Una joven de 21 años con trastornos cognitivos denunció por abuso sexual a su hermano y su expadrastro

La Policía de Montevideo investiga una denuncia de abuso sexual en el ámbito familiar presentada por una joven de 21 años, quien señaló como presuntos responsables a su hermano de 18 años y a su expadrastro.

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La intervención policial ocurrió el 17 de setiembre, luego de que la directora de un centro educativo solicitara asistencia médica y presencia de efectivos tras conocer el relato de la joven, quien, según la información policial, presenta trastornos cognitivos como TDH y TEAH.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se realizaron los exámenes médicos correspondientes. Según su denuncia, los presuntos abusos por parte de su hermano, de 18 años y sin antecedentes penales, habrían comenzado durante 2025 y continuado hasta la actualidad.

La joven también denunció haber sido víctima de abusos por parte de su expadrastro cuando tenía entre 13 y 16 años. El caso quedó a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I.