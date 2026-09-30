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Pierde fuerza y hasta dan por descartado que Brasil utilice cuota uruguaya para colocar carnes en China

Actores del sector privado aportaron información sobre el posible uso de Brasil de parte de la cuota uruguaya para colocar carnes de vacuno en China

30 de septiembre de 2026 13:53 hs
Carnes vacunas exportadas por Brasil.

Carnes vacunas exportadas por Brasil.

Foto: Juan Samuelle

Que Brasil utilice una parte de la cuota anual que Uruguay tiene para colocar carnes vacunas en China con beneficios arancelarios, alternativa informada por el presidente brasileño Lula durante la semana pasada, pierde fuerza e incluso para algunos es algo descartado, no obstante no hubo un pronunciamiento oficial.

Uruguay, Brasil y la cuota de China

El director de un frigorífico uruguayo que es habitual exportador de carnes bovinas a China informó este miércoles a El Observador que, considerando que solo quedan tres meses de 2026 y que China tiene bien encaminado el abasto de corto y mediano plazo para su mercado interno, lo indicado por Lula en Estados Unidos -tras su reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi- quedará sin activarse.

Desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC), por su parte, se dijo -también este miércoles- que no habrá comunicaciones relacionadas con este suceso hasta tanto no haya información definitiva del gobierno uruguayo y que el tema viene siendo considerado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República.

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Este año Uruguay dejará sin cumplir aproximadamente la mitad del cupo que le fue asignado para exportar carnes hacia China con bajo arancel. A fines de agosto había ocupado un 31% (102 mil de 324 mil toneladas). El martes 21 de setiembre en X Lula agradeció a Orsi "la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China". El país vecino sí completó el 100% de su cupo de 2026 (1.106.000 toneladas). Uruguay superó las 300 mil toneladas colocadas a China solamente en 2021 y 2022 y eso fue considerado el otorgársele al país el cupo de 324 mil toneladas.

En el portal de la consultora Blasina y Asociados se tituló un informe, en las últimas horas, del siguiente modo: "Brasil agotó su cuota en China y Beijing no aprobó uso de excedente de Uruguay".

Se explicó que desde este jueves 1° de octubre Brasil deberá encaminar negocios como proveedor con un arancel que considera un 12% por "la carne cuota" y un 55% adicional, elevando esa tasa al 67%, lo que se entiende vuelve "inviables" a los negocios de proveedores a China.

También se apuntó, en ese caso con base en la agencia Reuters, que la expectativa está puesta ahora en qué decisión adoptará el gigante asiático con relación a las cuotas que deberá renovar para el ejercicio de 2027.

"El acuerdo para utilizar el excedente de cuota de Uruguay, anunciado la semana pasada por el presidente brasileño Lula Da Siva, no ha sido autorizado por el gobierno chino", se informó.

Se aclara, no obstante, que "el Ministerio de Comercio de China no se ha pronunciado públicamente sobre las peticiones de Brasil".

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), un día antes en radio Carve había considerado que “la respuesta informal de China fue que la cesión no era viable, cosa que todos pensábamos”.

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