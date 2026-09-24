Japón 3-1 Uruguay: Diego Forlán debutó como DT de la selección con derrota tras recibir dos goles en la hora

Japón venció 3-1 a la selección uruguaya este jueves en el Q&A Stadium de Miyagi , en el primer amistoso del interinato de Diego Forlán al frente de la celeste.

Con nueve de once mundialistas en el once inicial, como principales sorpresas Forlán mandó a la cancha a Nahitan Nández y a Lucas Torreira, para decretar sus retornos a la celeste. El esquema fue un claro 4-4-2 que buscó presionar alto desde el arranque a una selección japonesa que con su 3-4-2-1 buscó armar el juego desde la primera línea.

Con un Bentancur inspirado, lanzando balones en largo y ordenando el juego en el medio para suplir la falta de trabajo del equipo, Uruguay comenzó el partido mejor que su rival, con una chance clara de Brian Rodríguez que pasó cerca del arco.

Sin embargo a los 11 minutos, Japón encontró la ventaja en la primera chance clara. Keito Nakamura metió un cambio de punta de izquierda a derecha perfecto para Kuyru Matsuki, que encaró hacia el centro y sacó un disparo cruzado cerca del vértice del área que venció a Mele y decretó el 1-0.

La celeste tardó en recomponerse del golpe, con una clara falta de movilidad cuando los volantes tenían la pelota en zona media para buscar espacios, y el partido entró en un bache de 20 minutos. Japón seguía buscando espacios a los costados, pero sin despeinarse.

En los últimos diez del primer tiempo se vio el mejor momento de Uruguay. Núñez y Viñas comenzaron a apoyar al medio para llevar la pelota al ataque y Nández comenzó a llegar cada vez más a fondo, hasta que a los 42 llegó el empate.

Bentancur recuperó la pelota en zona alta y dio un pase al vacío que rebotó en Darwin y terminó en los pies de Viñas, que en la medialuna sacó un disparo rasante. Hayakawa rechazó, pero en el rebote apareció Maximiliano Araújo y puso el 1-1 con un buen remate de zurda.

Esas buenas sensaciones se reiteraron en el arranque de la segunda mitad, con una chance clara para Darwin que pifió y envió lejos del arco, y un disparo de Nández sin ángulo que casi sorprende al arquero rival. Con los cambios Japón desordenó a su defensa pero le dio aire a su ataque, mientras que en Uruguay la salida de Bentancur por Facundo Bernal le quitó marca y creatividad, algo que ni Giorgian de Arrascaeta ni Rodrigo Zalazar pudieron compensar.

Un error en un pase al golero le dejó a Darwin la chance de la victoria, pero Ito salvó a los locales, que cada vez que se acercaban por las bandas a la defensa uruguaya generaban peligros, pero pocos disparos.

Era un partido de empate, pero a falta de un minuto para el final Ayase Ueda encontró solo ingresando al área al recién ingresado Kento Shiogai, que remató cruzado de zurda y puso el 2-1. Tres minutos después, luego de que el VAR revisara el segundo tanto nipón, Piquerez perdió una pelota con Takefusa Kubo con toda la defensa uruguaya buscando el empate, y un pase perfecto de Ito a Ueda le permitió al delantero eludir a Mele para poner el 3-1.

El debut con Forlán terminó con derrota en los descuentos, pero con buenas sensaciones para el nulo tiempo de trabajo (apenas un entrenamiento con todo el plantel). El equipo presionó alto, generó oportunidades aún dentro del desorden ofensivo y no le ocasionaron un gran número de chances a pesar de jugar adelantado ante un equipo rápido. Se viene Corea.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

Japón vs Uruguay

Juez: George King

Cancha: Q&A Stadium de Miyagi

Japón: Tomoki Hayakawa; Ko Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Kodai Sano, Keito Nakamura; Kuryu Matsuki, Yuito Suzuki; Daizen Maeda. Director Técnico: Hajime Moriyasu

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. Director técnico: Diego Forlán.

Cambios en Japón: 45' Daichi Kamada x Kodai Sano, 64' Takefusa Kubo x Doan, 64' Junnosuke Suzuki x Matsuki, 64' Junya Ito x Itakura, 76' Ao Tanaka x Suzuki, 76' Yuki Soma x Kaishu Sano, 82' Kento Shiogai x Nakamura

Cambios en Uruguay: 66' José María Giménez x Araujo, 66' Rodrigo Zalazar x B. Rodríguez, 66' Giorgian de Arrascaeta x Viñas, 78' Facundo Bernal x Rodrigo Bentancur, 78' Joaquín Piquerez x Sanabria, 82' Facundo Pellistri x Araújo.

