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Una joven de 21 años con trastornos cognitivos denunció por abuso sexual a su hermano y su expadrastro

La joven denunció haber sido víctima de abusos por parte de su expadrastro cuando tenía entre 13 y 16 años

18 de septiembre de 2026 11:39 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía de Montevideo investiga una denuncia de abuso sexual en el ámbito familiar presentada por una joven de 21 años, quien señaló como presuntos responsables a su hermano de 18 años y a su expadrastro.

La intervención policial ocurrió el 17 de setiembre, luego de que la directora de un centro educativo solicitara asistencia médica y presencia de efectivos tras conocer el relato de la joven, quien, según la información policial, presenta trastornos cognitivos como TDH y TEAH.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se realizaron los exámenes médicos correspondientes. Según su denuncia, los presuntos abusos por parte de su hermano, de 18 años y sin antecedentes penales, habrían comenzado durante 2025 y continuado hasta la actualidad.

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La joven también denunció haber sido víctima de abusos por parte de su expadrastro cuando tenía entre 13 y 16 años. El caso quedó a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I.

La sede judicial y la Fiscalía que intervienen en el caso dispusieron tomar declaración a la víctima, su madre, la directora del centro educativo y los dos hombres denunciados, además de informar nuevamente sobre el avance de las actuaciones.

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