Ferber y Bergara, una apertura de portón histórica para ARU y aplausos para Lacalle Pou, Delgado y Cosse

Rafael Ferber de un lado y Mario Bergara del otro, cada uno cinchó de una de las hojas de uno de los portones del Galpón 2 de la Rural del Prado para inaugurar la remodelación de los históricos pabellones , totalmente restaurados de cara a una nueva exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

Poco antes el comunicador Juan Carlos "Lopecito" López, tradicional maestro de ceremonias en las actividades de la ARU, había anunciado ese modo diferente de inauguración de las obras a cargo del presidente de la ARU y del intendente de Montevideo, abriendo el enorme portón de pinotea que da hacia el ruedo del tradicional predio ferial en el barrio Prado.

El deterioro en los galpones llegó a tal punto que el techo del N° 1 (el más próximo a la Av. Buschental) estuvo a punto de derrumbarse. Esa estructura, clausurada en 2016, fue la primera en ser restaurada y quedó recuperada en 2024. Las obras definitivas en los otros dos galpones, que al estar menos afectados nunca dejaron de utilizarse, fueron presentadas este lunes 17 de agosto, tras una inversión exclusiva de la ARU.

Y coincidió eso con el lanzamiento de la Expo Rural del Prado de 2026 en un actividad que convocó a cientos de personas.

El contexto

La 121a Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial se hará desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre. La organiza la ARU, gremial presidida por Rafael Ferber, fue fundada en 1871 y está cumpliendo 155 años. La exposición se desarrolla durante 10 jornadas y tiene por nombre institucional "Expo Rural del Prado - Exposición Agropecuaria".

Una jornada histórica en la Rural del Prado. Gastón Britos / FocoUY

En el acto de este lunes, además de la exhibición de un video que sintetizó la historia de los galpones que originalmente se estrenaron en 1913 y su posterior utilización hasta este proceso de restauración, y otros audiovisuales relacionados con la Expo Rural del Prado 2026, expusieron Carlos Pascual (arquitecto a cargo de las obras), Rodrigo Granja (director de Exposiciones de la gremial anfitriona), el presidente de la ARU y el intendente de Montevideo.

Los galpones, “donde se mezcla lo bello con lo útil”

Carlos Pascual. Gastón Britos / FocoUy

“Hoy estamos entre amigos y este ha sido el ambiente de todos estos años reconstruyendo estos galpones y otras muchas obras que hemos hecho aquí en el predio de la Asociación Rural”, expresó Carlos Pascual al inicio de su oratoria.

Quien ha liderado el equipo de personas que trabajó en la restauración de los galpones, añadió: “Tenemos un equipo, desde el presidente hasta el último de los ayudantes que hemos tenido acá, con una música que suena muy afinada (…), principalmente estamos entre gente amiga, que tiene ganas de hacer las cosas, teniendo presente lo que decía Lopecito, aquella filosofía del año 13, imagínense un Uruguay con una crisis de verdad, los primeros años del siglo XX después de conflictos sociales complicados y con muchas dificultades, una obra que llevó casi cuatro años… uno lee las viejas actas de la Asociación Rural y todos tenían clarísimo que estábamos frente a un lujo, ellos hablaban de ‘los lujosos galpones’, que esto era principalmente bello, dónde se mezcla lo bello con lo útil, un lugar en donde esas dos cosas se encuentran y hemos tratado siempre de estar a la altura de esa calidad, de esa necesidad que sale como naturalmente de recibir a la familia y a los amigos con las mejores galas, donde Montevideo recibe a todo el mundo rural en su mejor casa, con su mejor lujo y tratando de que sea un momento de fiesta”.

Añadió que el edificio, aludiendo al Galpón 2 como ejemplo de los tres históricos pabellones de la Rural del Prado, “tiene la sabiduría del arquitecto Cayetano Buigas, un catalán que estuvo en sus momentos en el Río de la Plata trabajando, que tomó decisiones tan acertadas que no pudimos cambiar ninguna: mantenemos el sistema del techo, de ventilaciones, de portones, la organización con estas cuatro entradas, yo creo que no se puede tocar nada porque es como estropear un buen instrumento musical”.

Uno de los accesos al Galpón 2 de la Rural del Prado. Gastón Britos / FocoUy

Posteriormente, citó: “No sé las dificultades que tuvieron hace 120 años, tuvimos unas cuantas, todavía estamos luchando con algunas, el edificio es un Monumento Histórico Nacional, hemos tenido que ponernos de acuerdo con la Comisión de Patrimonio Nacional y la Municipal, cosa que ha sido mucho más fácil de lo que cualquiera se puede imaginar, hemos sido también un buen equipo, estamos muy agradecidos a cómo acompañaron todo este proceso, supieron entender las dificultades de ponernos en este desafío de respetar lo que había para proyectar hacia 100 años más”.

