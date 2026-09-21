Uno a uno: quiénes son los participantes del primer Gran Hermano Uruguay

Más de dos décadas después del primer Gran Hermano que se televisó en Uruguay, el reality que se convirtió en un fenómeno internacional estrenó su primera edición de industria nacional. Este domingo comenzó Gran Hermano Uruguay con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli en la pantalla de Canal 10, y los jugadores entraron a la casa más famosa de la televisión.

La primera versión uruguaya del formato, que fue adaptado en más de 70 países, encerró en una casa a 21 personas de entre 20 y 67 años con diferentes profesiones y oficios, de diversos orígenes e intereses variados. Todos tienen una sola cosa en común: salir tres meses después como los ganadores del programa.

Durante la primera emisión, Gianarelli reveló una sorpresa que cambiará el tono del juego en los primeros días. Entre quienes ingresaron a la casa, hay 18 participantes del programa pero tres mujeres que ingresaron como "aspirantes" y una de ellas será eliminada durante el programa del próximo martes.

Empieza la ronda de mate en Gran Hermano Uruguay: el camino y las razones del éxito del reality que adelantó que íbamos a vivir vigilados y expuestos todo el día ante una cámara

Por estas horas los nuevos participantes empiezan a conocerse y medir sus estrategias de juego. Según han explicado los encargados de esta adaptación, la intención es regresar a los "orígenes" con un formato más parecido a las primeras ediciones de Gran Hermano, en las que los vínculos y la convivencia entre diversas personalidades sea lo que hace mover la maquinaria del juego de estrategia. Es por eso, que el casting y la selección de los participantes es decisiva .

Estos son los perfiles de las 21 personas que ingresaron a la casa de Gran Hermano Uruguay.

Jazmín Esquivel

Jazmín Esquivel de 22 años fue la primera en entrar a la casa. Es manicura, vive en Ciudad de la Costa y se define como una "mujer re independiente" que "todavía" vive con su madre. "Tengan cuidado conmigo porque yo no guardo ningún secretito", advirtió.

Esquivel se mostró confiada y abierta a conocer gente dentro de la casa. Pero, sobre todo, dispuesta a jugar y competir por el triunfo. "Gran Hermano voy a jugar ahí. Me como a todos. Ojito conmigo", dijo en su presentación.

¡Promete devorar la casa! ¡Así es la presentación de Jazmín en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/miMCUVfQz3 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Guadalupe Conti

Desde Salto llegó a la casa de Gran Hermano Guadalupe Conti. Una exestudiante de odontología de 26 años a la que una tarotista le vaticinó que en 2026 se iba a "hacer famosa".

"Soy charlatana, me gusta era orden, me gusta cocinar y me gusta opinar sobre la vida ajena", sostuvo.

¡Se lo dijo la tarotista...! ¡Así es la presentación de Guadalupe en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/x4UnhRW9Mj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Guillermo Suárez

A ritmo de charanga entró Guillermo Suárez a Gran Hermano. Oriundo de Durazno, aunque actualmente viva en Canelones, el peón de campo fanátíco de Peñarol se hizo un lugar en la casa más famosa de la televisión a los 25 años.

"La vida de campo es muy mansa. Siempre me preparo el mate a las 5 de la mañana, bien tempranito, y si en la casa llega a faltar yerba se va a complicar la cosa", sospechó Suárez que demostró sus habilidades para bailar 2 y 1. "En la casa no me van a ver enojado, pero si me llegan a entrar guarda que me pongo bien arisco".

¡"Si falta yerba, se va a complicar la cosa"! ¡Así es la presentación de Guillermo en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/hAfut4UFNb — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Fabricio Bianchessi

Fabricio Bianchessi es herrero, tiene 31 años y le dicen "El Chafa". El participante se describió como "chapado a la antigua", contó que no tiene redes sociales y declaró que ama "demasiado a todas las mujeres como para estar con una sola". "Soy como camionero fundido, cualquier viaje me sirve", acotó.

