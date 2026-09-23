Proyecto busca habilitar a adolescentes desde los 16 años a participar en la construcción de su propia vivienda

El diputado por Canelones del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado, presentó un proyecto de ley para habilitar y regular la participación de adolescentes mayores de 16 años en la construcción de viviendas junto a sus familias , cuando estas formen parte de programas del Sistema Público de Vivienda bajo las modalidades de ayuda mutua o autoconstrucción.

El proyecto, presentado el 16 de setiembre, alcanza a programas de viviendas de interés social de organismos como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) , entre otros.

La iniciativa establece que los adolescentes podrán realizar actividades de colaboración familiar, comunitaria, solidaria y formativa vinculadas exclusivamente a la construcción de la vivienda destinada a su núcleo familiar.

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El texto aclara que esa participación no constituirá una relación laboral ni generará aportes a la seguridad social . Tampoco podrá utilizarse para sustituir mano de obra contratada, reducir costos laborales, cubrir puestos permanentes de trabajo o imponer a los adolescentes obligaciones propias de una relación laboral.

Un máximo de cuatro horas por día y diez semanales

El proyecto establece una serie de condiciones para habilitar la participación de los adolescentes.

Será necesaria la autorización previa y expresa de sus representantes legales, además de la supervisión de la entidad responsable del programa habitacional.

La colaboración no podrá superar las cuatro horas diarias ni las diez horas semanales. Además, las tareas deberán realizarse durante el día y fuera del horario educativo obligatorio, sin afectar la asistencia, permanencia o rendimiento del adolescente en el sistema educativo.

La propuesta establece que las actividades deberán ser compatibles con la salud, seguridad, educación, descanso, recreación y desarrollo integral de los adolescentes.

Las entidades responsables de los programas, a su vez, deberán adoptar medidas de prevención y seguridad y garantizar la cobertura frente a los riesgos derivados de las actividades. En caso de aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla con el asesoramiento preceptivo del INAU, definiendo las tareas permitidas, los mecanismos de supervisión y las condiciones de seguridad.

La normativa se aplicaría únicamente cuando el adolescente sea integrante de la familia adjudicataria directa de la vivienda que se está construyendo.

Los argumentos de Delgado para habilitar la participación

En la exposición de motivos, Delgado sostiene que los programas de ayuda mutua no se limitan a facilitar el acceso a una vivienda, sino que generan procesos de integración social, cooperación entre las familias y fortalecimiento comunitario.

El legislador argumenta que los adolescentes que forman parte de esas familias son también beneficiarios directos de las viviendas, pero que el marco normativo actual no contempla expresamente su participación en las tareas de colaboración familiar y comunitaria.

La iniciativa, según su fundamentación, pretende establecer una regulación específica que permita esa participación sin dejar de aplicar las normas de protección del trabajo adolescente. El proyecto sostiene que la colaboración debe tener carácter familiar y formativo y quedar desvinculada de cualquier finalidad laboral.

Delgado plantea además que la construcción mediante ayuda mutua funciona como una instancia de transmisión intergeneracional de conocimientos y aprendizaje de oficios, además de fomentar la integración de los adolescentes al proceso que culminará con la construcción de su propio hogar.