Goles: 11' Matsuki (J), 42' Araújo (U), 90+1 Shiogai (J), 90+6' Ueda (J)

Amarillas: 73' Ayumu Seko (J), 75' Rodrigo Bentancur (U), 90+1' José María Giménez (U).

Minuto 90+6: terminó el partido en Miyagi

Minuto 90+6: ¡Otro gol de Japón! Con todo Uruguay arriba, Kubo le ganó la posesión a Piquerez tras un despeje hacia el costado derecho y encontró a toda la defensa uruguaya mal parada. Un gran pase encontró solo frente al golero a Ueda, que eludió a Mele y puso el 3-1 que sentenció el partido.

Minuto 90+1: ¡Gol de Japón! Con la línea defensiva desordenada, Ayase Ueda encontró en carrera hacia el arco a Kento Shiogai, que habilitado por Mathías Olivera definió solo contra Mele para poner el 2-1. La celeste reclama sin parar, al punto que King amonestó a José María Giménez, y el VAR chequea un posible offside que la repetición no muestra.

Minuto 88: casi Bernal Pellistri desbordó por derecha y la pasó al medio para Darwin, que recibió de espaldas y apoyó para Bernal. El volante controló para su zurda y lanzó un remate cruzado que se fue lento cerca del palo izquierdo del arco japonés.

Minuto 84: la tuvo Darwin Un pase de un defensor al golero Hayakawa quedó corto, y Darwin apareció en el medio para interceptar y sacarse al arquero de encima. Sin embargo, Ito corrió y se barrió para sacarle el gol al delantero.

Minuto 82: sentido Lucas Torreira, y otro cambio en Uruguay El volante uruguayo se golpeó con un compañero en salida y quedó sentido en el suelo. Se recuperó aunque con molestias. Acto seguido, Forlán mandó a la cancha a Facundo Pellistri para sustituir a Maximiliano Araújo

Minuto 78: dos cambios más en Uruguay Forlán manda a la cancha a Joaquín Piquerez y a Facundo Bernal, que debuta con la celeste. Salen Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Bentancur

Minuto 69: tremendo bombazo de Zalazar En una de las primeras pelotas que tocó desde su ingreso, el volante ofensivo del Sporting recibió una pelota a 30 metros del arco y probó un potente remate de derecha que obligó a un despeje largo de Hayakawa.

Minuto 66: primeros cambios en Uruguay Forlán mandó a la cancha a José María Giménez (en su partido número 100 con Uruguay), Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta, en sustitución de Ronald Araujo, Federico Viñas y Brian Rodríguez. Zalazar pasa a jugar en la banda derecha, mientras que De Arrascaeta queda como mediapunta detrás de Darwin.

Minuto 60: Nakamura casi recupera la ventaja El jugador del Lyon recibió una pelota por izquierda con ventaja, encaró hacia adentro, se sacó a Nández de encima y lanzó un zurdazo al primer palo que pasó cerca. Cuando los extremos nipones tienen espacios son demasiado peligrosos para la defensa celeste.

Minuto 56: casi sorprende Nández Una pared entre Nández y Bentancur terminó con el lateral derecho llegando a línea de fondo dentro del área. Sin ángulo, Nahitan intentó un disparo que casi sorprende al arquero nipón. Arranque parejo del segundo tiempo, con un Japón que presiona alto e incomoda a la defensa uruguaya, y un Uruguay que encuentra espacios en ofensiva y genera chances.

Minuto 47: la tuvo Darwin Arrancó con todo Uruguay. Tras una nueva recuperación alta de Viñas, Brian Rodríguez intentó con un disparo de lejos que rebotó en un defensa y dejó la pelota en el área. Darwin le ganó el cuerpo a cuerpo a un zaguero y el balón le quedó picando frente al arco, pero pifió su remate y la pelota se fue lejos.

Minuto 45: comenzó el segundo tiempo En Japón se retiró Kodai Sano e ingresó Daichi Kamada.

Minuto 45+1: final del primer tiempo

Minuto 42: ¡Gooool de Uruguay! Bentancur recuperó una pelota en zona alta y le metió un pase al vacío a Viñas, ayudado por un rebote en Darwin, que agarró mal parada a la defensa nipona. El delantero lanzó un remate rasante que Hayakawa despejó con uno de sus pies, pero en el rebote apareció Maxi Araújo, que con un potente zurdazo decretó el 1-1.

