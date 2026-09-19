Fratti en la Expo Prado: fuerte defensa de Colonización, cruce por la garrapata y respuesta a los "grupos de poder"

"Los gobiernos gobiernan por el voto popular, no por grupos de poder por poderosos que sean ". El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, inició su oratoria marcando una postura política contundente respecto a la relación entre el gobierno y las gremiales productivas, subrayando que el respaldo de las autoridades proviene exclusivamente del voto popular.

Pese a este señalamiento, el ministro defendió la vocación de diálogo de su administración , afirmando que las gremiales agropecuarias no pueden quejarse de falta de apertura, ya que se han mantenido reuniones permanentes desde el inicio de la gestión. Asimismo, destacó el momento excepcional de la ganadería uruguaya, señalando que el país hoy vende la tonelada de carne más cara que Australia , un logro que atribuyó a una "acumulación de décadas de trabajo" y al reconocimiento internacional de los servicios sanitarios locales.

Fratti estuvo acompañado por la presidenta en ejercicio Carolina Cosse (por el viaje del presidente Yamandú Orsi a Estados Unidos para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York) y el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez. También estuvieron el expresidente Julio María Sanguinetti, senadores y algunos intentendes como el de Florida Carlos Enciso.

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Uno de los puntos centrales y más enfáticos de la alocución fue la defensa del Instituto Nacional de Colonización (INC) . Ante los cuestionamientos planteados previamente desde la tribuna gremial, Fratti dejó en claro que la entrega de tierras es un mandato que no se negociará:

"El gobierno no puede ir por un camino que no prometió. El gobierno se comprometió en las medidas de gobierno a adjudicar 25.000 hectáreas para la colonización, sobre todo para el sector lechero, y de eso no se puede mover porque es un compromiso de gobierno. No está en discusión".

El ministro rechazó que existan campos ociosos en el instituto y explicó que de las 395.000 hectáreas de la entidad, solo 13.500 no están adjudicadas de forma definitiva debido a los rigurosos procesos de selección. Aclaró que mientras dura ese trámite, las tierras se ofrecen a pastoreo a productores de la zona para no malgastar recursos públicos. Además, defendió la compra de tierras como un patrimonio para las futuras generaciones y reafirmó la importancia del INC para frenar el despoblamiento rural y dar escala a los pequeños productores.

La garrapata como prioridad nacional y respuesta a técnicos

En materia sanitaria, Fratti remarcó que el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata fue elevado a la categoría de política de Estado en agosto de 2025, siendo el primer programa de este alcance desde la campaña contra la aftosa.

Frente a los reclamos por resultados inmediatos, el ministro recordó la naturaleza de los tiempos biológicos. Respondió directamente a las críticas sobre las restricciones sanitarias y la derogación del decreto que permitía la circulación de ganado con "cáscara" de garrapata, señalando que la medida responde estrictamente a la recomendación de los técnicos de la cartera para preservar las exigencias de los mercados compradores de carne.

Gastón Britos / FocoUy

Entre las principales acciones y avances presentados sobre la garrapata destacó el incremento en la producción de hemovacunas. Dijo que el laboratorio oficial (DilabeI) duplicó su producción, pasando de 180.000 a 300.000 dosis. En segundo lugar mencionó la distribución gratuita, afirmó que se adquirieron 60.000 vacunas adicionales de laboratorios privados para ser distribuidas de forma gratuita a pequeños productores de Colonización, productores familiares y participantes del programa ProCría.

Fratti enumeró como otra acción en el mismo sentido el despacho digital. Afirmó que a partir de diciembre pasado se puso en marcha el sistema de despacho digital de tropas, junto con la trazabilidad obligatoria del tratamiento utilizado en los animales para evitar residuos farmacológicos.

Y por último mencionó la investigación en vacunas y bioinsumos. Elogió la tarea del Instituto Pasteur —que no obtuvo los resultados esperados pero abrió la puerta a nuevas investigaciones— y se está evaluando el uso de bioinsumos y dos vacunas de origen cubano en fase experimental junto a la Facultad de Veterinaria.

Claves del balance de gestión

El discurso de Fratti se extendió por 50 minutos, lo que generó que recibiera silbidos del público que aguardaba al sol por los espectáculos.

Se extendió porque hizo un repaso por otros ejes de trabajo orientados a la competitividad y la sostenibilidad productiva.

En ese sentido mencionó el Plan de Riego Multipredial que avanza a través de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR), coordinada por el exministro Tabaré Aguerre, priorizando proyectos en Treinta y Tres (Palo a Pique), la cuenca del río San Salvador (Del Águila) y áreas de Colonización (La Casilla y El Timote), acompañados de beneficios fiscales para atraer inversión privada.

Se refirió al Programa ProCría que da asistencia técnica directa a 1.000 productores ganaderos criadores de pequeña y mediana escala (hasta 1.250 ha Coneat 100) con foco en la eficiencia reproductiva y a soluciones de agua para la producción familiar a través de la convocatoria con subsidios de hasta 10.000 dólares para perforaciones de agua en predios de hasta 150 hectáreas.

Antes de finalizar, Fratti destacó la apertura de mercados e inserción internacional y mencionó la habilitación de avicultura para Hong Kong y Kuwait; carne ovina para Malasia y Ucrania; y un avance diplomático histórico mediante el intercambio de notas de hoja de ruta con el embajador de la India que acaba de presentar sus cartas credenciales al gobierno.