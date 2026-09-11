Comenzó la Expo Rural del Prado y en el acto inaugural todos priorizaron hablar sobre un hito

El acto inaugural de la Expo Rural del Prado 2026 tuvo como diferencial la alusión de los tres oradores a la gran novedad que expositores y público están disfrutando desde el inicio de la exposición agropecuaria este viernes 11 de setiembre: los tres históricos galpones -inaugurados en 1913 y declarados como patrimonio cultural- restaurados y funcionando sin restricciones .

El acto inaugural, en el Galpón de Remates de la Rural del Prado, comenzó a la hora 14 con la ejecución del himno nacional. Fueron muy aplaudidos la cantante, Jose Damiani, y los músicos, Piero Vittori y Horacio Arbiza. Luego expusieron Ferber, Granja y Bergara. Posteriormente, con la conducción a cargo del comunicador Juan Carlos "Lopecito" López, se realizó el reconocimiento a Las Rurales, con foco en la destacada labor productiva, familiar y social de tres mujeres: Malena Sanguinetti Ponce de León; Marisa Viera Carrizo; e Isabel Chiarino Mañé. A eso le siguió un homenaje especial, por su trayectoria, al Dr. Jaime Castells. El acto concluyó con la actuación (fue un obsequio de la Intendencia de Montevideo) del ballet folklórico.

Así se vive en la Rural del Prado el día previo al estreno de la exposición agropecuaria de la ARU

El presidente de la gremial de productores fundada en 1871, hace 155 años, al inicio de su exposición agradeció la masiva asistencia de público al Galpón de Ventas, colmado e incluso con muchas personas siguiendo la actividad desde las dos calles laterales.

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fui invitado al corte de cinta para inaugurar la Expo Rural del Prado, acompañado por Rafael Ferber, Rodrigo Granja y Mario Bergara.

Eso es algo que "reconforta", comentó.

"Pusimos el cuenta kilómetros en cero", dijo con relación a la obra de restauración de los tres galpones, inaugurados hace 116 años para la primera exposición ganadera realizada en el predio que aún se utiliza en el barrio Prado y remodelados en estos últimos años con base en un esfuerzo genuino de la ARU.

"Mucho más que ir contando kilómetros", señaló, "estamos contando sueños que pasan en estos galpones, trabajo, también desilusiones, todo lo que sucedió durante ciento y pico de años, (pero) ahora arrancamos otra vez, empezamos de vuelta con los galpones y tenemos todo por delante para sacarle jugo", destacó.

El presidente de la gremial organizadora de la principal exposición agropecuaria del país y una de las de mayor porte en la región añadió: "Tenemos una exposición que la verdad que nos tiene muy conformes, donde está muy fuerte la parte ganadera, ni hablar, eso uno lo puede ver, pero la verdad que la parte comercial de stands está llena, está pronta para hacer muchos negocios, para que le puedan sacar jugo, lo mismo la parte la parte gastronómica, la parte nocturna para los jóvenes realmente nos pasa por arriba... es un gusto poder cumplir con todos".

Ferber agradeció a todos "por acompañarnos, por ser parte de esta edición que para nosotros es histórica, es arrancar de vuelta y bueno, a sacarle el mayor jugo".

Expo Rural del Prado: "Por excelencia convergen campo y ciudad"

Granja, director de exposiciones, en su mensaje al inaugurarse la edición 121 de la exposición de la ARU marcó que "para la Asociación Rural del Uruguay este es un momento especial, el Prado realmente es un evento donde por excelencia convergen campo y ciudad. Para nosotros esto no es un eslogan, es la piedra fundacional para generar la tan mentada conciencia agropecuaria. Es familia, amigos, alegría, diversión, esfuerzo y trabajo. Es la principal muestra genética del país. Por esta pista centenaria pasará a partir de hoy lo mejor que tenemos a nivel genético, que tanto nos enorgullece".

"En el año trabajamos intensamente dando lo mejor de nosotros para lograr la excelencia en esta exposición y nos esforzamos principalmente para honrar el trabajo de nuestra cabaña nacional, que es orgullo de todos", complementó.

Elogió la presencia, además de los cerca de 2.000 animales de decenas de razas de varias especies, de más de 650 expositores "que hacen a la cadena agroindustrial, a todos ellos agradecemos y deseamos fervientemente que el esfuerzo de más de 10.000 personas que trabajaron arduamente para que este predio luzca sus mejores galas de sus mejores frutos".

"Hoy tenemos un Prado rejuvenecido, nuestros tres galpones históricos reconstruidos... más allá de lo edilicio y patrimonial, esto es fundamental para tener una mejor exposición, más cómoda para cabañeros y animales, más agradable a la vista del visitante", apuntó sobre la vedette de 2026, los tres galpones presentados como nuevos.

Pero, sumó a eso, se está trabajando en la construcción y remodelación de servicios higiénicos: "Es el camino que hemos venido transitando desde hace años, el de mejorar esta, nuestra casa, para el disfrute de todos los uruguayos".

