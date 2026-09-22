¿Quién es el exnovio "exitoso y conocido" de la participante Victoria Campo de Gran Hermano Uruguay?

El ingreso de Victoria Campo a la casa de Gran Hermano Uruguay no pasó desapercibido. En que la joven de 30 años oriunda de Ciudad de la Costa , aseguró haber mantenido relaciones con hombres "muy exitosos" y que uno de ellos era una persona "muy conocida" en el país.

La frase despertó especulaciones entre los seguidores del reality , a tal punto que la identidad finalmente comenzó a circular en redes.

"Me acabo de separar. Me cansé de ser ama de casa, de ser una mujer mantenida. Estuve 10 años en pareja con hombres muy exitosos, uno de ellos muy conocido", señaló Campo en su presentación.

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A través de las redes sociales, el periodista Matías González aseguró haber hablado con fuentes cercanas a Victoria Campo , lo que le permitió confirmar la identidad de la expareja "muy conocida" de la actual participante de Gran Hermano Uruguay .

Nicolás "Diente" López

Se trataría de Nicolás "Diente" López, delantero uruguayo que hoy juega en el Club Atlético Platense de Argentina. Personas cercanas a la joven de 30 años señalaron que ambos mantuvieron un vínculo varios años atrás, cuando el futbolista desarrollaba parte de su carrera en el exterior.

¿Quién es Nicolás "Diente" López, el señalado como exnovio de Victoria Campo?

Nicolás Federico López Alonso nació en Montevideo en 1993. Comenzó su carrera profesional en Nacional, donde debutó en Primera División a los 17 años. En 2012 fue transferido a Roma y luego pasó por Udinese, Hellas Verona y Granada.

Después de su primera etapa en Europa, tuvo un segundo ciclo en Nacional y posteriormente se incorporó a Internacional de Porto Alegre, donde jugó entre 2016 y 2019. Más tarde continuó su carrera en México con Tigres y León, antes de regresar nuevamente al conjunto tricolor.

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En 2024 volvió a Nacional y formó parte del plantel que se consagró campeón uruguayo en 2025. En julio de 2026 terminó su vínculo con el club y fue anunciado como nuevo refuerzo de Platense, en lo que significó su primera experiencia en el fútbol argentino. El club de Vicente López informó que el delantero firmó contrato hasta diciembre de 2027.

El vínculo con Campo habría ocurrido aproximadamente entre ocho y diez años atrás. Durante su paso por la casa, la joven también contó que vivió algunas temporadas en Europa junto a quien era su pareja en aquel momento, mientras López desarrollaba su carrera en ese continente.

Nicolás López y su novia, Florencia Andreoli.

Actualmente, el futbolista mantiene una relación con la modelo argentina Florencia Andreoli, con quien tiene una hija. La pareja hizo pública su relación durante la etapa de López en el fútbol mexicano.