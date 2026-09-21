Aprendió a coser en el INAU y creó su propia marca de lencería: la historia emprendedora de una de las participantes de Gran Hermano

Jessica Martínez es una de las 21 participantes que este domingo ingresaron a la primera edición de Gran Hermano Uruguay . En su video de presentación para el programa, la uruguaya contó parte de su historia personal y cómo ese recorrido la llevó a crear, hace casi una década, su propio emprendimiento de lencería . De hecho, el body que llevaba puesto en el video fue confeccionado por su marca, dijeron desde el instagram del emprendimiento.

Se trata de Bralette, una marca que hoy cuenta con un atelier en Punta Carretas y casi 50.000 seguidores en Instagram . La historia detrás del negocio está vinculada a una de las experiencias que Martínez recordó en su presentación: su paso por el INAU, donde aprendió a coser .

“No nací con privilegios, nací en un barrio muy pobre de la ciudad de Salto y tengo 17 hermanos. Pasamos mal, pasamos hambre, pedimos, estuvimos en INAU y ahí aprendí a coser y hoy tengo mi propia marca de lencería”, relató.

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A los 18 años se mudó a Montevideo y, según contó, su situación cambió.

¡Ella no quiere ser víctima de su propia historia! ¡Así es la presentación de JÉSSICA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/jNmw3NwnVf — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

“Hoy vivo en uno de los barrios más privilegiados de Montevideo y no me conseguí un sugar daddy, lo hice todo solita”, sostuvo Martínez, que se define a sí misma como una emprendedora por naturaleza y diseñadora de corazón.

Según pudo reconstruir Café y Negocios a partir de entrevistas brindadas por la emprendedora, su vínculo con la lencería comenzó a partir de una nota que encontró en internet. El artículo hablaba de “10 motivos para cambiar tu soutien habitual por un bralette”. Hasta ese momento, Martínez no había escuchado esa palabra, pero entró a leer la nota, vio los diseños y comenzó a interesarse por ese tipo de prendas.

“Cuando empecé a hacerlos simplemente me enamoré”, contó.

Así nació Bralette, una marca que se centra en lencería confeccionada a medida y en diseños sin aros ni estructuras rígidas.

“Desde muy joven descubrí que crear no era solo una pasión, sino una forma de vivir. Mi curiosidad y creatividad me acompañan en cada proyecto, tanto profesional como personal. Creo profundamente en el poder de compartir conocimiento y experiencias para crecer y evolucionar —como individuos, como comunidad, como emprendedores”, señala en su cuenta de LinkedIn.

Actualmente, el equipo de Bralette está integrado por seis mujeres: Martínez, como diseñadora y fundadora, una encargada de corte, una de atención al cliente, y tres personas dedicadas a la confección.

En una entrevista publicada por Tres Cruces años atrás, Martínez también se refirió a las dificultades de emprender y señaló que, como mujer, uno de los principales desafíos fue el miedo. “El desafío más grande fue el miedo, el decir me animo o no”, afirmó.

Además de Bralette, Martínez fue directora fundadora de El Club de la Tela, un espacio de workshops para emprendedores y personas interesadas en la costura, que funcionó entre 2018 y 2020.