFarmer, que había impulsado los precios hace dos semanas.

Dio sostén al cereal el dato de stocks finales de maíz 2027, que tuvo un ajuste importante al quedar en 39,9 millones de toneladas, por debajo de los 42 millones de agosto y de los 48,8 millones de toneladas de la zafra 2025/2026.

Otros datos sumaron presión bajista: la previsión sin cambios del volumen de importaciones de maíz de la Unión Europea, en 23,50 millones de toneladas, por debajo de los 25 millones que prevé la Comisión Europea por el deterioro de la producción; y la proyección de exportaciones ucranianas, que se mantuvo en 22 millones de toneladas, a pesar de las interrupciones que sufre el comercio de granos en la zona.

En Uruguay el maíz se ofrece por US$ 245 la tonelada, valor estable.

Colza con precio firme

La tonelada de colza cerró el viernes en US$ 640 en el mercado europeo Matif, tras una semana con altibajos y cierta influencia bajista del tipo de cambio del euro frente al dólar.

Aun así, en el balance final los precios se mantuvieron en los valores más altos de la temporada.

Eso permitió referencias en Uruguay de hasta US$ 570 y US$ 575 por tonelada de colza.

La suba de la oleaginosa invernal en estas latitudes refleja los problemas que atraviesa el mercado del petróleo.

Arroz subió 15% en agosto

Los precios del arroz en Brasil acumularon una suba de 15% en agosto con respecto a julio.

Este viernes la bolsa de 50 kilos de arroz con cáscara cotizó a US$ 15,57 en Rio Grande del Sur, precio de referencia para Uruguay,

El reciente aumento de precios está influyendo en las decisiones de siembra.

El IRGA (Instituto del Arroz de Rio Grande do Sul) proyecta una reducción del 3,4% en la superficie cultivada, un recorte menor al proyectado unos meses atrás.