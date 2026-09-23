Los últimos debuts de los entrenadores de la selección uruguaya: la casualidad que une a Diego Forlán con Marcelo Broli y Celso Otero

La selección uruguaya se enfrentará a Japón este jueves a las 07:05 locales, en lo que representará el debut de Diego Forlán como entrenador interino de la mayor.

El exjugador de la celeste tendrá otros dos partidos en la actual fecha FIFA, ante Corea del Sur y la India , y luego contará con otras dos ventanas de amistosos hasta marzo, fecha en la que se realizarán elecciones en la AUF y en la que el nuevo Comité Ejecutivo evaluará quién deberá seguir a cargo de la selección.

Desde el retorno de Óscar Washington Tabárez al combinado en 2006, siete entrenadores se hicieron cargo de la selección uruguaya , cuatro de ellos en interinatos posteriores a los mundiales.

Solo uno de ellos debutó sin ganar: Marcelo Broli , que se hizo cargo de la selección en una fecha FIFA de 2023 y se estrenó contra el mismo rival al que enfrentará Forlán este jueves.

Uruguay vs Japón: el debut de Diego Forlán como entrenador de la selección, día, hora y dónde verlo

Diego Forlán prepara su estreno con la selección uruguaya en Japón: los futbolistas que llegaron y los que faltan, a dos días del debut del entrenador

Los últimos debuts de los entrenadores de la selección uruguaya

Óscar Tabárez

El "Maestro" debutó en su segundo ciclo al frente de la selección en un amistoso ante Irlanda del Norte jugado el 21 de mayo de 2006, menos de un mes antes del Mundial de Alemania 2006 al que la celeste no había clasificado.

El encuentro se disputó en Nueva Jersey, Estados Unidos, y culminó con victoria uruguaya por 1-0, con un golazo de Fabián Estoyanoff a los 32 minutos.

Fabián Carini, Andrés Scotti, Carlos Valdez, Diego Godín, Walter López, Diego Pérez, Pablo García, Guillermo Giacomazzi, Fabián Estoyanoff, Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas integraron el equipo titular, y desde el banco solo ingresó Juan Surraco.

Varios de esos futbolistas, como Godín, Pérez, Abreu, junto a Jorge Fucile y Álvaro González que quedaron en el banco, pasaron a integrar durante años la base fija del entrenador, que estuvo más de 15 años consecutivos al mando de la selección.

Juan Verzeri (interinato)

El entonces entrenador de la selección sub 20 ocupó el cargo de DT de la mayor por un partido amistoso, ante Angola el 11 de agosto de 2010, luego del exitoso Mundial de Sudáfrica, ya que Tabárez todavía no había renovado su contrato.

La celeste ganó 2-0 en Lisboa, Portugal, con un equipo que solo contaba con tres jugadores que no habían asistido a la Copa del Mundo: Cristian Rodríguez, Álvaro González y Abel Hernández, que debutó ese día en la selección con un gol. Edinson Cavani anotó el restante de penal.

Celso Otero (interinato)

El asistente técnico de Tabárez se hizo cargo de la selección por una fecha FIFA tras el final del Mundial 2014, nuevamente a la espera de que el "Maestro" firmara su renovación con la AUF.

También debutó contra Japón, el 4 de setiembre de 2014 en Sapporo, con una victoria 2-0 que tuvo otro dato curioso: al igual que en el debut de Verzeri, los goles fueron anotados por Abel Hernández y Edinson Cavani.

Con la base de los futbolistas que fueron a la copa en Brasil, con algunas ausencias como la del propio Forlán, ese día debutaron en la celeste Mathías Corujo y Camilo Mayada.

Otero dirigió cinco partidos a Uruguay: cuatro días después de la victoria ante Japón le ganó otro amistoso a Corea, y luego se hizo cargo de los tres primeros partidos de la selección en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 debido a la suspensión de Tabárez en la Copa América 2015, en los que venció 2-0 a Bolivia en La Paz, goleó a Colombia 3-0 en el Centenario y perdió 2-1 contra Ecuador en Quito.

Fabián Coito (interinato)

El técnico vicecampeón del mundo con la selección sub 20 tomó las riendas de la mayor por un partido, el primero después de Rusia 2018, otra vez por el contrato de Tabárez.

Fue un encuentro contra México disputado el 7 de setiembre de 2018 en Houston, Estados Unidos, y Uruguay goleó a los norteamericanos por 4-1. José María Giménez, Luis Suárez por duplicado y Gastón Pereiro anotaron los tantos de la celeste.

Pereiro, Gastón Silva y Federico Valverde fueron los únicos jugadores que formaron parte de ese plantel que no habían estado en la Copa del Mundo dos meses antes. El último no volvió a salir de la selección.

Diego Alonso

El "Tornado" fue el elegido a fines de 2021 para reemplazar a Tabárez en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando los malos resultados habían complicado a Uruguay en la tabla.

Fue el único de los últimos técnicos que debutó en un partido oficial, con una victoria 1-0 ante Paraguay en Asunción por la clasificación a la Copa del Mundo. El único gol del encuentro, disputado el 27 de enero de 2022, fue convertido por Luis Suárez.

Ese día debutaron en la selección Sergio Rochet, Mathías Olivera, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio, todos futbolistas que meses después viajaron a Qatar con Uruguay. También se estrenó Damián Suárez, que se quedó afuera en el último corte.

Alonso ganó los cuatro partidos que quedaban de las Eliminatorias y clasificó con una fecha de anticipación a la copa, pero allí la celeste no pudo pasar la fase de grupos y el ciclo del DT se terminó. Dirigió 12 partidos, con ocho victorias, dos empates y dos derrotas.

Marcelo Broli (interinato)

Mientras la AUF negociaba con Marcelo Bielsa, en la ventana de amistosos de marzo de 2023 la asociación le dio la selección mayor a Marcelo Broli, que meses después se consagraría campeón del mundo con la sub 20.

Al igual que Otero y como hará Forlán este jueves, Broli estrenó su pequeño interinato contra Japón el 24 de marzo de 2023. En su caso el encuentro terminó 1-1, lo que lo convierte en el único DT desde el comienzo de la era Tabárez en debutar al frente de la celeste sin una victoria.

Federico Valverde anotó el único tanto uruguayo a los 37 minutos, antes de que Takuma Nishimura lo empatara a los 74. Santiago Bueno y Felipe Carballo debutaron en la selección aquel día.

Cuatro días después Broli dirigió a la selección por segunda y última vez, con una victoria 2-1 ante Corea. Casualmente, era el primer candidato para el rol que hoy tomó Forlán y lo rechazó, y ahora el actual entrenador interino celeste se estrenará con los mismos dos rivales que tuvo Broli.

Marcelo Bielsa

El último entrenador oficial de la selección uruguaya se estrenó en el cargo el 14 de junio de 2023 en un amistoso ante Nicaragua, disputado en el Estadio Centenario.

El argentino aprovechó su primera ventana de amistosos para probar a varios futbolistas con poco o ningún recorrido en la celeste. Jugadores como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo pasaron a ser parte de su base fija.

Matías Arezo, Brian Rodríguez y Rodrigo Zalazar por duplicado fueron los autores de los goles uruguayos. Arezo y Zalazar debutaron ese día en la selección, y el primero no volvió tras esa fecha FIFA, mientras que el segundo tardó dos años en retornar y viajó al Mundial 2026.

Tras la eliminación en fase de grupos de ese torneo Bielsa dejó su cargo con 37 partidos al frente de la celeste, de los cuales ganó 14, empató 15 y perdió 8. Obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2024.