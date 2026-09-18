El diario AS de España se rindió a Giorgian De Arrascaeta: "Flamengo tiene al mejor"

Flamengo logró una sufrida clasificación a una nueva semifinal de la Copa Libertadores de América este jueves, gracias a un gol de Giorgian De Arrascaeta que le dio el 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador que lo tenía contra las cuerdas en el Estadio Maracaná.

Los brasileños jugaron con tranquilidad sabiendo que la semana anterior, de visita, le habían ganado 2-0, pero a los 30 minutos, Djorkaeff Reasco anotó el 1-0 para el equipo del uruguayo Joaquín Papa, y a los 65', Andrés Matonte expulsó a Jorginho en los locales.

A partir de allí, hubo un solo equipo en la cancha y fueron los visitantes que incluso anotaron el segundo que fue anulado por un offside.

Flamengo estaba contra las cuerdas, pero llegó un pase de 70 metros del arquero argentino Rossi y Giorgian De Arrascaeta aprovechó el error en la salida del arquero rival para igualar de cabeza y clasificar así a Flamengo que había sufrido más de la cuenta.

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El diario AS de España se rindió ante Giorgian De Arrascaeta

El técnico de Flamengo, Leonardo Jardim, esta vez dejó a Giorgian De Arrascaeta en el banco, algo inusual, para cuidar el gran trajín que lleva el uruguayo, y pensando que con el 2-0 de visita la serie estaba más o menos encaminada.

Pero le debió dar cabida en el equipo para que las cosas mejoraran y se fueran encaminando.

El festejo de De Arrascaeta tras su gol ante IDV Foto: AFP

Luego de esta nueva clasificación de Flamengo a semifinales de la Copa Libertadores -en las que enfrentará a Estudiantes de La Plata del Cacique Medina-, el diario AS de España, se prodigó en elogios para De Arrascaeta.

"Flamengo tiene al mejor", tituló la página con una foto del futbolista de la selección uruguaya.

"La charla del descanso surgió efecto sobre los jugadores de Flamengo -que perdían 1-0-, que salieron al segundo tiempo espoleados y recuperaron el control de la situación. Poco a poco, el fuelle de los brasileños se iba agotando, pero Jardim acertó con los cambios de Plata y De Arrascaeta, dos soplos de aire fresco para un equipo necesitado de oxígeno", explicó el medio español.

Y acotó: "Un acto de fe terminó con las ilusiones de los visitantes. Giorgian de Arrascaeta vio un saque muy largo de Rossi, más listo que nadie, acudió a la espalda de Quintana, el meta rival falló y allí estaba el uruguayo para cabecear a placer y acabar con cualquier atisbo de remontada de su rival. El 10 de Flamengo es el jugador más decisivo de toda Sudamérica y lo ha vuelto a demostrar".