“Siempre decimos esto, que uno se para en hombros de gigantes, con lo cual puede ver más lejos… acá estamos de verdad honrando el trabajo que hicieron nuestros antepasados, no solo en arquitectura, en gestión, en filosofía de vida, en esto de saber que detrás de la belleza hay humanidad y estamos básicamente haciendo algo para la familia, para los amigos, para el bienestar de todos”, reflexionó.

“Muchas gracias a todo el equipo, a Andrea (Galeano, gerente ejecutiva de ARU) especialmente que nos ha tenido una paciencia infinita, y a todos los que han trabajado todos estos años”, concluyó Pascual.

Más de 40 razas y 2 .000 animales: el alma de la exposición

Rodrigo Granja. Gastón Britos / FocoUy

Rodrigo Granja, comenzó su mensaje definiendo a la Expo Rural del Prado: “Es el punto de encuentro entre nuestras más nobles tradiciones, con lo último en innovación y tecnología, donde campo y ciudad se entrelazan genuinamente y esto para la Asociación Rural no es solamente un eslogan, es muy importante para nosotros, estamos convencidos de que es así y nos enorgullece mucho”.

“Primero y fundamentalmente quiero destacar la muestra pecuaria. Más de 40 razas y 2.000 animales estarán pasando por estas pistas, esa es el alma de la exposición, esa es el alma de la Rural del Prado, así que quiero agradecer a todos los cabañeros participantes por el esfuerzo”, resaltó.

Sobre la propuesta comercial, informó la participación de “más de 650 expositores representando a más de 2.500 marcas en los más diversos rubros: genética animal, maquinaria, insumos, instalaciones, tecnologías, finanzas, en fin… están representados todos los actores que hacen a las cadenas agroindustriales del país”.

Agradeció, enseguida, “una presencia institucional, ya sea tanto a nivel departamental, como nacional e internacional, por muchas embajadas que nos acompañan”.

Sobre el tema charlas técnicas, en un programa nutrido de propuestas en distintos ámbitos y sobre un amplio abanico de temas, anunció que “arrancamos el día de la inauguración con la exposición del conferencista argentino Claudio Zuchovicki, que nos va a estar acompañando nuevamente, nos acompañó en la Expo Rural de Melilla y la verdad es que quedamos con gusto a poco por la brillante exposición que hizo, vamos a contar con su conferencia el día 11, organizada con Rurales El País”.

A continuación, Granja expuso “particulares palabras de agradecimiento para la Intendencia de Montevideo, es imposible organizar una muestra de este tipo sin el apoyo de los equipos de la intendencia, con los cuales hay un diálogo permanente, y también, por supuesto, con el Ministerio del Interior, con quien tenemos un vínculo directo para poder lograr esta exposición y que la experiencia de visitarla sea segura para todo quien concurra”.

Con el foco en la casa propia, el director de Exposiciones extendió “una mención especial para todos los equipos de ARU, en todos los ámbitos que participan, la Rural del Prado es un trabajo de todo el año, así que a todos los equipos, área comercial, mantenimiento, seguridad, equipo ganadero, equipo contable, registros, a todos ellos muy agradecidos por el trabajo, para que esto sea una realidad antes, durante y después de terminar la muestra”.

Sobre la culminación de las obras en los galpones, “tan importantes y que tanto nos orgullecen, yo quiero tener desde el lugar de exposiciones, desde mi lugar digamos, desde la oficina de exposiciones, un agradecimiento especial para todos los equipos con los que he intercambiado, Carlos y Elisa Pascual, los arquitectos que realmente han hecho un trabajo impecable, la empresa ST Arquitectos, todos los equipos nuevamente de mantenimiento de ARU con Sebastián en la cabeza que la verdad han estado arriba de todo esto para que se pueda realizar en tiempo y forma, y muy particularmente a nuestra gerente, Andrea Galeano, que la verdad que ha sido un pilar en la administración de estas obras, sobre todo, que han sido muy complejas y muy largas en el tiempo, muchas gracias Andrea”.

Finalmente, en lo personal destacó Granja, “agradecer a la Junta Directiva por el apoyo durante todo este tiempo, al presidente Ferber que me ha otorgado este cargo y me ha dejado ser una pequeña parte de todo esto, así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo el 11 de setiembre cuando abra las puertas la Rural del Prado”.

