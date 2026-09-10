Comienza la Expo Rural del Prado: 10 datos para disfrutar la fiesta del campo y la ciudad

La Expo Rural del Prado comenzará este viernes 11 de setiembre. La preparación del predio se aceleró durante los últimos días, en emprendimientos propios de la organización como en espacios dirigidos por expositores, que son varios cientos. A continuación, 10 datos clave sobre "la fiesta del campo y la ciudad" , que se extenderá durante 10 jornadas, hasta el domingo 20 .

Se titula 121ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial. La tradicional Expo Prado desde la edición de 2025 se denomina Expo Rural del Prado. La organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), gremial que cumple 155 años, fundada en 1871 y presidida por Rafael Ferber, con Rodrigo Granja en el rol de Director de Exposiciones de la ARU y Andrea Galeano como gerente ejecutiva de la ARU.

La lista completa de espectáculos en Plaza Prado que arrancan este jueves 10 y los precios de las entradas

Arranca la exposición agropecuaria, ¿qué se puede hacer el día del estreno en el predio de la ARU?

Desde este viernes 11 de setiembre y hasta el domingo 20 se podrá ingresar al predio de 9 a 20:30 horas. Posteriormente quienes estén el predio podrán aprovechar propuestas que se extienden durante la noche con destaque para las gastronómicas y los espectáculos. El ingreso al espacio Plaza Prado, con una entrada diferencial y solo por el acceso de la calle Atilio Pelossi, se habilitará a las 20. No hay suspensiones de las actividades por mal estado del tiempo.

Docentes y escolares en la Rural del Prado, un clásico, útil para sumar conciencia agropecuaria. Foto: Juan Samuelle

3 ¿Dónde se realizará la exposición de la ARU?

Todas las actividades se desarrollarán en el predio que pertenece a la Intendencia de Montevideo y administra la ARU, en el barrio Prado, con una superficie de 6,5 hectáreas. Hay cuatro accesos para el público: uno en la Av. Lucas Obes, otro en la calle Atilio Pelossi y dos por la Av. José Buschental.

4 ¿Cómo comenzó todo?

La ARU organizó en 1883 la Primera Exposición Nacional de la Producción, en la zona de la ex Plaza Artola, hoy Plaza de los Treinta y Tres Orientales. La actual sede de la exposición, la Rural del Prado, es utilizada desde 1913, cuando se estrenaron los tres grandes galpones, nominados como Monumento Histórico y declarados patrimonio protegido.

Entradas a la venta por la web y en Abitab

5 ¿Cuánto cuestan las entradas?

La venta anticipada está activada en expoprado.com y en boleterías de la red de locales de Abitab. Cada día, desde el viernes 11, funcionarán las boleterías linderas a los sitios de acceso al predio de exposiciones. Por entradas para Plaza Prado hay que consultar en expoprado.com o en Abitab dado que tienen precios diferentes según el día y se van poniendo a la venta sin previo aviso.

6 ¿Dónde se pueden ver los programas de actividades generales y específicamente las ganaderas, del ciclo de conferencias y espectáculos?

Todos esos datos se actualizan constantemente en el sitio expoprado.com (a los show de Plaza Prado se añaden otros emprendidos por la organización y/o los expositores). Se espera que entorno a 400 mil personas disfruten de propuestas de unos 650 expositores.

Casi 1.500 animales de las tres grandes especies

7 ¿Cuántos animales y de cuántas especies participan en la exposición ganadera?

Son 1.430 los inscriptos (un 11% más que el año pasado) considerando solo las tres grandes especies: bovinos, ovinos y equinos. El número crece a unos 2.000 teniendo en cuenta conejos, suinos, caprinos y canes. Se considera en ese total los que concurren a las calificaciones, remates, pruebas y otras actividades. Este año, debido al foco de influenza aviar que llevó al gobierno a declarar la emergencia sanitaria (impide todo traslado de aves), no habrá actividad de la Sociedad de Avicultores Cabañeros del Uruguay (SACU).

Casi 1.500 ejemplares de razas bovinas, ovinas y equinas serán calificados por jurados locales y extranjeros. Foto: Juan Samuelle

8 ¿Habrá cambios en los grandes galpones?

Sí, se sigue modernizando el predio, como se informó durante el acto de lanzamiento de la exposición a mediados de agosto. El Galpón 1 quedó remodelado y recuperado en la Expo de 2024 y este año se estrenarán las obras de restauración en los galpones 2 y 3. Hay también mejoras en otros espacios, como gabinetes higiénicos, por ejemplo. Remodelar el Palco Oficial es un próximo objetivo.

Galpón 2 de la Rural del Prado. Foto: Gastón Britos / FocoUY

9 ¿Concurrirá el presidente de la República?

Asistirá, está anunciado que Yamandú Orsi lo hará ya en la jornada inicial, para participar desde la hora 16 en la actividad de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE). Volverá en la próxima semana, se informó, para recorrer el predio, reunirse con autoridades de la ARU, almorzar en la sede de la gremial en el predio y coronar a algunos de los grandes campeones en el ruedo de la Rural del Prado. Y es probable que concurra en alguna otra jornada. Está programada, en distintos días, la visita de varios ministros y otros jerarcas, nacionales y departamentales, lo mismo que se agendó la asistencia de autoridades de entidades del sector privado vinculadas al mundo de los agronegocios.

Prohibiciones de estacionamiento por una nueva edición de la Expo Prado 2026.



19 de abril entre Atilio Pelossi y Lucas Obes (lado de la rural)

Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril

Atilio Pelossi entre Hugo Balzo y Buschental

Hugo Balzo entre Atilio Pelossi… pic.twitter.com/WaNDmmsok5 — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 9, 2026

10 ¿Cuándo se hará el acto inaugural, cuando el de clausura y quiénes serán los oradores?

El acto inaugural se programó para la hora 14 de este viernes 11, en el Galpón de Ventas, con la oratoria de Ferber, Granja y el intendente de Montevideo, Mario Bergara. El denominado acto institucional, conocido como acto de clausura de la Expo Rural del Prado, se programó para la hora 11 del sábado 19, en el Palco Oficial frente al ruedo y en ese caso expondrán Ferber y Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Ese momento de los discursos tendrá como espectáculo especial vinculado el Desfile de los Grandes Campeones, pero se anuncia que habrá alguna sorpresa especial.

Ruedo de la Rural del Prado: otro clásico, los festejos de cabañeros tras un nuevo año de esfuerzos e inversiones, el sueño de todos. Foto: Juan Samuelle