Minuto 38: la tuvo dos veces Uruguay Darwin cambió de frente para Nández, que envió un centro desde la derecha y encontró en el medio del área a Maxi Araújo. El extremo cabeceó hacia abajo y complicó al arquero nipón, que dejó un rebote largo que un defensa intentó despejar y dejó corto. Allí apareció solo Brian Rodríguez, que lanzó un potente remate que salvó el golero.

Minuto 33: el partido se torna aburrido Uruguay no logra generar peligro con pelota, con una clara falta de movilidad cuando los volantes tienen la pelota en zona media para buscar espacios. Japón, en tanto, está cómodo con el 1-0, presiona por momentos a la zona baja uruguaya sin suerte, y con pelota busca los costados, con algunos acercamientos que no llegan a zona de peligro, más allá del gol. No hay un tiro al arco hace 20 minutos.

Minuto 21: domina la celeste Desde el arranque del partido Uruguay intentó dominar la posesión y presionar arriba a Japón, con un 4-4-2 que planta su línea baja cerca del medio de la cancha rival a la hora de buscar recuperar la pelota. Torreira juega más adelante que Bentancur en esa fase, intentando presionar al volante que se acerca a acompañar a la salida. En el juego colectivo la celeste demuestra falta de trabajo, con algunas desconexiones en pases cercanos. Bentancur ha destrabado esa imprecisión con pases al vacío certeros que generaron peligro para Uruguay.

Minuto 11: gol de Japón En la primera chance de Japón, gol. Nakamura metió un cambio de punta de izquierda a derecha perfecto para Matsuki, que encaró hacia el centro y sacó un disparo cruzado cerca del vértice del área para poner el 1-0.

Minuto 6: a nada del primero Uruguay Bentancur sacó un tiro libre desde el medio y le metió un pase al área perfecto a Brian Rodríguez, que dominó, se enfrentó a Itakura e intentó un disparo suave que pasó rozando el palo derecho. Araújo no llegó por centímetros. A los pocos segundos la celeste recuperó y Viñas tuvo un disparo desde la medialuna que no fue mucho problema para el arquero Hayakawa.

Minuto 0: comenzó el partido en Miyagi

El mensaje de Rodrigo Bentancur en la previa del partido "Nos comprometemos a actuar, dentro y fuera del campo, con los principios del juego limpio", dijo el hoy capitán Rodrigo Bentancur en un mensaje que fue emitido en todos los altoparlantes del estadio, luego de que el capitán japonés hiciera lo propio. Ya suena el himno uruguayo.

Dos retornos en Uruguay Nueve de los once titulares de la selección uruguaya estuvieron en el Mundial 2026, incluyendo a un Ronald Araujo que no llegó a jugar por lesión. Los otros dos retornan a la celeste después de un tiempo: Nahitan Nández y Lucas Torreira. El primero fue la sorpresiva ausencia del Mundial, y no forma parte de la selección desde noviembre de 2025, en la derrota 5-1 ante Estados Unidos. Torreira, en tanto, no se ponía la celeste desde el 23 de setiembre de 2022, en la derrota 1-0 contra Irán previa al Mundial de Qatar 2022. Fue convocado para una doble fecha de Eliminatorias por Marcelo Bielsa, pero no tuvo minutos. Nahitan Nández y Lucas Torreira en el entrenamiento previo al partido contra Japón Foto: AUF

¿Por dónde se puede ver el partido? El encuentro entre Japón y Uruguay estará disponible en todos los cables del país, y también se podrá ver a través de AUF TV.

Confirmado Japón Hajime Moriyasu eligió al siguiente once para enfrentar a Uruguay: Tomoki Hayakawa; Ko Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Kodai Sano, Keito Nakamura; Kuryu Matsuki, Yuito Suzuki; Daizen Maeda. En el banco estarán: Reo Brian Kugoku, Soma Nakano, Tsuyoshi Watanabe, Satoshi Tanaka, Yuki Soma, Junya Ito, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Takefusa Kubo, Junnosuke Suzuki, Kento Shiiba, Shunsuke Saito, Hikaru Kumasaka, Mina Tamura LINE-UP202623 (GK)3 4 8 10 (C)11 13 19 21 24 28 12 (GK)2 5 … pic.twitter.com/4odzTNvrkm — (@jfa_samuraiblue) September 24, 2026

Confirmado Uruguay Este es el primer once de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. En el banco estarán: Cristopher Fiermarín, Thiago Cardozo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Sebastián Cáceres, Santiago Mouriño, Guillermo Varela, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Bernal, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Aguirre y Martín Satriano. Confirmado el primer equipo de Diego Forlán pic.twitter.com/TtcYJEWDNS — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 24, 2026