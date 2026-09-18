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Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

Luego de lo que fue el episodio en el que ambos tuvieron un fuerte encontronazo en la concentración merengue hace meses y por el que fueron multados por el club en US$ 573.000 cada uno, el uruguayo y el francés volvieron a la normalidad

18 de septiembre de 2026 12:31 hs

Real Madrid dio un paso decisivo para cerrar uno de los episodios más convulsos de su vestuario en los últimos tiempos. Aurélién Tchouaméni y Federico Valverde protagonizaron un gesto de reconciliación pública que marca el punto final a meses de fricción y distancia entre dos de los pilares del mediocampo blanco.

El origen del conflicto se remonta al tramo final de la temporada pasada, cuando ambos futbolistas se vieron envueltos en un altercado en Valdebebas tras un entrenamiento.

El encontronazo, que trascendió rápidamente a la opinión pública, llevó a la directiva presidida por Florentino Pérez a tomar medidas disciplinarias severas: una sanción económica histórica de 500.000 euros (US$ 573.000) para cada uno, enviando un mensaje tajante sobre el respeto a los valores de la institución.

La vuelta de tuerca en el caso Valverde-Tchouaméni

Sin embargo, el tiempo y la dinámica del grupo permitieron reconducir la situación entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni.

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Durante el último encuentro liguero de Real Madrid que venció en su visita a Elche en la hora 3-2 el martes pasado, los dos mediocampistas volvieron a compartir la zona de creación en la alineación titular.

Aún se pueden ver las secuelas del golpe que sufrió Federico Valverde tras el golpe en la cabeza luego de su encontronazo con Aurélien Tchouaméni

Aún se pueden ver las secuelas del golpe que sufrió Federico Valverde tras el golpe en la cabeza luego de su encontronazo con Aurélien Tchouaméni

Tras consumarse la victoria en esos últimos minutos, la imagen más buscada no tardó en llegar: Tchouaméni y Valverde se felicitaron mutuamente y se fundieron en un emotivo abrazo sobre el césped, dejando claro que el desencuentro quedó atrás.

La estampa de unión no solo aporta tranquilidad a la hinchada, sino que refuerza la cohesión de un vestuario enfocado en mantener la solidez y disputar todos los títulos de la temporada.

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