Sanducero, Bianchessi sostuvo que tiene "carácter fuerte" y que "detesta" a la gente soberbia. "Yo tengo lo que se necesita para ganar este juego, me sobra. Agarrá la llave, cerramiento la puerta y tirada por la ventana", dijo.

¡Prioridades claras: mujeres, familia y trabajo! ¡Así es la presentación de FABRICIO en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/UAvbFvxgOG — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Laura Dotto

La primera aspirante en entrar a la casa fue Laura Dotto, de 67 años y llega a Gran Hermano desde el barrio Malvín Norte. "Muchos se preguntarán qué hace esta veterana acá. Esta veterana viene a competir porque viví la vida al revés y esta experiencia es la frutilla de la torta", dijo.

Se dedicaba a manejar una ambulancia, aunque su familia contó que se jubiló poco antes de comenzar el reality. Tiene dos hijos y prometió contar la historia del menor con "lujo de detalle" una vez adentro de la casa.

"Ojo con subestimar a la veterana porque estas arrugas tienen muchas batallas ganadas, alguna perdida pero son más las ganadas. No sé si no voy a ser la que apague la luz", advirtió.

¡Esta experiencia es la furtillita de la torta! ¡Así es la presentación de MARÍA LAURA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/VyaEM3oKMj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Bruno Acevedo

Bruno Acevedo Quevedo nació en Piedras Blancas pero vive en Punta del Este. Ganó el Premio Nacional de Letras (en 2022 en la categoría de Dramaturgia por Algoritmo) y se dedica al arte, pero espera que Gran Hermano sea el inicio de una "transformación" y dice que se dejará "guiar por la intuición".

Además, contó un episodio personal de su infancia: "A mi padre lo conocí en un Bondi cuando tenia 10 años, nos vimos por un tiempo, pero se termino borrando de nuevo".

¡Sueña con ser un artista! ¡Así es la presentación de BRUNO en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/zH59nula8f — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández tiende 37 años aunque en los boliches diga que tiene 30. Dice que lo que más va a extrañar durante este tiempo de aislamiento es a su hijo de 7 años. Fernández, quien es jugador amateur de fútbol, adelantó que está "completamente soltero" y en un plan en el que "no le importa nada" pero que le atraen las "mujeres exitosas".

¡Un exitoso de la noche! ¡Así es la presentación de GUSTAVO en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/98CWdAHQkO — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Stephanie Dudok

La siguiente en ingresar a la casa de Gran Hermano Uruguay fue Stephanie Dudok, una enfermera de 29 años que contó que fue viral en Tik-Tok por llorar por un ex pero se definió como una "enamorada del amor".

Dudok sostuvo que es una fanática del formato, estratégica y no se cerró a la posibilidad de seducir dentro de la casa. "A los jugadores dentro de la casa les recomiendo no confiarse tanto de esta carita angelical, les puede ir muy mal", sostuvo.

¡Viral por llorar en Tik Tok por un ex! ¡Así es la presentación de STEPHANIE en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/tnUFq043Q2 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Jessica Martínez

Jessica Martínez fue una de las participantes que ahondo más en su historia en su presentación. "Si les gustan las buenas historias la encontraron", dijo en el video. "No nací con privilegios, nací en un barrio muy pobre de la ciudad de Salto y tengo 17 hermanos. Pasamos mal, pasamos hambre, pedimos, estuvimos en Inau y ahí aprendi a coser y hoy tengo mi propia marca de lencería", contó.

Martínez dijo que a los 18 años se mudó a Montevideo y hoy se encuentra en una situación muy diferente: "Hoy vivo en uno de los barrios más privilegiados de Montevideo y no me conseguí un sugar daddy, lo hice todo solita". Ademas, compartió que es madre de una niña de 12 años.

Se definió como una estratega y dijo que es "perfecta para ganar": "Deseada por los hombres y amada por las mujeres".

