Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio se reunió con el presidente de River Plate argentino: Peñarol quiere comprar parte de la ficha de Leonel Jaime

El titular carbonero viajó a Buenos Aires con la intención de comenzar un acercamiento para lograr su objetivo

18 de septiembre de 2026 17:31 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, se reunió con su par de River Plate argentino, Stefano Di Carlo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, se reunió con su par de River Plate argentino, Stefano Di Carlo

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se reunió en las últimas horas con su par de River Plate argentino, Stefano Di Carlo, con quien mantiene un buen vínculo, con la intención de comprar parte de la ficha del extremo Leonel Jaime, quien pertenece a los millonarios.

El futbolista llegó a préstamo sin cargo a los carboneros por seis meses, con una cláusula que decía que si jugaba determinada cantidad de minutos, el vínculo se extendía por un año.

Leonel Jaime y Brandon Llana

Leonel Jaime y Brandon Llana

Diego Aguirre vio su nivel, fue rápido y lo hizo jugar los minutos necesarios, por lo que ahora, Jaime se quedará hasta mediados de 2027 en Peñarol.

La reunión de Ignacio Ruglio y Stefano Di Carlo

Ignacio Ruglio y Stefano Di Carlo se reunieron en las oficinas del presidente de River Plate en Buenos Aires.

La vida actual de Edinson Cavani: alejado del fútbol, disfrutando en familia y sin club a la vista

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

Según informó una fuente del club a Referí, el titular de Peñarol le propuso a Di Carlo, poder comprar parte de la ficha de Leonel Jaime.

En ese contexto, el mandamás de River Plate no se quiso apresurar, pero no cerró la puerta a esa idea, por lo que ambos quedaron en reunirse antes de diciembre.

La iniciativa de Ruglio no tuvo una respuesta afirmativa, aunque tampoco negativa y ambos seguirán en conversaciones, con la intención de que el futbolista permanezca un tiempo más aún -no ya hasta junio de 2027-, en Peñarol.

Las más leídas

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

Temas

Ignacio Ruglio Peñarol River Plate Leonel Jaime

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos