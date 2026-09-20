Una mujer mayor de edad murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones, luego de que la moto en la que viajaba chocara con un automóvil que intentaba cruzar la vía, informó la Policía Caminera.
Accidente fatal en la ruta Interbalnearia: murió una motociclista tras chocar con un auto conducido por una mujer alcoholizada
Una mujer mayor de edad murió en el lugar y un hombre de 23 años resultó con lesiones graves. La conductora del auto, de 27 años, y su acompañante quedaron ilesos, informó la Policía Caminera