¡Ella no quiere ser víctima de su propia historia! ¡Así es la presentación de JÉSSICA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/jNmw3NwnVf — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Victoria Gallego

Victoria Gallego tiene 26 años y es del barrio Goes. Se define como una persona intensa y dice que no soporta a la gente tibia. "Soy manipuladora, soy mentirosa, me encanta el chisme y llevar y traer".

Dejó su trabajo para entrar a Gran Hermano y dice que entro al reality para "tener algo que contar" por el resto de su vida.

"¿¡Te la podés jugaro por algo por favor!?" ¡Así es la presentación de VICTORIA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/GVOvAB6Lvn — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Bruno Reyes

Desde Maldonado entró a la casa Bruno Reyes, guardavidas de Playa Brava de Punta del Este, de 32 años. Contó que es profesor de educación física y trabajó en Primaria, Secundaria y UTU. También dijo que no es su primer reality, sino que participó de Mister Global en Tailandia.

En cuanto a sus relaciones, dijo que terminó una relación de muchos años y no está para "nada serio". "Hoy soy un bandido retirado, rehabilitados... ni tan retirado ni tan rehabilitado", sostuvo y agregó: "Para mi el levante y conquistar chicas es como un deporte, me entretiene, hace parte de mí. Vamos a ver qué pasa adentro".

¿Vidas serán salvadas? ¡Así es la presentación de BRUNO en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/NiIll7W4OI — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Melanie Porta

La segunda aspirante a jugadora en entrar a la casa fue Melanie Porta, de 36 años, que vive en Piedras Blancas y es funcionaria de OSE. "No tengo amigos, no confío en la gente, no me gustan las personas y no necesito de nadie para llegar a la final", dijo Porta, que prometió que tiene muchas historias para contar en la casa.

¡Tiene experiencia en convivir con patos, gallinas y un pavo real! ¡Así es la presentación de MELANIE en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/3SDxRB76bV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Agustina Zerbino

La siguiente en incorporaste al programa fue Agustina Zerbino, una influencer de 26 años del barrio Carrasco. "Todos me dicen que soy un cúmulo de malas decisiones y puede que sea verdad", dijo en su presentación.

"Me encanta llamar la atención, me gusta que hablen de mi y ser el centro de las charlas", sostuvo Zerbino y dejó entrever algo de su estrategia: "Me gusta pelear, me divierte. Por ahí algún día ando media aburrida y meto algún damita para spice it up".

¡Nacio para servir la olla! ¡Así es la presentación de AGUSTINA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/fnZOlPF5OK — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Matías Catán

Matías Catán tiene 31 años, es licenciado en dirección de empresas turísticas y vive en Pocitos. "Tuve la oportunidad de recorrer el mundo, conocer diferentes culturas, coincidir con diferentes tipos de personas pero sobre todo ser fiel a mi mismo y darme los gustos en vida", sostuvo.

El jugador se definió como una persona "extremadamente competitivo" y aseguró que va a "dar show" desde la casa de Gran Hermano.

¡No miente, pero dibuja la verdad! ¡Así es la presentación de MATÍAS en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/HPOxywmbgQ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Victoria Campo

Victoria Campo tiene 30 años y es de Ciudad de la Costa. Se define como una persona carismática pero frontal. Contó que está buscando un cambio en su vida despues de la separación de una relación de una década.

"Me canse de ser una mujer mantenida", sostuvo. Campo señaló que estuvo durante los últimos diez años con "hombres muy exitosos", uno de ellos una persona "muy conocida" en Uruguay. "No me gusta el alcohol, no me gusta salir, no me gusta la vulgaridad y menos el mal olor", dijo.

¡Le encanta la buena vida hasta que la aburre! ¡Así es la presentación de VICTORIA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/1xogYvvbij — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Matías Calimares

El siguiente en entrar a Gran Hermano fue el participante más joven de la edición: Matías Calimares, de 20 años. Es "de Sayago, muy de Sayago", basquetbolsita desde los 6 años y conductor de un programa de streaming.