“Aquí pasó la evolución productiva de Uruguay”

Rafael Ferber. Gastón Britos / FocoUy

Al inicio de su mensaje, Rafael Ferber, coincidió con lo que dijo Lopecito, sobre que se estaba viviedo “un momento para nosotros trascendental en la vida de la institución”, porque “esto fue mucho más allá de la importancia de levantar tres galpones, para nosotros es reconstruir una parte del patrimonio de la Rural, pero también de la Intendencia Montevideo y por lo tanto del Uruguay entero”.

“La verdad que la función de la institución está más que clara, siempre fue defender al sector agropecuario, siempre fue buscar la manera de que las familias de nuestro interior y todo nuestro entorno mejoren su calidad de vida y de esa forma mejore la calidad de vida de todos los uruguayos”, subrayó.

Enseguida, destacó que “pasaron por estos galpones generaciones de animales en este tiempo, también generaciones de familias, tanto productoras, como trabajadores, como funcionarios, aquí pasó la evolución productiva de Uruguay y evidentemente 100 y pico de años naturalmente no pasan gratis”.

Recordó, sobre el impacto del paso del tiempo en los galpones, que “un día nos encontramos en una encrucijada, como ustedes veían en el video los galpones ya con una vida útil consumida y la verdad que se nos planteaban varios caminos, ninguno claro: irnos a Melilla, reinventarnos en Melilla, como saben tenemos un predio propio ahí; cambiar la relación con la Intendencia de Montevideo, buscar un formato distinto que nos permitiera seguir con la exposición; o reestructurar a toda la institución o a gran parte de la institución para encontrar la manera de ser respetuosos con nuestros antecesores, pero sobre todo de mantener la herramienta para nuestros sucesores”.

“Creo que tomamos el camino más difícil, pero que nos trajo hasta este resultado de hoy”, concluyó.

Dijo, también: “Yo quiero remarcar que ningún camino de estos, caminos la verdad que para la institución eran muy grandes, muy difíciles, se hace si no hay un compromiso y una convicción mucho más allá de lo que es una jornada laboral. Por lo tanto, a todos nuestros funcionarios, un fuerte agradecimiento y reconocimiento a su trabajo. Voy a decirlo yo también, como tercera persona, a Andrea Galeano, que es la que ha liderado todo esto. Les voy a pedir un fuerte aplauso. Les aseguro que más que merecido”, tras lo cual hubo uno de los aplausos más extendidos de la noche.

Ferber, sobre agradecimientos necesarios, amplió: “Obviamente a nuestros socios, por haber tenido la paciencia de esperar a las juntas directivas. Cuando entramos en las juntas directivas, tengo que nombrar a los presidentes que han estado en este proceso. Le tocó a Gabriel Capurro encarar toda esa reconstrucción, esa reformulación de la institución, sentar todas las bases para poder avanzar en los siguientes pasos. Le tocó a Gonzalo Valdés como presidente tomar la decisión más valiente, más difícil, que era reconstruir el primero. Era decir, bueno, vamos por acá, vamos para adelante, y esa le tocó a Gonzalo. Y después a Patricio Cortabarría, se asentaron todos los procesos, la verdad es que se trabajó muy bien y pudimos tener la base para hacer los tres galpones, ya tenemos un montón de baños hechos y vamos a seguir mejorando el predio y poniéndolo a la altura de las circunstancias. Por eso, a todos ellos, gracias por darme el honor de estar acá en este momento”, generándose otro gran aplauso.

El presidente de ARU continuó mencionado que “justo es decir que si no hubiéramos tenido el apoyo que recibimos de la Intendencia de Montevideo, que acompañó el proceso, esto hubiera sido realmente muy difícil. Por lo tanto, tanto a la ingeniera Carolina Cosse en la administración anterior, como al economista Mario Bergara en esta actual administración, muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos en todo”, generándose otro aplauso de reconocimiento.

“Tenemos que decir también que hubo un periodo muy duro que vivió todo el país, que se imaginan que acá armando cosas públicas fue muy difícil, que fue la pandemia, realmente poder hacer esas dos exposiciones de pandemia fueron vitales para nosotros, realmente no creo que estuviéramos hoy acá si no hubiéramos podido hacer eso, por lo tanto también tenemos que marcar un reconocimiento especial para el presidente anterior, Luis Lacalle Pou, y para su secretario de Estado, Álvaro Delgado, porque fueron imprescindibles para este camino”, remarcó, lo que dio lugar a otro fuerte y extendido aplauso.

