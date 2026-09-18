Ignacio Ruglio se reunió con el presidente de River Plate argentino: Peñarol quiere comprar parte de la ficha de Leonel Jaime

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, se reunió en las últimas horas con su par de River Plate argentino, Stefano Di Carlo, con quien mantiene un buen vínculo, con la intención de comprar parte de la ficha del extremo Leonel Jaime, quien pertenece a los millonarios.

El futbolista llegó a préstamo sin cargo a los carboneros por seis meses, con una cláusula que decía que si jugaba determinada cantidad de minutos, el vínculo se extendía por un año.

Diego Aguirre vio su nivel, fue rápido y lo hizo jugar los minutos necesarios, por lo que ahora, Jaime se quedará hasta mediados de 2027 en Peñarol.

Ignacio Ruglio y Stefano Di Carlo se reunieron en las oficinas del presidente de River Plate en Buenos Aires.

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Según informó una fuente del club a Referí, el titular de Peñarol le propuso a Di Carlo, poder comprar parte de la ficha de Leonel Jaime.

En ese contexto, el mandamás de River Plate no se quiso apresurar, pero no cerró la puerta a esa idea, por lo que ambos quedaron en reunirse antes de diciembre.

La iniciativa de Ruglio no tuvo una respuesta afirmativa, aunque tampoco negativa y ambos seguirán en conversaciones, con la intención de que el futbolista permanezca un tiempo más aún -no ya hasta junio de 2027-, en Peñarol.