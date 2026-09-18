Una obra cambiará el tránsito en Montevideo durante casi tres semanas: cortes, desvíos y cambios en rutas de ómnibus

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará este lunes 21 de setiembre una obra de reparación en avenida General Garibaldi , que provocará cortes de calles, desvíos de tránsito y modificaciones en los recorridos de cuatro líneas de ómnibus .

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Los trabajos se realizarán en el tramo de Garibaldi comprendido entre Monte Caseros y bulevar General Artigas , únicamente sobre la senda que circula en dirección hacia el bulevar. La IM estima que las obras se extenderán hasta el 10 de octubre .

Mientras duren los trabajos permanecerán cerrados los cruces de Garibaldi y Carlos Anaya, Garibaldi y Monte Caseros, Luis Alberto Surraco y Carlos Anaya, y Luis Alberto Surraco y José Hernández , continuación de Estero Bellaco.

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Los vehículos que habitualmente circulan por Garibaldi en dirección a bulevar Artigas deberán desviarse por Carlos Anaya, Comandante Braga y Martín Fierro , para luego retomar avenida Garibaldi.

En cambio, quienes circulen por Garibaldi en dirección a parque Batlle podrán hacerlo con normalidad.

Qué líneas de ómnibus cambian su recorrido

Las obras también afectarán al transporte público. Las líneas 76 con destino Cerro, 187 y 191 hacia Palacio de la Luz, y 546 hacia Belvedere modificarán temporalmente sus recorridos.

Los ómnibus circularán por avenida Garibaldi, Carlos Anaya, Comandante Braga, Martín Fierro y Cuñapirú, desde donde retomarán sus rutas habituales.

Además, quedarán suspendidas temporalmente dos paradas: la ubicada en Garibaldi y Monte Caseros y la de Garibaldi y Emilio Raña.

Como alternativa, funcionará una parada provisoria en Martín Fierro y bulevar Artigas.

Prohibiciones para estacionar durante las obras

Mientras estén vigentes los desvíos estará prohibido estacionar sobre Carlos Anaya, en la acera este entre Garibaldi y Comandante Braga, y sobre Comandante Braga, en la acera sur entre Carlos Anaya y Martín Fierro.

Las modificaciones comenzarán el lunes 21 de setiembre y, de acuerdo con el cronograma previsto por la Intendencia, se mantendrán hasta el sábado 10 de octubre.