Ferber indicó que “la mejor manera de honrar todo este esfuerzo es mirar hacia adelante. La verdad es que recuperar los galpones nunca fue el único objetivo. Acá el objetivo era salvar la herramienta, era tener este instrumento que es hacer exposiciones ganaderas y que mantenga la esencia para las próximas generaciones, hoy sabemos que el Prado va a seguir siendo ese Prado que todos los años junta la ruralidad y esa ruralidad la junta con la ciudad, por lo tanto creemos que pudimos generar ese trabajo tan necesario para el futuro y con ello nosotros tenemos una sensación de tranquilidad realmente muy grande”.

“Por otro lado, también hay que marcarlo, la exposición dura 10 días, el predio queda pronto para distintas actividades, tiene que ocupar todo el año con distintos eventos, como son exposiciones, como es la propia Criolla, y está pronto para eso y la ciudad de Montevideo lo tiene que aprovechar”, añadió.

“Por último, porque si algo nos enseñaron estos tiempos es que conservar no significa dejar las cosas como estaban, aquí está la prueba que conservar también es transformar”, reflexionó en el cierre de su exposición.

“La restauración de los pabellones de la Rural es un hito histórico”

Mario Bergara. Gastón Britos / FocoUy

Mario Bergara fue el último orador en una noche especial en la Rural del Prado.

“Es una alegría, realmente es una gratificación estar acá”, expresó, para de inmediato señalar la relevancia que tiene Montevideo con su producción: “No está de más siempre reafirmar que nuestra visión del departamento de Montevideo nunca pierde de vista que el 60% del territorio del departamento es rural y que de allí viene el 40% de las frutas y verduras que consumimos los uruguayos todos los días y que son muchísimas familias rurales las que son las responsables y a quienes debemos agradecer que buena parte de Montevideo tenga esa impronta”.

Con eso como base, agregó, “hemos jerarquizado estas políticas vinculadas al mundo rural en el departamento de Montevideo con la creación de la División de Desarrollo Rural, que no es solamente un movimiento en el organigrama, es una definición de cercanía, de compromiso, que es el que todos los días la intendencia genera en el diálogo, en la escucha y en la búsqueda de mejores políticas y más soluciones para quienes viven y sobre todo para quienes trabajan en el Montevideo rural”.

Posteriormente, comentó que “la Rural del Prado, obviamente, tiene el apoyo de la intendencia, no puede ser de otra manera. Desde el propio predio, que como bien se decía en este video histórico, es propiedad de la intendencia pero que está con el mejor destino posible, que es generar este tipo de instancias en donde se encuentran la ciudad y el campo, en donde enfatizamos que Montevideo sí es ciudad y es también campo, que es urbanismo, pero también es ruralidad, que es sobre todo producción y eso se define en las políticas que desarrollamos cotidianamente”.

“Tenemos estos puntos altos, como la rural, como la actividad que va a haber como todos los años en el mes de setiembre, que trae sí sus negocios, pero además trae visión, trae innovación, trae tecnología, trae mercados, trae cercanía, trae diálogo de la ciudad y el campo, trae esa cercanía con los productores, con los trabajadores, con los empresarios, ya no de Montevideo, de todo el país. En ese sentido, Montevideo no puede estar ausente. Y no hace más que, en la coordinación permanente con la Asociación Rural, avanzar en instancias que hagan más oportunidades para los negocios, pero sobre todo, que hagan más bienestar para los uruguayos y las uruguayas”, complementó.

“La restauración de los pabellones de la Rural es un hito histórico y creo que todos aquellos que participaron en la concepción de esta lógica de renovación, en este perfil de innovación que tiene todos los recaudos patrimoniales habidos y por haber, tienen que sentirse orgullosos, tanto en su concepción como en la concreción de estos tres pabellones restaurados que, como bien se decía, nos permiten mirar 100 años más para adelante”, enfatizó sobre la obra presentada.

Bergara añadió: “Quiero felicitar, y sentirme parte de esa congratulación, a todos quienes participaron, a la Asociación Rural como institución, y a cada una de las personas que en la concepción y la concreción de estos tres pabellones restaurados, dejan este ámbito en condiciones inmejorables para seguir teniendo instancias de encuentro, de encuentro entre lo urbano y lo rural, de encuentro entre la ciudad y el campo, de encuentro entre uruguayos y uruguayas”.

Finalmente, el intendente dijo: “Así es que vamos a disfrutar en septiembre la próxima Rural con los negocios, con la tecnología, con la innovación, pero también con la gastronomía, con el entretenimiento, la promoción del turismo, sin duda lo vamos a hacer, nuevamente felicitaciones, gracias a la Asociación Rural y a todas y todos los que hicieron posible que tengamos estos pabellones para, entre comillas, inaugurar en la próxima Rural del mes de setiembre”.