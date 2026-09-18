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Una obra cambiará el tránsito en Montevideo durante casi tres semanas: cortes, desvíos y cambios en rutas de ómnibus

Las modificaciones comenzarán el lunes 21 de setiembre y, de acuerdo con el cronograma previsto por la Intendencia, se mantendrán hasta el sábado 10 de octubre

18 de septiembre de 2026 13:48 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará este lunes 21 de setiembre una obra de reparación en avenida General Garibaldi, que provocará cortes de calles, desvíos de tránsito y modificaciones en los recorridos de cuatro líneas de ómnibus.

Los trabajos se realizarán en el tramo de Garibaldi comprendido entre Monte Caseros y bulevar General Artigas, únicamente sobre la senda que circula en dirección hacia el bulevar. La IM estima que las obras se extenderán hasta el 10 de octubre.

Qué calles estarán cortadas por las obras en Garibaldi

Mientras duren los trabajos permanecerán cerrados los cruces de Garibaldi y Carlos Anaya, Garibaldi y Monte Caseros, Luis Alberto Surraco y Carlos Anaya, y Luis Alberto Surraco y José Hernández, continuación de Estero Bellaco.

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Los vehículos que habitualmente circulan por Garibaldi en dirección a bulevar Artigas deberán desviarse por Carlos Anaya, Comandante Braga y Martín Fierro, para luego retomar avenida Garibaldi.

En cambio, quienes circulen por Garibaldi en dirección a parque Batlle podrán hacerlo con normalidad.

Qué líneas de ómnibus cambian su recorrido

Las obras también afectarán al transporte público. Las líneas 76 con destino Cerro, 187 y 191 hacia Palacio de la Luz, y 546 hacia Belvedere modificarán temporalmente sus recorridos.

Los ómnibus circularán por avenida Garibaldi, Carlos Anaya, Comandante Braga, Martín Fierro y Cuñapirú, desde donde retomarán sus rutas habituales.

Además, quedarán suspendidas temporalmente dos paradas: la ubicada en Garibaldi y Monte Caseros y la de Garibaldi y Emilio Raña.

Como alternativa, funcionará una parada provisoria en Martín Fierro y bulevar Artigas.

Prohibiciones para estacionar durante las obras

Mientras estén vigentes los desvíos estará prohibido estacionar sobre Carlos Anaya, en la acera este entre Garibaldi y Comandante Braga, y sobre Comandante Braga, en la acera sur entre Carlos Anaya y Martín Fierro.

Las modificaciones comenzarán el lunes 21 de setiembre y, de acuerdo con el cronograma previsto por la Intendencia, se mantendrán hasta el sábado 10 de octubre.

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