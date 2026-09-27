No es Brasil ni Argentina: el país de Sudamérica que anunció una inversión forestal millonaria que cambiará la industria de la región

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , anunció el jueves una inversión privada de US$ 200 millones para desarrollar una plataforma forestal sostenible de gran escala, con el objetivo de ampliar la producción de madera y avanzar hacia su industrialización.

El desembolso estará a cargo de J.P. Morgan Natural Capital en asociación con el Grupo Robinson , empresa local con experiencia en los sectores agropecuario y forestal. El esquema prevé su comienzo a principios de 2027.

"Damos la bienvenida a socios de largo plazo que invierten con foco en el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la generación de valor agregado en el Paraguay”, afirmó el mandatario durante el anuncio realizado en Nueva York, en el marco del Paraguay Investment Forum NYC 2026.

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En la misma línea, continuó: "Este anuncio refleja el compromiso del Paraguay de generar oportunidades de calidad más allá de nuestras principales ciudades, fortaleciendo a las comunidades rurales y administrando con responsabilidad nuestros recursos naturales".

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La primera etapa de la inversión contempla unas 20.000 hectáreas para la producción sostenible de madera de alta calidad, junto con el establecimiento de bosques comerciales y acciones de restauración de nativos. El plan también incorpora la generación de créditos de carbono, con mecanismos de verificación independiente y participación de las comunidades con la absorción de nuevos puestos laborales.

Uno de los principales objetivos es que la madera sea procesada dentro de Paraguay cuando las plantaciones alcancen su madurez, de acuerdo a la información publicada por Infonegocios.com.

Infona.gov.py

La estrategia busca agregar valor en origen mediante la elaboración de productos terminados destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

J.P. Morgan Natural Capital aportará el capital y su experiencia en inversiones vinculadas con bosques y activos naturales, mientras que el Grupo Robinson contribuirá con conocimiento del territorio y experiencia productiva. La firma internacional administra más de 1,5 millones de acres distribuidos en tres continentes y supervisa unos US$ 11.000 millones en activos para inversores institucionales.

"Lo que más destaco es la visión de procesar la madera acá, en el Paraguay, para agregar valor en origen y exportar productos terminados", subrayó la presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Cristina Alejandra Goralewski.

El sector forestal paraguayo atraviesa además una etapa de expansión de sus áreas implantadas. De acuerdo a datos del INFONA, la superficie de plantaciones pasó de 204.631 hectáreas en 2022 a 339.866 en 2024, un crecimiento del 66,1% en dos años. El eucalipto representa más del 70% de la materia prima utilizada por la industria local.

INFONA

La primera fase de la iniciativa representa cerca del 6% de la superficie de plantaciones forestales registrada en 2024 y se incorporará a una actividad que también tiene presencia en las exportaciones paraguayas. Durante 2025, los envíos forestales alcanzaron los US$ 101,3 millones, con un volumen de 197.118 toneladas.

"Esta inversión en Paraguay representa una oportunidad atractiva para construir una plataforma forestal escalable y de largo plazo, basada en la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo rural", remarcó la CEO de J.P. Morgan Natural Capital, Angela Davis.