Accidente fatal en la ruta Interbalnearia: murió una motociclista tras chocar con un auto conducido por una mujer alcoholizada

Una mujer mayor de edad murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones, luego de que la moto en la que viajaba chocara con un automóvil que intentaba cruzar la vía, informó la Policía Caminera.

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La conductora del auto, de 27 años, dio positivo en la espirometría, con un resultado de 0,62 gramos por litro.

El hecho ocurrió a las 5:10 en la intersección de la ruta Interbalnearia y la avenida Pérez Butler. Según la Policía Caminera, el automóvil pretendía cruzar la ruta y colisionó con la moto, que circulaba en sentido este a oeste.

La mujer fallecida murió en el lugar y aún no fue identificada. El otro ocupante de la moto, un hombre de 23 años, resultó con lesiones graves. Hasta el momento se desconoce quién de los dos conducía la moto.