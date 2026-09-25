Sindicato portuario tensa el conflicto: sigue sin acordar con TCP y ahora apunta contra el gobierno

El conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP) escaló este jueves luego de una asamblea del sindicato portuario . Los trabajadores dejaron claro el rechazo a la resolución que planteó la realización de servicios mínimos en la terminal. El foco ahora apunta al Poder Ejecutivo con la exigencia de anular la decisión y también una advertencia: si eso no ocurre habrá un paro nacional de 48 horas.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realizó este jueves una asamblea general en Montevideo y en el puerto de Nueva Palmira en contra de la resolución de los ministerios de Transporte y Trabajo sobre servicios mínimos en TCP, a la que consideró “excesiva y arbitraria, que limita el derecho de huelga” .

La asamblea decidió “recorrer los caminos necesarios para la presentación de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

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Además instó al Poder Ejecutivo a levantar la resolución y otorgó facultad a la cúpula del sindicato de fijar un paro de 48 horas a nivel naciona l. Con esa declaración, el conflicto en TCP tomó escala nacional y sumó al gobierno al centro de las críticas.

El secretario general del Supra (y presidente del sindicato de TCP), Álvaro Reynaldo, dijo luego de la asamblea que la intención es seguir negociando con la compañía los componentes del nuevo convenio colectivo y añadió que la decisión de fijar servicios mínimos no fue una manera más adecuada de colaborar del gobierno, participante en el diálogo colectivo a través del Ministerio de Trabajo (MTSS).

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Luego de la declaración de servicios mínimos el sindicato de TCP realizó algunas paralizaciones de actividades la semana pasada. En esas jornadas, la terminal de contenedores trabajó con el personal establecido en la resolución oficial.

Esta semana, en un intento de acercar a las partes, el MTSS planteó una propuesta alternativa para destrabar el conflicto. El texto propuso que los trabajadores con 20 jornales asegurados pasen a tener 21; la posibilidad de fijar un punto medio sobre una partida económica extraordinaria a pagarse al momento de la firma del convenio colectivo y establecer una partida diferencial excepcional , de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

Sin embargo, en la resolución de la asamblea de este jueves no hubo menciones sobre el planteo del gobierno.

Consultado por El Observador, Reinaldo se limitó a decir que “no es una propuesta cerrada” y que “hay que trabajar sobre ciertos parámetros”.

Claramente, la declaración de servicios mínimos se convirtió en el primer punto de atención del sindicato variando el foco del conflicto, para no apuntar tanto a TCP y sí al Poder Ejecutivo.

La medida aplicada en la terminal de contenedores también fue rechazada por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que la calificó de excesiva por entender que se acercaba a una situación de normalidad del trabajo.

Sobre la discusión original, la firma del nuevo convenio colectivo, la empresa y el sindicato volverán a reunirse el lunes.