Informó, en el mismo sentido, que se están ampliando las áreas de estacionamiento vigilado y gratuito en coordinación con el Ministerio del Interior y con la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo: "Agradecemos la excelente interacción que tenemos con ambos equipos, por su buena disposición, que resulta fundamental para tener un Prado más seguro y más fluido, que tenga mejor interacción con el barrio y los vecinos".

El director de Exposiciones de la ARU valoró, también, el trabajo en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Valoró la gestión de los equipos técnicos del ministerio en la admisión, que definió como "muy fluida", aludiendo a las labores de los profesionales veterinarios oficiales en el control sanitario y de documentación de los animales que ingresan al predio para juras, pruebas, remates y otras actividades.

Granja, al final de su oratoria, agradeció al equipo de la ARU: "La Exposición del Prado es un trabajo de todo el año, el domingo que viene vamos a estar cerrando las puertas y vamos a estar ya empezando a preparar la edición 2027, así que al equipo de exposiciones, por supuesto, al equipo de mantenimiento, a nuestra gerencia, a Andrea Galeano y a toda la junta directiva por el apoyo en todas las decisiones que tomamos".

"Que tengamos un gran Prado", deseó al final.

Bergara: "Vamos a seguir fomentando y fortaleciendo esta alianza"

El intendente capitalino, en el cierre de las oratorias, dijo que "realmente es importante continuar esta alianza histórica que tiene la Intendencia de Montevideo con la Asociación Rural, que se cristaliza en buena medida en la realización de la Rural del Prado año tras año, que esto ya lleve 121 años pauta que es una una alianza que también tiene mucho futuro".

Bergara marcó que a la IM le "importa institucionalmente" un ámbito donde "confluyen ciudad y campo, donde confluye lo rural y lo urbano, donde confluyen tantas actividades que son, por supuesto, de índole agropecuaria, de genética, pero también de tecnología, con cuestiones gastronómicas que la gente va a disfrutar, con entretenimiento, también con emprendedurismo, con artesanía, cosas que miles y miles de uruguayas y uruguayos, no solo montevideanos, van a poder disfrutar en estos 10 días que tenemos por delante".

"Para nosotros tampoco es inocuo que se cristalice el vínculo con el haber culminado la restauración de los tres galpones históricos, es algo que la gente va a disfrutar, va a quedar claro que que estamos en una etapa de fortalecimiento, de reconstrucción, de futuro, con los tres galpones que fueron claramente un desafío, no solo por la cuestión ingenieril, sino también sobre todo por el respeto a la tónica patrimonial que los galpones tienen", mencionó sobre el gran tema al inicio de esta exposición agropecuaria.

Enseguida opinó: "Es un hito, no es una Rural más, en esta Rural en que los tres galpones están restaurados para nosotros implica un escalón muy especial y, como hablábamos hace un rato con el presidente Ferber, ya tenemos que estar pensando cuál es el próximo, ¿verdad? La buena voluntad de la Asociación Rural en hacer y financiar cosas nosotros la vemos siempre con buenos ojos".

"Los tres galpones restaurados para nosotros son un hito en el predio de la Rural y en la actividad de la Rural", reiteró.

Señaló incluso que si bien la ARU apenas termina una Expo Rural del Prado comienza a trabajar para la siguiente, "yo quiero decirles que vamos a hacer un paréntesis como todos los años para la Criolla que organiza la intendencia, que va a ser su edición número 100, y qué bueno que estén los tres galpones restaurados".

Bergara reiteró la importancia de "fortalecer esta alianza que tenemos con la Asociación Rural en este ámbito, en este predio municipal, pero que claramente tiene esta cultura y esta sintonía con el sector agropecuario, que es de hermanamiento, vuelvo a decir, de lo rural y lo urbano, y vaya si nos importa".

Recordó, enseguida, que Montevideo tiene el 60% de su territorio rural, que allí se produce el 40% de las frutas y verduras que se consumen, "claro que le asignamos la importancia que tiene, y estamos desarrollando planes para la salvaguarda, la preservación, la presentación y el impulso de la producción agrícola primordialmente, pero también ganadera, con el plan ovino, con el plan alfalfa, la intendencia le asigna una importancia realmente relevante para lo que es el desarrollo del departamento".

"Felicitaciones a la Asociación Rural por esta nueva y tan importante instancia, esta nueva edición de la Rural, siempre vamos a seguir fomentando y fortaleciendo esta alianza porque estamos convencidos de que es un ámbito en donde uruguayas y uruguayos disfrutan, aprenden, hacen negocios, pueden vender sus productos y bueno, entre todos, hacemos un mejor país y, en particular, un mejor Montevideo", concluyó.

Reconocimientos a Las Rurales y al Dr. Castells

Homenaje a Malena Sanguinetti Ponce de León.

Homenaje a Malena Sanguinetti Ponce de León.

Homenaje a Marisa Viera Carrizo.

Homenaje a Marisa Viera Carrizo.

Homenaje a Isabel Chiarino Mañé.

Homenaje a Isabel Chiarino Mañé.

Homenaje al Dr. Jaime Castells.