Se definió como demisexual y explicó que debe establecer un vínculo emocional con las personas antes de pensar en una relación afectiva.

¡Él es de Sayago, muy de Sayago! ¡Así es la presentación de MATÍAS en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/81wioHMQXO — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Facundo Fernández

Facundo Fernández tiene 21 años, es de Trinidad (Flores) y señaló que tiene una personalidad muy competitiva. "Lo heredé de mi hermana que es atleta olímpica", señaló. Fue mozo, recepcionista y administrativo. "Ahora estaba por conseguir un buen trabajo pero lo tuve que dejar para estar acá en la casa", dijo.

Además se refirió a su personalidad y dio algun indicio sobre dónde puede ir su juego. "Me han dicho mucho que soy un egocéntrico, que soy una rata. Puede haber algo de verdad. Si te llevas bien conmigo y con mis amigos soy siempre un 10, pero es una realidad quesito nos llevamos mal hasta no verte en el piso no paro".

¡No es atleta, pero es competitivo! ¡Así es la presentación de FACUNDO en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/YEZyUH1zZV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Tatiana Cabrera

La tercera, y última, aspirante en entrar a la casa fue Tatiana Cabrera. "Desde chiquitita, amo las cámaras. Toda persona que me conoce sabe que yo nací para entrar a la casa de Gran Hermano", dijo. Tiene 30, es de la ciudad de Canelones y prometió "dar show y cuerpo 24/7".

"Siempre me meto en problemas porque primero hablo y después pienso", señaló la participante y agregó: "Quiero que el publico me quiera, me critique, hable de mí. No quiero pasar desapercibida".

¡Nació para este reality! ¡Así es la presentación de TATIANA en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/klJSgF8g1B — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Juan Martín Santana

Desde el norte del país llegó Juan Martín Santana. Tiene 26 años, desde Tambores y es estudiante de Derecho, domador de caballos y modelo. "Soy gaucho pero tambien soy medio cheto. Convivo con las dos cosas, me ves entre los caballos, en boliches de moda y también haciendo surf en alguna playa".

¡Chico de campo y de las leyes! ¡Así es la presentación de JUAN MARTÍN en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/z9Rfx852eY — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Esteban Álvarez

Uno de los últimos en ingresar a la casa fue Esteban Álvarez, chofer de ómnibus de la Unión de 46 años, que se define como un "tipo alegre" al que le gusta "vivir la vida". Casado hace 20 años con su esposa y con una hija de 19. "Hay quienes me conocen como el Lenny Kravitz uruguayo, a mi me gusta más el Black Steven o el negro Esteban para las redes", dijo el participante.

En su presentación contó que piensa hacerle reiky a los participantes y alinear sus chacras. "Pero no todo el país y amor, el que la complica se baja en la próxima", señaló. Además dijo que le gusta la música y particularmente el candombe: "Soy bien uruguayo".

¡Bondi con destino a la casa más famosa! ¡Así es la presentación de ESTEBAN en #GranHermanoUY! pic.twitter.com/vGk6FNDUfQ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Tatiana Milano

La que cerró la puerta de Gran Hermano Uruguay en su primera noche fue Tatiana Milano, de 36 años. Viene de Barros Blancos (Canelones) aunque actualmente vive en Ciudad Vieja. contó que viene de una familia conservadora y que fue "muy pobre". "Siempre traté de salir adelante sola con mi rebeldía", sostuvo y contó que renunció a su trabajo para abrir su propia empresa. "Hoy soy la competencia de mis ex jefes".

Tambien habló sobre sus relaciones."Me encanta la joda y salir con varias chicas", contó en el video de presentación y adelantó que el "perfil" al que se siente atraída son mujeres morochas de pelo largo.

"Logré todo en mi vida, lo único que me falta es entrar a la casa para ganar".